Canasta Alimentaria Edomex: así será la entrega del apoyo para mujeres de 50 a 64 años en octubre 2025

Conoce los municipios, fechas y requisitos de este apoyo social que busca garantizar la nutrición básica de las beneficiarias

En el Estado de México, el programa Alimentación para el Bienestar continúa con su objetivo de apoyar a las mujeres de entre 50 y 64 años que enfrentan carencias alimentarias.

Durante octubre de 2025, se realizarán la cuarta y quinta entrega de la Canasta Alimentaria, un apoyo que incluye productos alimenticios y artículos de higiene personal, diseñados para fortalecer la economía y la nutrición de las familias beneficiarias.

Dónde y cómo se entrega la despensa

La distribución de estas despensas se realiza a través de los CEDIS municipales (Centros de Distribución) de cada localidad. Para mantener el orden y garantizar que todas las beneficiarias reciban su apoyo, la Secretaría del Bienestar organiza la entrega de manera escalonada por letra del primer apellido.

Mujeres de 50 a 64 años reciben la Canasta Alimentaria del programa Alimentación para el Bienestar en el Estado de México durante octubre de 2025, con alimentos y productos de higiene que apoyan su nutrición y economía familiar

Calendario en Valle de Chalco – CEDIS 154

Ubicación: esquina Pte 18-A y Av. Cuitlahuac, Xico IV Secc.

Horario de atención: Lunes a viernes: 09:00 a 17:30 horas Sábados: 09:00 a 13:00 horas

Letras C: 8 y 9 de octubre

Letras D, E, F: 10 y 11 de octubre

Letras G: 13 y 14 de octubre

Letras H, I, J, K, L: 15 y 16 de octubre

Letras M: 17 y 18 de octubre

Letras N, O, P, Q: 20 y 21 de octubre

Letras R: 22 y 23 de octubre

Letras S: 24 y 25 de octubre

Letras T a Z: 27 y 28 de octubre

Consejo: puedes llevar carrito o bolso para transportar tu Canasta Alimentaria de manera más cómoda.

Requisitos para recibir la Canasta Alimentaria

Para recibir la despensa, las beneficiarias deben acudir personalmente a su CEDIS correspondiente y presentar los siguientes documentos:

INE vigente en original y dos copias

CURP actualizado

Este procedimiento asegura que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan y mantiene un control adecuado de la distribución.

Qué contiene la Canasta Alimentaria

Cada Canasta Alimentaria incluye más de 20 productos básicos, entre alimentos y artículos de aseo personal. Este paquete busca brindar un soporte integral que no solo fortalezca la alimentación diaria, sino que también cubra necesidades básicas de higiene y cuidado personal.

Recomendaciones para las beneficiarias

La Secretaría del Bienestar del Estado de México invita a todas las beneficiarias a mantenerse informadas mediante las redes sociales oficiales de su municipio y acudir puntualmente a su CEDIS para recibir la despensa.

Este programa es parte de los esfuerzos gubernamentales para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.