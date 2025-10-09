¿Habrá clases este viernes 10 de octubre? La SEP responde

La SEP aclaró si este viernes 9 de octubre habrá clases o no para estudiantes de nivel básico de esta dependencia educativa federal. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este viernes 10 de octubre habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La duda surge luego de que padres de familia y estudiantes se preguntaran si se llevarán a cabo actividades normales, luego de que se han realizado suspensiones de clases.

La más reciente suspensión de clases ocurrió el pasado viernes 26 de septiembre para todas las alumnas y alumnos de nivel básico en el país.

Por ello, se consultó a la SEP, además de la información proporcionada por la dependencia federal para saber si habrá clases o no en esta fecha.

La fecha más reciente de suspensión de clases fue el pasado viernes 26 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, así como de su calendario oficial, este viernes 10 de octubre sí habrá clases con normalidad en todos los planteles de preescolar, primaria y secundaria.

Por lo tanto, los estudiantes de estos grados educativos se tendrán que presentar a las aulas educativas escolares.

El calendario oficial de la SEP también aplica para alumnas y alumnos de escuelas de nivel bachillerato, preparatoria y nivel medio superior.

La astrónoma Julieta Fierro grabó contenido educativo para las clases en línea de la SEP Crédito: X- Esteban Moctezuma

Suspensión de clases para octubre

Luego de la reciente suspensión de clases el pasado viernes 26 de septiembre, la SEP comunicó cuáles serán los días en el mes de octubre que las clases serán suspendidas.

Tanto la información de la SEP como su calendario oficial indican que hay un día en que las actividades académicas serán suspendidas.

Se trata del viernes 31 de octubre, debido a la junta de CTE. Como se sabe, esta reunión académica se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

La junta de CTE es una reunión periódica en la que participan directivos, docentes y, en ocasiones, personal de apoyo de una escuela, con el objetivo de analizar, planificar y evaluar acciones para mejorar el proceso educativo.

La junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) es una reunión periódica con el objetivo de analizar, planificar y evaluar acciones para mejorar el proceso educativo. Crédito: Cuartoscuro.

Este espacio permite que el colectivo escolar reflexione sobre los resultados académicos, identifique necesidades y trace estrategias para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes.

El CTE es un órgano colegiado de consulta y decisión en el ámbito escolar, encargado de definir acciones pedagógicas, revisar avances en los planes de estudio y acordar medidas de atención para estudiantes que requieren apoyo específico.

Las juntas suelen programarse en fechas determinadas por la autoridad educativa y forman parte del calendario oficial en México.

Estas reuniones favorecen la toma de decisiones participativa y contribuyen a la mejora continua de la calidad educativa en cada plantel.