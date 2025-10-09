México

Localizan con vida a María Isabella Orozco Lozano tras más de un mes desaparecida en el Ajusco

La movilización de vecinos y familiares fue clave para ubicar a la menor

Por Mariana L. Martínez

La menor fue reportada como
La menor fue reportada como desaparecida el 9 de septiembre. (FGJCDMX)

María Isabella Orozco Lozano es una adolescente de 16 años que fue reportada como menor desaparecida en el Ajusco desde el 2 de septiembre en la Ciudad de México.

Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP), la joven fue hallada el 8 de octubre en un domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo, tras un operativo coordinado en el que participaron agentes de la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las autoridades informaron que la adolescente se encontraba en compañía de una persona de su círculo cercano y, de acuerdo con las primeras indagatorias, no fue víctima de delito durante su ausencia.

Posteriormente, fue trasladada a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas para verificar su estado de salud y garantizar su retorno con sus familiares.

Qué pasó con María Isabella Orozco Lozano

El caso de María Isabella Orozco Lozano comenzó el 2 de septiembre de 2025, cuando la adolescente salió de su domicilio en la colonia San Miguel Xicalco, en la zona del Ajusco, alcaldía Tlalpan, con la intención de tomar un autobús en la carretera federal a Cuernavaca.

Cámaras de seguridad captaron a la joven conversando brevemente con dos personas antes de abordar un vehículo de transporte público sin placas y con publicidad de una marca de chocolates. La última imagen registrada fue alrededor de las 16:17, a solo 200 metros de su vivienda. La familia, al notar la ausencia y la falta de comunicación, realizó reiterados llamados a las autoridades y presentó el reporte de desaparición el 9 de septiembre.

Durante los primeros días de búsqueda, la investigación oficial se centró en la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad, aunque la información obtenida resultó limitada. Las imágenes solo permitieron identificar el momento en que Isabella subió al autobús, sin que se lograra determinar si descendió en alguna de las paradas de la ruta, que incluía sectores como Huipulco, Topilejo, Ajusco y el estadio Azteca.

Denuncias familiares y movilización social

A lo largo de la investigación, Pilar Lozano denunció diversas irregularidades y omisiones por parte de las autoridades.

Además, cuestionó que la Fiscalía no verificara si el vehículo contaba con cámaras propias ni revisó posibles grabaciones, a pesar de que la publicidad en el camión representaba una pista clave.

