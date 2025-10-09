México

Familiares de exdiputado asesinado exigen justicia y denuncian amenazas en el Edomex

Madre de la víctima busca reunión con el Fiscal José Luis Cervantes

Por Jorge Contreras

Irma Cano, madre del exdiputado local Paco Rojas, pidió avances de la investigación del asesinato de su hijo ocurrido en enero del 2025 (X/@PacoRojasDip)

La Fundación Delos exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) el avance de las investigaciones del homicidio del exdiputado local Francisco Brian Rojas Cano, ocurrido el 30 de enero pasado en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

Según la carta dirigida a José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de la entidad, la madre del joven, Irma Cano Paredes, solicitó a las autoridades estatales resultados de la investigación para identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen.

El texto destaca la petición de colaboración entre instancias locales y estatales para garantizar una investigación exhaustiva y que no esté con parálisis la capeta de investigación NIC: FHM/FHM/00/MPI/401/0006825/01.

Reciben amenazas por caso

Irma Cano denunció que ella y su familia han recibido amenazas por el caso de su hijo asesinado (FGJEM)

De acuerdo con la comunicación obtenida, la madre del exdiputado local por el PAN, señaló que ella y su familia han recibido amenazas y esto los coloca en un estado de indefensión.

“Quiero dejar constancia de que, al momento, en mi familia recibimos constantes amenazas derivadas de este caso, lo que ha generado aún más miedo e incertidumbre en mi hogar”, relató Cano Paredes.

Por ello, pidió que se le otorguen medidas de protección y seguridad para ella y su familia con el objetivo de salvaguardar su integridad mientras sigue la investigación del caso.

Irma Cano enfatizó la necesidad de que se le conceda una reunión con el Fiscal para exponer directamente este caso y asegurar que quede constancia formal en el expediente.

Han transcurrido más de ocho meses desde el día que marco nuestras vidas para siempre y, hasta la fecha, no sabemos nada más de la carpeta (investigación)”, se lee en la carta enviada.

El exdiputado fue asesinado en las instalaciones del IFREM de Cuautitlán Foto: Especial / Google Maps

La Fundación Delos instó a la Fiscalía estatal a informar a la familia sobre el avance de las investigaciones y a ofrecer atención y acompañamiento jurídico a los deudos.

El comunicado oficial solicita que la autoridad acelere las diligencias, se asigne los recursos económicos, técnicos, humanos y se arme un equipo de alto nivel para garantizar avances verificables.

El pasado 30 de enero de 2025, en las instalaciones del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) en el municipio de Cuautitlán, fue escenario de los hechos donde el activista perdió la vida.

La Fiscalía mexiquense no ha emitido comentarios públicos sobre la petición. Mientras, la familia y la Fundación Delos reiteraron “la urgencia de justicia y verdad” en favor de Paco Rojas y su círculo cercano.

