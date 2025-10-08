¿Wendy Guevara se peleó con Galilea Montijo? Video de la fiesta de La Casa de los Famosos México desata controversia en redes

(TikTok: @rodolforosales61)

Galilea Montijo y Wendy Guevara se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales por un video viral.

Y es que las conductoras fueron captadas durante una aparente discusión en el GaliFest, la fiesta que Galilea Montijo ofrece cada año cuando termina La Casa de los Famosos México.

En el video se puede ver a La Pérdida de espaldas a la cámara mientras conversa con la también presentadora del programa ‘Hoy’ sobre un tema aparentemente serio, pues así lo dejó entrever el gesto que hizo Galilea.

La conductora de La Casa de los Famosos México ofreció una fiesta por la final del reality show TikTok: @rodolforosales61

De un momento a otro, se alcanza a ver que una tercera persona se acerca a Wendy Guevara y la jala del brazo, aparentemente con la intención de alejarla de Galilea Montijo, pero no tuvo éxito y las conductoras siguieron conversando.

Hasta el momento, ninguna de las dos se ha pronunciado al respecto. No obstante, varios internautas han compartido su opinión al respecto; mientras algunos señalan que las presentadoras solo estaban hablando, otros aseguran que Wendy Guevara habría tenido una actitud impertinente al final de la celebración.

“No defiendan a Wendy. Claramente se escucha que Gali dice ‘perdón’ y alguien le habla a Wendy, la jala y ella no hace caso."

"Hablan como si hubieran estado en la fiesta."

"Que mas que con 3 copas se te olviden tus amistades."

“El de la taquería ha de saber qué pasó. Que cuente el chisme."

″ Pobre Gali, su cara de querer tranquilizar las cosas."

La influencer está envuelta en controversia por su supuesta actitud en una fiesta de Galilea Montijo. TikTok: @rodolforosales61

Wendy Guevara le dice ‘mueble’ a Priscila Valverde

Eso no fue todo, pues en esa misma fiesta la influencer llamó ‘mueble’ a Priscila Valverde cuando pasó al escenario motivada por Galilea Montijo.

La modelo no dudó en responder, sin embargo, en los videos virales que circulan en redes no se alcanza a escuchar qué fue lo que le dijo a La Pérdida.

"Wendy diciendo todo lo que se guardo". “Mínimo mueble de diseño… otros ni de bazar". “Cuando toma se le sale el barrio, se vio muy mal”, fueron algunas reacciones en redes.

(Captura de pantalla YouTube)

¿Quiénes fueron al Galifest?

No existe una lista oficial sobre quiénes fueron las celebridades invitadas a la fiesta de Galilea Montijo.

Sin embargo, en los videos que se filtraron en redes sociales se puede ver a Abelito, Aldo de Nigris, Aaron Mercury, Dalílah Polanco, Mariana Botas, Mar Contreras, Guana, Elaine Haro, Las Perdidas y Kunno, por mencionar algunos.