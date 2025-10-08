México

¿Wendy Guevara se peleó con Galilea Montijo? Video de la fiesta de La Casa de los Famosos México desata controversia en redes

La conductora ofreció una fiesta con motivo de la gran final del reality show e invitó a todos los participantes

Por Adriana Castillo

Guardar
(TikTok: @rodolforosales61)
(TikTok: @rodolforosales61)

Galilea Montijo y Wendy Guevara se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales por un video viral.

Y es que las conductoras fueron captadas durante una aparente discusión en el GaliFest, la fiesta que Galilea Montijo ofrece cada año cuando termina La Casa de los Famosos México.

En el video se puede ver a La Pérdida de espaldas a la cámara mientras conversa con la también presentadora del programa ‘Hoy’ sobre un tema aparentemente serio, pues así lo dejó entrever el gesto que hizo Galilea.

La conductora de La Casa de los Famosos México ofreció una fiesta por la final del reality show TikTok: @rodolforosales61

De un momento a otro, se alcanza a ver que una tercera persona se acerca a Wendy Guevara y la jala del brazo, aparentemente con la intención de alejarla de Galilea Montijo, pero no tuvo éxito y las conductoras siguieron conversando.

Hasta el momento, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto. No obstante, varios internautas han compartido su opinión al respecto; mientras algunos señalan que las presentadoras solo estaban hablando, otros aseguran que Wendy Guevara habría tenido una actitud impertinente al final de la celebración.

  • “No defiendan a Wendy. Claramente se escucha que Gali dice ‘perdón’ y alguien le habla a Wendy, la jala y ella no hace caso."
  • "Hablan como si hubieran estado en la fiesta."
  • "Que mas que con 3 copas se te olviden tus amistades."
  • “El de la taquería ha de saber qué pasó. Que cuente el chisme."
  • ″ Pobre Gali, su cara de querer tranquilizar las cosas."
La influencer está envuelta en controversia por su supuesta actitud en una fiesta de Galilea Montijo. TikTok: @rodolforosales61

Wendy Guevara le dice ‘mueble’ a Priscila Valverde

Eso no fue todo, pues en esa misma fiesta la influencer llamó ‘mueble’ a Priscila Valverde cuando pasó al escenario motivada por Galilea Montijo.

La modelo no dudó en responder, sin embargo, en los videos virales que circulan en redes no se alcanza a escuchar qué fue lo que le dijo a La Pérdida.

"Wendy diciendo todo lo que se guardo". “Mínimo mueble de diseño… otros ni de bazar". “Cuando toma se le sale el barrio, se vio muy mal”, fueron algunas reacciones en redes.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

¿Quiénes fueron al Galifest?

No existe una lista oficial sobre quiénes fueron las celebridades invitadas a la fiesta de Galilea Montijo.

Sin embargo, en los videos que se filtraron en redes sociales se puede ver a Abelito, Aldo de Nigris, Aaron Mercury, Dalílah Polanco, Mariana Botas, Mar Contreras, Guana, Elaine Haro, Las Perdidas y Kunno, por mencionar algunos.

Temas Relacionados

Wendy GuevaraGalilea MontijoLa Casa de los Famosos MéxicoPriscila ValverdeTelevisaAaron MercuryAldo de Nigrismexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Frenan ‘Ley Anti Stickers’? Ricardo Monreal asegura que la propuesta contra memes e imágenes con IA no avanzará

El legislador generó controversia al declarar que no votaría por la propuesta de su compañero de partido

¿Frenan ‘Ley Anti Stickers’? Ricardo

Resultados Sorteo Mayor Lotería Nacional 7 de octubre: quién se llevó el premio de $21 millones

El edificio de la Lotería Nacional y los centros de venta autorizados permiten cobrar los cachitos ganadores hasta 60 días después del anuncio oficial

Resultados Sorteo Mayor Lotería Nacional

Economía nacional en septiembre 2025: esto es lo que piensa México sobre ingreso, ahorro, compras y vacaciones

Según el INEGI, los consumidores ven mejoras en sus finanzas personales, aunque mantienen cautela ante el contexto nacional

Economía nacional en septiembre 2025:

Cómo usar hierbas medicinales para mejorar digestión, sueño y circulación

Han resurgido como una alternativa natural para cuidar la salud; estas son las plantas más efectivas

Cómo usar hierbas medicinales para

Guardia Nacional tendrá un papel clave para reforzar la seguridad en carreteras de México, afirma Sheinbaum

La presidenta destacó el uso de tecnología avanzada como parte del plan para reforzar vigilancia y reducir delitos en rutas clave

Guardia Nacional tendrá un papel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional tendrá un papel

Guardia Nacional tendrá un papel clave para reforzar la seguridad en carreteras de México, afirma Sheinbaum

Chiapas y su crisis por violencia contra defensores de DDHH: 156 ataques en año y medio

“No somos la guerra contra el narco de Calderón”: Sheinbaum lamenta asesinato de trabajadores en Tamaulipas por militares

El 40% de los delitos en Mazatlán son cometidos por menores de edad, advierte la SSPM

Tragedia en fábrica de sombreros: joven muere atrapado durante incendio en San Francisco del Rincón, hay dos lesionados

ENTRETENIMIENTO

Quién es Víctor Mendivil, el

Quién es Víctor Mendivil, el artista que reclama el trono de Peso Pluma y Natanael Cano en los corridos tumbados

Teorías conspirativas y pactos con el Diablo: Víctor Mendivil asalta Spotify con “Orula”, éxito que todo México canta

“Alguien que es ensamble”: Galilea Montijo reaviva la polémica entre Alexis Ayala y Guana en su fiesta

Kunno niega ser portavoz de Ángela Aguilar y revela qué le regalará por su cumpleaños: “No me corresponder hablar por ella”

“No la dio”: Karime Pindter es criticada y parodiada tras su debut en La Más Draga 7

DEPORTES

¿Generación dorada? Gilberto Mora asegura

¿Generación dorada? Gilberto Mora asegura que México tiene todo para ser campeones del Mundial Sub-20

Así fue la reacción de los medios y afición de Chile tras la derrota ante México en el Mundial Sub-20: “Al menos no fueron 7″

Suspenden de manera indefinida a Ángel ‘Tashiro’ Fierro por propinar patada durante pelea de box en Tijuana

Gobierno de Jalisco revela más acusaciones contra el exfutbolista Omar ‘N’, acusado de abuso sexual infantil

Gilberto Mora reacciona al video viral donde una aficionada pide a Javier Aguirre que lo alejen del “bacardí”