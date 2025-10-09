México

“Es una bomba de tiempo”: PAN alerta sobre el Tren Maya y prevé denuncias contra exfuncionarios de Semarnat

El diputado pidió a la presidenta de México ordenar la suspensión del proyecto ante el riesgo de que se produzca un accidente

Por Alejandra Zúñiga

Inauguración de los tramos 6
Inauguración de los tramos 6 y 7 del Tren Maya, este domingo. Crédito: Cuartoscuro

Integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) retomaron las denuncias en torno a la construcción del Tren Maya, obra impulsada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El partido ha cuestionando los posibles impactos ambientales que tal proyecto generó en la Península de Yucatán.

Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado federal blanquiazul, determinó que la construcción de la línea del ferrocarril estuvo marcada por 60 fallecimientos de trabajadores, modificaciones repentinas en el trazo y la asignación de contratos a quienes calificó como “Juniors del Bienestar”.

Por tales motivos, el partido consideró que el proyecto representa una “bomba de tiempo” y anunció que interpondrá las denuncias penales contra quienes resulten responsables por las presuntas omisiones cometidas durante la construcción del Tren Maya.

PAN exige conocer permisos del Tren Maya

Desde hace tiempo, el partido ha calificado este proyecto como una de las más dañinas y carentes de transparencia durante el gobierno de López Obrador, sus principales denuncias se enfocan en la omisión de criterios ecológicos, impactos ambientales y de las opiniones de organizaciones dedicadas a la protección del patrimonio natural.

No obstante, las críticas más recientes se presentaron tras las declaraciones de Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, quien indicó que el proyecto se encuentra bajo un proceso de regulación.

Según Bárcena, la construcción ocasionó daños principalmente en el tramo 5, donde se identificaron afectaciones en ocho cavernas y un cenote.

La ONG analizó a través
La ONG analizó a través de imágenes satelitales el impacto de la deforestación en la Selva provocada por la construcción del Tren Maya. Crédito: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

Ante ello, Sánchez Rodríguez expresó su preocupación al considerar que el Tren Maya representa un alto riesgo debido a múltiples intentos de descarrilamiento y a los mecanismos de financiamiento, pues consideró que la mayoría de los contratos se adjudicaron a personas cercanas al gobierno.

“Nos enteramos en voz propia de la secretaria Alicia Bárcena que el Tren Maya no tiene los permisos y esta en un proceso de regularización, cuando eso fue lo primero que debió haberse visto para su puesta en marcha”, enfatizó.

El diputado señaló que resulta inadmisible que la titular de Semarnat acuda a San Lázaro para reconocer fallas administrativas en la obra, ya que la propia dependencia fue responsable de otorgar los permisos y autorizaciones.

Añadió que, varios de estos permisos presentan irregularidades y algunos aún siguen en proceso de regularización. Por su parte, afirmó que el proyecto debe avanzar en el cumplimiento del 95% de una agenda dirigida a mitigar los daños ambientales.

“Ya salió el peine del por qué AMLO reservó toda la información del Tren Maya hasta 2027, porque fueron ellos mismos quienes hicieron todo mal y deben cuadrar hasta este sexenio de Sheinbaum, las cochinadas y desaseos administrativos”, acusó.

En medida de acción, el legislador panista solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum el cierre del Tren Maya ante el riesgo de que ocurra un accidente grave, tras reportarse varios descarrilamientos.

Asimismo, el PAN tiene previsto emprender acciones legales contra quienes estuvieron a cargo de la Semarnat en la administración pasada, entre los que se incluyen María Luisa Albores, Víctor Toledo Manzur y Josefa González-Blanco Ortiz-Mena.

Como parte de ello, el partido los responsabiliza por su papel en el proyecto del Tren Maya, así como por las tareas de supervisión ambiental y revisión de los permisos vinculados con la obra.

