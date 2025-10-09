Canasta Alimentaria Edomex: así será la entrega del apoyo para mujeres de 50 a 64 años en octubre 2025

En el Estado de México, el programa Alimentación para el Bienestar continúa con su objetivo de apoyar a las mujeres de entre 50 y 64 años que enfrentan carencias alimentarias.
Durante octubre de 2025, se realizarán la cuarta y quinta entrega de la Canasta Alimentaria, un apoyo que incluye productos alimenticios y artículos de higiene personal, diseñados para fortalecer la economía y la nutrición de las familias beneficiarias.
Dónde y cómo se entrega la despensa
La distribución de estas despensas se realiza a través de los CEDIS municipales (Centros de Distribución) de cada localidad. Para mantener el orden y garantizar que todas las beneficiarias reciban su apoyo, la Secretaría del Bienestar organiza la entrega de manera escalonada por letra del primer apellido.
Calendario en Valle de Chalco – CEDIS 154
- Ubicación: esquina Pte 18-A y Av. Cuitlahuac, Xico IV Secc.
- Horario de atención:
- Lunes a viernes: 09:00 a 17:30 horas
- Sábados: 09:00 a 13:00 horas
- Letras C: 8 y 9 de octubre
- Letras D, E, F: 10 y 11 de octubre
- Letras G: 13 y 14 de octubre
- Letras H, I, J, K, L: 15 y 16 de octubre
- Letras M: 17 y 18 de octubre
- Letras N, O, P, Q: 20 y 21 de octubre
- Letras R: 22 y 23 de octubre
- Letras S: 24 y 25 de octubre
- Letras T a Z: 27 y 28 de octubre
Consejo: puedes llevar carrito o bolso para transportar tu Canasta Alimentaria de manera más cómoda.
Requisitos para recibir la Canasta Alimentaria
Para recibir la despensa, las beneficiarias deben acudir personalmente a su CEDIS correspondiente y presentar los siguientes documentos:
- INE vigente en original y dos copias
- CURP actualizado
Este procedimiento asegura que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan y mantiene un control adecuado de la distribución.
Qué contiene la Canasta Alimentaria
Cada Canasta Alimentaria incluye más de 20 productos básicos, entre alimentos y artículos de aseo personal. Este paquete busca brindar un soporte integral que no solo fortalezca la alimentación diaria, sino que también cubra necesidades básicas de higiene y cuidado personal.
Recomendaciones para las beneficiarias
La Secretaría del Bienestar del Estado de México invita a todas las beneficiarias a mantenerse informadas mediante las redes sociales oficiales de su municipio y acudir puntualmente a su CEDIS para recibir la despensa.
Este programa es parte de los esfuerzos gubernamentales para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de las mujeres mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.