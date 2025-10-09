Cuál es el mejor boleto calidad precio para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Zoé en el Estadio GNP Seguros. (Cortesía: Ocesa)

Zoé sorprendió a su audiencia durante su presentación del 2 de octubre al proyectar en las pantallas del Estadio GNP Seguros la noticia de una nueva fecha en ese recinto. La agrupación, comandada por León Larregui, anunció un sexto concierto en la Ciudad de México programado para el 12 de noviembre, extendiendo así su serie de actuaciones en uno de los escenarios más relevantes del país.

La respuesta del público a los conciertos ha sido considerable, pues en las primeras cuatro funciones realizadas en el Estadio GNP la banda reunió a más de 240.000 asistentes, de acuerdo con la información difundida en el evento. Este número refleja la capacidad de convocatoria y el impacto sostenido de Zoé dentro del panorama musical en México.

Antes de esta adición, la banda ya tenía prevista una quinta función para el 13 de noviembre, sumando con la nueva fecha seis espectáculos consecutivos en el Estadio GNP Seguros. La estrategia de anunciar la noticia durante el concierto generó entusiasmo entre los asistentes, quienes expresaron su apoyo inmediato al nuevo show proyectado.

Todavía hay boletos para el concierto del 12 de noviembre, y aquí te decimos cuál es el que más te conviene comprar.

Zona GNP: ¿por qué comprar este boleto?

Vista desde la zona GNP.

La Zona GNP en el Estadio GNP Seguros se posiciona entre las áreas más recomendadas para disfrutar de un concierto. Esta sección se encuentra ubicada en las gradas más próximas al escenario, lo que favorece la visibilidad del espectáculo respecto a otras zonas.

La perspectiva desde la Zona GNP supera incluso a varias secciones de Platino. En términos de costos, el acceso a este sector tiene un precio de 1,800 pesos mexicanos, monto considerado accesible en comparación con otras alternativas de ubicación preferente en el estadio.

De cara al concierto de Zoé programado para el próximo 12 de noviembre, se destaca la Zona GNP como una de las sugerencias principales para quienes buscan una experiencia visual óptima sin la necesidad de realizar una inversión superior en boletos.

¿Qué canciones tocará Zoé en su último concierto en el Estadio GNP Seguros?

ARCHIVO - El vocalista de Zoé, León Larregui, se presenta durante el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 23 de marzo de 2012. (Foto AP/Christian Palma, archivo)

1. Memorex

2. Vinyl

3. Vía Láctea

4. No me destruyas

5. Corazón atómico

6. Mrs Nitro

7. Nunca

8. Paula

9. Triste Sister

10. Paz

11. Rexsexsex

12. Solo

13. Veneno

14. No hay mal

15. Fin de semana.

16. Últimos días.

17. Karmadame

18. Skr

19. Campo de fuerza

20. Arrullo de estrellas

21. Miel

22. Labios rotos

23. Azul

24. Hielo

25. Luna (Denise)

26. Soñé

27. Dead