Cómo se verá el sexto concierto de Zoé desde General B en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Zoé anuncia nuevo concierto en el Estadio GNP Seguros. (OCESA)

Durante su presentación del 2 de octubre, Zoé anunció una sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, sorprendiendo a sus seguidores al proyectar la noticia en las pantallas gigantes del recinto. El concierto adicional está programado para el 12 de noviembre, ampliando así la serie de presentaciones de la banda liderada por León Larregui en uno de los principales escenarios del país.

La respuesta del público ha sido contundente, ya que en las primeras cuatro funciones realizadas en el Estadio GNP la agrupación reunió a más de 240 mil personas, una cifra que evidencia su poder de convocatoria y su vigencia en la escena musical mexicana. Además de este sexto concierto, Zoé ya contaba con una quinta función prevista para el 13 de noviembre.

Los pros y contras de comprar un boleto en General B para Zoé

Zoé en el Estadio GNP Seguros. (Cortesía: Ocesa)

El Estadio GNP Seguros, ubicado en la capital mexicana, se consolida como el principal punto de encuentro para los grandes espectáculos musicales nacionales e internacionales. Por sus instalaciones han pasado artistas de la talla de Metallica y Taylor Swift. En el corto plazo, el recinto también será escenario para la presentación de Bad Bunny.

Aún hay muchos boletos para el sexto concierto de Zoé, especialmente en general B, una de las secciones más controversiales del Estadio GNP Seguros.

General B, como cualquier zona del recinto, tiene ventajas y desventajas. Los motivos para comprar uno de estos boletos antes de que se acaben son su precio (apenas mil pesos mexicanos) y el ambiente que se hace entre los fans. Sus desventajas son claras: son lugares generales, es decir, de pie, y para tener un buen rango de visión necesitas llegar bastante temprano, sumado a que, si llueve, no hay techo que te cubra.

Aquí te damos una referencia fotográfica de la posible vista en General B, dependiendo qué tan cerca estés de la valla que separa la zona de los Platino.

Estas son dos posibles vistas desde General B en el Estadio GNP Seguros (youtube: capturas de pantalla)

¿Qué canciones tocará Zoé en su último concierto en el Estadio GNP Seguros?

1. Memorex

2. Vinyl

3. Vía Láctea

4. No me destruyas

5. Corazón atómico

6. Mrs Nitro

7. Nunca

8. Paula

9. Triste Sister

10. Paz

11. Rexsexsex

12. Solo

13. Veneno

14. No hay mal

15. Fin de semana.

16. Últimos días.

17. Karmadame

18. Skr

19. Campo de fuerza

20. Arrullo de estrellas

21. Miel

22. Labios rotos

23. Azul

24. Hielo

25. Luna (Denise)

26. Soñé

27. Dead