México

Canasta Alimentaria Edomex: así será la entrega del apoyo para mujeres de 50 a 64 años en octubre 2025

Conoce los municipios, fechas y requisitos de este apoyo social que busca garantizar la nutrición básica de las beneficiarias

Por Lorna Huitrón

Guardar
Conoce los municipios, fechas y
Conoce los municipios, fechas y requisitos de este apoyo social que busca garantizar la nutrición básica de las beneficiarias

En el Estado de México, el programa Alimentación para el Bienestar continúa con su objetivo de apoyar a las mujeres de entre 50 y 64 años que enfrentan carencias alimentarias.

Durante octubre de 2025, se realizarán la cuarta y quinta entrega de la Canasta Alimentaria, un apoyo que incluye productos alimenticios y artículos de higiene personal, diseñados para fortalecer la economía y la nutrición de las familias beneficiarias.

Dónde y cómo se entrega la despensa

La distribución de estas despensas se realiza a través de los CEDIS municipales (Centros de Distribución) de cada localidad. Para mantener el orden y garantizar que todas las beneficiarias reciban su apoyo, la Secretaría del Bienestar organiza la entrega de manera escalonada por letra del primer apellido.

Mujeres de 50 a 64
Mujeres de 50 a 64 años reciben la Canasta Alimentaria del programa Alimentación para el Bienestar en el Estado de México durante octubre de 2025, con alimentos y productos de higiene que apoyan su nutrición y economía familiar

Calendario en Valle de Chalco – CEDIS 154

  • Ubicación: esquina Pte 18-A y Av. Cuitlahuac, Xico IV Secc.
  • Horario de atención:
    • Lunes a viernes: 09:00 a 17:30 horas
    • Sábados: 09:00 a 13:00 horas
  • Letras C: 8 y 9 de octubre
  • Letras D, E, F: 10 y 11 de octubre
  • Letras G: 13 y 14 de octubre
  • Letras H, I, J, K, L: 15 y 16 de octubre
  • Letras M: 17 y 18 de octubre
  • Letras N, O, P, Q: 20 y 21 de octubre
  • Letras R: 22 y 23 de octubre
  • Letras S: 24 y 25 de octubre
  • Letras T a Z: 27 y 28 de octubre

Consejo: puedes llevar carrito o bolso para transportar tu Canasta Alimentaria de manera más cómoda.

Requisitos para recibir la Canasta Alimentaria

Para recibir la despensa, las beneficiarias deben acudir personalmente a su CEDIS correspondiente y presentar los siguientes documentos:

  • INE vigente en original y dos copias
  • CURP actualizado

Este procedimiento asegura que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan y mantiene un control adecuado de la distribución.

Qué contiene la Canasta Alimentaria

Cada Canasta Alimentaria incluye más de 20 productos básicos, entre alimentos y artículos de aseo personal. Este paquete busca brindar un soporte integral que no solo fortalezca la alimentación diaria, sino que también cubra necesidades básicas de higiene y cuidado personal.

Mujeres de 50 a 64
Mujeres de 50 a 64 años reciben la Canasta Alimentaria del programa Alimentación para el Bienestar en el Estado de México durante octubre de 2025, con alimentos y productos de higiene que apoyan su nutrición y economía familiar

Recomendaciones para las beneficiarias

La Secretaría del Bienestar del Estado de México invita a todas las beneficiarias a mantenerse informadas mediante las redes sociales oficiales de su municipio y acudir puntualmente a su CEDIS para recibir la despensa.

Este programa es parte de los esfuerzos gubernamentales para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Temas Relacionados

Canasta AlimentariaAlimentación para el BienestarMujeres BienestarEdomexmexico-noticias

Más Noticias

¿Defensa de Vargas Landeros acusa al alcalde de Ahome por presunta complicidad en caso de corrupción? Esto se sabe

La defensa legal argumentó que Antonio Menéndez aprobó la contratación de la consultora y después él mismo presentó la denuncia a las autoridades

¿Defensa de Vargas Landeros acusa

Familiares de exdiputado asesinado exigen justicia y denuncian amenazas en el Edomex

Madre de la víctima busca reunión con el Fiscal José Luis Cervantes

Familiares de exdiputado asesinado exigen

“Es una bomba de tiempo”: PAN alerta sobre el Tren Maya y prevé denuncias contra exfuncionarios de Semarnat

El diputado pidió a la presidenta de México ordenar la suspensión del proyecto ante el riesgo de que se produzca un accidente

“Es una bomba de tiempo”:

Linet Puente denuncia violencia de fans de ‘La Cotorrisa’: “Ya no quiero ni mencionarlos porque amenazaron a mi hijo”

La conductora de ‘Ventaneando’ pidió a Ricardo Pérez y Slobotzky detener el ‘hate’ contra periodista

Linet Puente denuncia violencia de

Obtén piel de seda con este ritual de belleza comestible hecho con estas frutas altas en colágeno y agua de coco

Cada elección en la rutina alimentaria puede incidir no sólo en el estado físico general, sino también en la calidad, firmeza e hidratación de la piel

Obtén piel de seda con
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Defensa de Vargas Landeros acusa

¿Defensa de Vargas Landeros acusa al alcalde de Ahome por presunta complicidad en caso de corrupción? Esto se sabe

Restos óseos, ejecuciones y viviendas atacadas: Saldo preliminar de jornada violenta en Sinaloa

Golpe al huachicol en Edomex: aseguran pipa con 31 mil litros de combustible tras presunto robo en gasolinera

Vinculan a proceso por tercera vez a Gerardo Vargas Landeros y exfuncionarios de Ahome por presunta corrupción de 33 mdp

Sheinbaum reporta control estricto de combustible no declarado en aduanas tras hallazgo en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Linet Puente denuncia violencia de

Linet Puente denuncia violencia de fans de ‘La Cotorrisa’: “Ya no quiero ni mencionarlos porque amenazaron a mi hijo”

¿Quién es la Máscara? 2025: así transformará la inteligencia artificial a los personajes del show

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos confirmados que participarán en el reality show de Televisa

Cuántos seguidores ganó Dalílah Polanco en Instagram tras La Casa de los Famosos México

¿Por qué se separó Jeans? La historia detrás de la dolorosa fractura que dio paso a JNS

DEPORTES

Jugador de Argentina calienta el

Jugador de Argentina calienta el partido contra México del Mundial Sub-20 con polémica declaración

Carlos Cariño, DT México deja abierta la puerta a Gilberto Mora para el Mundial Sub-17 de Qatar: “Cuento con él”

Isaac del Toro alcanza su victoria 15 en el año al conquistar el Gran Piemonte

Katia Itzel, árbitra mexicana recibe insultos tras su actuación en el partido de Japón vs Francia: “Eres malísima”

Argentina vs México: cuándo, dónde y a qué hora ver al Tri en los cuartos de final del Mundial Sub-20