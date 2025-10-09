México

Línea 2 del Metro CDMX: captan a hombre que se desnudó en el andén de espera

Hasta el momento el STC no ha emitido alguna postura al respecto de este incidente

Por Luz Coello

Captan a hombre que se desnudó dentro de la Línea 2 del Metro CDMX (X/ @MetroViralMx)

Las denuncias en redes sociales se han hecho más frecuentes, en esta ocasión un pasajero de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) captó el momento en el que una persona se desnudó, lo que generó controversia y polémica sobre las condiciones de seguridad.

Una grabación se volvió viral y evidenció la manera en la que una persona empezó a quitarse la ropa y nadie lo detuvo. De acuerdo con la denuncia, no se precisa cuándo sucedió el incidente, solo se aprecia que sucedió en las instalaciones de la Línea 2 del Metro CDMX.

Según con lo que se puede observar en las imágenes, un hombre —en aparente estado de ebriedad— ingresó a las instalaciones de la Línea 2, no se aprecia con detalle en qué estación fue el incidente, pero sí se observa cómo esta persona empezó a quitarse el pantalón, posteriormente se quitó la ropa interior para cambiarse y colocarse nueva ropa.

Hasta el momento, el STC Metro no ha compartido alguna postura al respecto del incidente.

Así retiraron a una persona en presunto estado de ebriedad en la estación Hidalgo

La tarde del 20 de septiembre, la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México se vio envuelta en una situación que interrumpió momentáneamente el servicio. Un hombre en presunto estado de ebriedad fue retirado por elementos de la policía tras protagonizar un altercado con pasajeros.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 17:00, fue documentado y difundido ampliamente en redes sociales por usuarios que presenciaron los hechos, quienes señalaron que el individuo mostró una actitud violenta y llegó a agredir a otros viajeros.

De acuerdo con los videos compartidos en plataformas digitales, el hombre, de mediana edad, generó disturbios dentro de uno de los vagones mientras el tren permanecía detenido en la estación.

Captan pelea en la Línea 2 del Metro (X/ @MetroViralMx)

La situación escaló hasta que un grupo numeroso de policías del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) intervino para controlar la situación. Los agentes forcejearon con el individuo, quien se resistió al arresto, lo que obligó a detener el servicio durante algunos minutos para proceder a su retiro y evitar que el conflicto derivara en consecuencias mayores.

Según el primer reporte de las autoridades, la decisión de retirar al pasajero se tomó tras recibir denuncias de que había intentado agredir a más personas. Una vez controlada la situación, el hombre fue entregado a las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

