Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Ya cayó el pago de octubre a las beneficiarias?

Mujeres con Bienestar es una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado de México destinada a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad mediante un beneficio económico bimestral de 2,500 pesos.

El programa abarca los 125 municipios del Edomex y está orientado a mujeres de entre 18 y 63 años. Además del monto en efectivo, las participantes obtienen acceso a servicios como seguro médico, tarifas preferenciales en transporte público y asesoría en materia financiera, legal y psicológica, entre otras prestaciones.

La finalidad de la iniciativa es elevar los ingresos de mujeres que carecen de seguridad social y viven en condiciones de pobreza, combinando la entrega de recursos con un paquete integral de servicios para el bienestar.

¿Ya cayó el pago de octubre de Mujeres con Bienestar Edomex?

Hasta el momento, ninguna beneficiaria de Mujeres con Bienestar ha reportado la recepción del pago correspondiente a octubre, pese a que la última dispersión de recursos se llevó a cabo en agosto. Y es que de acuerdo con el calendario de depósitos anunciado previamente, este será el quinto depósito del año para quienes forman parte del programa.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

Depósitos de Mujeres con Bienestar

Enero- febrero (entregado)

Marzo- abril (entregado)

Mayo- junio (entregado)

Julio- agosto (entregado)

Septiembre- octubre (pendiente)

Noviembre-diciembre (pendiente)

Cabe señalar que a diferencia de otros programas sociales, Mujeres con Bienestar no maneja un calendario oficial fijo que se publique previamente, sin embargo, la dispersión se realiza de forma ordenada en cinco grupos diferentes según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

¿Cómo saber si ya cayó el pago de octubre de Mujeres con Bienestar?

Para saber si el depósito de octubre del Programa Mujeres con Bienestar ya está disponible, existen varias alternativas gratuitas: consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña, acceder a la aplicación del programa, enviar la palabra “Saldo” por WhatsApp al número 525593372498 o revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco (en este último caso, cada institución puede aplicar alguna comisión).

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.