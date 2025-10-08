“Ya ganamos”: Poncho reacciona al triunfo de Aldo de Nigris y lo acusan de “colgado”

Poncho ha sido acusado de "colgarse" del triunfo de su sobrino (Captura de pantalla)

Con más de 19 millones de votos acumulados, Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, el reality show que fue conversación nacional desde que comenzó hace varias semanas. Poncho de Nigris, quien fue finalista en la primera edición del programa de televisión, apoyo a su sobrino desde el primer día y, como era de esperarse, festejó el triunfo a lo grande.

Entre lágrimas, Poncho reaccionó al anuncio de Aldo como ganador, y en sus redes sociales publicó:

(Captura de pantalla Poncho de Nigris)

“Ganó Aldo y ganamos todos los que lo apoyamos y votamos por él. Gracias a todos los que apoyaron y que siempre estuvieron a pie de guerra, esto es de todos.Ustedes también, bien merecido. Felicidades. Y los haters pues una vez más les toca soportar".

En un segundo tuit, el regiomontano expresó: Ganamos todos. Los perdedores son lo que no votaron por Aldo. Gracias y buen día. Ganamos. Se quedó en CASA".

La pelea de Poncho de Nigris vs los “haters”

(Captura de pantalla YouTube)

Los mensajes de Poncho de Nigris no gustaron nada a un grupo de personas, quienes no dudaron en contestarle con disgusto. Muchas de las críticas tuvieron una constante: acusaron al integrante del Team Infierno de “colgarse” del triunfo de su sobrino:

“Pero si nunca la has ganado, que te quieras colgar la medalla de Aldo ahí ya es otro pedo”, “Si tú no ganaste esa casa, no te cuelgues”, “No, Poncho, tú no ganaste. Ganó tu sobrino y llegó mucho más lejos que tú con la mitad de tu edad. Y antes de que te quieras colgar, que te quede claro algo: Aldo no ganó por ti, ganó a pesar de ti”, “Tú no ganaste nada, ojalá tu sobrino note que debe alejarse de ti, eres una persona muy tóxica y aprovechada, lo más probable es que salgan de quiebre algún día tarde que temprano te le vas a pasar de lanza jaja es cuestión de tiempo”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Ante las acusaciones, Poncho de Nigris se defendió, aplaudió nuevamente a Aldo y aclaró que el tema de La Casa de los Famosos ha terminado para él:

El conductor regiomontano estuvo apoyando a su sobrino a lo largo del reality. Crédito: TikTok @soymariomx_

“Cambio de tema, ya ganamos, ya lo que sigue. Se quedó en casa, ya nuevos proyectos. ‘La Casa de los Famosos’ ya está palomeada. Vamos por mas. Evítense hacer comentarios negativos que entre más se mueven más les duele a los que hicieron su guerra sucia, ya se ganó, ya vamos al siguiente nivel. Gracias“.