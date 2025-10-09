México

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Ya cayó el pago de octubre a las beneficiarias?

El último depósito del programa se realizó en agosto y se espera que este mes llegue el siguiente pago

Por César Márquez

Guardar
Mujeres con Bienestar es una iniciativa
Mujeres con Bienestar es una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado de México  (Gob. Edomex)

Mujeres con Bienestar es una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado de México destinada a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad mediante un beneficio económico bimestral de 2,500 pesos.

El programa abarca los 125 municipios del Edomex y está orientado a mujeres de entre 18 y 63 años. Además del monto en efectivo, las participantes obtienen acceso a servicios como seguro médico, tarifas preferenciales en transporte público y asesoría en materia financiera, legal y psicológica, entre otras prestaciones.

La finalidad de la iniciativa es elevar los ingresos de mujeres que carecen de seguridad social y viven en condiciones de pobreza, combinando la entrega de recursos con un paquete integral de servicios para el bienestar.

La finalidad de la iniciativa
La finalidad de la iniciativa es elevar los ingresos de mujeres que carecen de seguridad social y viven en condiciones de pobreza

¿Ya cayó el pago de octubre de Mujeres con Bienestar Edomex?

Hasta el momento, ninguna beneficiaria de Mujeres con Bienestar ha reportado la recepción del pago correspondiente a octubre, pese a que la última dispersión de recursos se llevó a cabo en agosto. Y es que de acuerdo con el calendario de depósitos anunciado previamente, este será el quinto depósito del año para quienes forman parte del programa.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

Depósitos de Mujeres con Bienestar

  • Enero-febrero (entregado)
  • Marzo-abril (entregado)
  • Mayo-junio (entregado)
  • Julio-agosto (entregado)
  • Septiembre-octubre (pendiente)
  • Noviembre-diciembre (pendiente)

Cabe señalar que a diferencia de otros programas sociales, Mujeres con Bienestar no maneja un calendario oficial fijo que se publique previamente, sin embargo, la dispersión se realiza de forma ordenada en cinco grupos diferentes según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

  • Grupo 1: De las letras A a D
  • Grupo 2: De las letras E a H
  • Grupo 3: De las letras I a M
  • Grupo 4: De las letras N a R
  • Grupo 5: De las letras S a Z
Cabe señalar que a diferencia
Cabe señalar que a diferencia de otros programas sociales, Mujeres con Bienestar no maneja un calendario oficial fijo que se publique previamente

¿Cómo saber si ya cayó el pago de octubre de Mujeres con Bienestar?

Para saber si el depósito de octubre del Programa Mujeres con Bienestar ya está disponible, existen varias alternativas gratuitas: consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña, acceder a la aplicación del programa, enviar la palabra “Saldo” por WhatsApp al número 525593372498 o revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco (en este último caso, cada institución puede aplicar alguna comisión).

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Temas Relacionados

Mujeres con BienestarMujeres con Bienestar EdomexEdomexProgramas socialesProgramas para el BienestarOctubrePagosmexico-noticias

Más Noticias

La mezcla mexicana de petróleo aumentó su precio al cierre de este miércoles 8 de octubre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

La mezcla mexicana de petróleo

No sólo Kimberly Moya: 5 jóvenes han desaparecido en Naucalpan en 2 meses

El Estado de México es la entidad donde más mujeres desaparecen

No sólo Kimberly Moya: 5

El SMN alerta por potencial ciclón Raymond frente a Puerto Escondido, en Oaxaca

“Se prevé que pueda evolucionar a ciclón tropical en los próximos días”, alertó el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN alerta por potencial

Suman 105 cuerpos identificados de los 386 localizados en el Crematorio Plenitud de Chihuahua

Por este caso se han acumulado 73 denuncias por el delito de fraude

Suman 105 cuerpos identificados de

Netflix hoy en México: estas son las películas más vistas del momento

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Netflix hoy en México: estas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a “El Batman” y

Asesinan a “El Batman” y a “El Trakas” durante enfrentamiento contra la Guardia Civil de San Luis Potosí

“La Línea” estaría detrás del ataque contra policías en Chihuahua que dejó 3 muertos y 4 heridos, informa FGE

Alcalde de Uruapan pide a Claudia Sheinbaum y a García Harfuch no retirar agentes de la Guardia Nacional del municipio

Procesan a “El Chuki”, piloto aviador de Los Chapitos detenido en Sinaloa

Caen cinco presuntos miembros de Los Chapitos ligados a un multihomicidio en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Netflix hoy en México: estas

Netflix hoy en México: estas son las películas más vistas del momento

Desfile de Alebrijes 2025 en CDMX: fecha, recorrido y todo lo que debes saber

Aldo de Nigris desmiente que su familia busque quedarse con los 4 millones de pesos que ganó en LCDLFMX

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Pepe Aguilar dedica emotivo mensaje a Ángela Aguilar por sus 22 años: “Has crecido entre luces y sombras”

DEPORTES

Muere en México a los

Muere en México a los 17 años Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo

¿Qué equipo de la Liga MX dirigió Miguel Ángel Russo, que falleció a los 69 años de edad?

Papá de Benavidez celebra que los cinturones de las 168 libras ya no son secuestrados por Canelo Álvarez: “Ahora están libres”

Esta es la condición que Julio César Chávez Jr. puso para retirarse del boxeo profesional

¿Cuántas veces se han enfrentado México y Argentina en Mundiales?