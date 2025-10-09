México

Además de Jimena Longoria, otra ex conductora de Venga la Alegría se une a Las Estrellas Bailan en Hoy

La joven rompió en llanto al enterarse de que formará parte de la familia del matutino de Televisa

Por Jazmín González

Además de haber conducido "Venga la Alegría" fue parte del programa "Enamorándonos". (Captura: Programa Hoy / Televisa)

Las Estrellas Bailan en Hoy está a punto de arrancar, pero antes, los participantes se siguen revelando en cada emisión del matutino de Televisa.

En las últimas semanas, los conductores de “Hoy” han dado a conocer a los famosos que llegarán a la pista de baile para enfrentar nuevos desafíos y críticas de los expertos.

Al igual que las temporadas anteriores, Andrea Rodríguez, productora del matutino, sumó al elenco talento que ha estado antes en la televisora del Ajusco.

Logo Las Estrellas Bailan en Hoy Foto: Instagram/@programahoy

Jimena Longoria fue la primera ex conductora de “Venga la Alegría” que se sumó a la competencia de baile de Televisa, y durante la mañana de este 8 de octubre, se dio a conocer el nombre de otra presentadora que también será parte del reality.

Quién es la ex conductora de Venga la Alegría que se une a Las Estrellas Bailan en Hoy

Durante una de las secciones del programa, Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La bebeshita’, fue sorprendida con la caja misteriosa que reveló su integración al proyecto.

Todo comenzó cuando la ex integrante de “Enamorándonos” participó como modelo, al descubrirse el rostro, recibió la caja y leyó lo que decía en su interior notablemente emocionada.

Felicidades, eres uno de los elegidos para formar parte de Las Estrellas Bailan en Hoy”, leyó notablemente emocionada.

(Foto: Instagram de La Bebeshita)

‘La Bebeshita’ no pudo evitar contener las lágrimas al mencionar que es la primera vez que estaba en el programa: “Muy feliz, es mi primera vez aquí, estoy muy feliz y emocionada. No sé bailar tanto, pero voy a dar mi mayor esfuerzo”, expresó.

La conductora Tania Rincón le dio la bienvenida y le brindó ánimos entre aplausos: “Es una oportunidad muy bonita e increíble. Qué gusto tenerte acá, aprovecha mucho la oportunidad. Bienvenida a Las Estrellas Bailan en Hoy”.

Cuándo se estrena la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy y quiénes son sus participantes

Será el próximo lunes 13 de octubre cuando de inicio la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy en punto de las 9:00 de la mañana.

Hasta el momento, se desconoce cómo estarán integradas las parejas, pero se sabe que Jimena Longoria participará en el proyecto junto a su esposo, Gualy Cárdenas.

Lista de participates:

  • Marcelia Figueroa
  • Michelle González
  • Jimena Longoria
  • Gualy Cárdenas
  • El Chevo
  • Aldo Guerra
  • Jessica Díaz
  • Jade Fraser
  • Malillany Marín
  • Aarón Mercury
  • Karenka
  • Kunno
  • Marcos Montero
  • La Bebeshita

Pensión Mujeres Bienestar 2025: Ariadna

Cuánto tiempo tarda el trámite

Confirman que Julio César Chávez

Cuánto vale Gilberto Mora: agente

Prime Video: Así quedo el
Van 89 bolsas con restos

Prime Video: Así quedo el

Confirman que Julio César Chávez

