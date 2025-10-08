“Un acto fraudulento”: Ex de Juan Osorio lanza fuerte advertencia a Eva Daniela tras casarse con el productor

El enlace nupcial estuvo marcado por emotivos votos, una gran fiesta y la presencia de figuras destacadas del entretenimiento. (@evadaniela, Instagram)

En una reciente transmisión del canal de Javier Ceriani, Emireth González, exesposa del productor Juan Osorio, reapareció públicamente para hablar de su pasado con él y advertir a Eva Daniela, su nueva esposa, sobre lo que podría enfrentar.

La conversación se dio luego de que Ceriani señalara que está haciendo una investigación sobre las ex del productor, quien recientemente se casó con la actriz Eva Daniela, 38 años menor que él. El periodista argentino no dudó en lanzar críticas:

“A Niurka no le quedó casi nada, a Emireth no le quedó casi nada. Y esta chiquita pobre se está casando con su abuelo para ver si le queda un autito, una ropita, una casa”.

¿Qué dijo Emireth sobre Osorio?

Durante la entrevista, Emireth González señaló que durante su matrimonio con Osorio habría vivido episodios de control económico y presuntos fraudes relacionados con propiedades que él habría puesto a nombre de terceros.

La exclusiva del evento la obtuvo Televisa. (Televisa Espectáculos, Instagram)

“Cuando me piden desalojar la casa que ocupé con él, me entero de que no estaba ni a mi nombre ni al suyo, sino al de su hermano. Un acto fraudulento”, explicó.

González también relató que, al casarse, Juan Osorio decidió unilateralmente el régimen económico, sin diálogo previo:

“El día de la boda él dijo cómo nos íbamos a casar, no fue una decisión mutua”.

Además, denunció que durante cinco años le prohibió trabajar, lo que la dejó en una posición de vulnerabilidad:

“En el caso de Juan, a mí me prohibió trabajar los primeros cinco años de mi matrimonio. Es una condición asimétrica. Yo era una mujer económicamente solvente antes de casarme”.

Emilio Osorio se convirtió en el quinto finalista de La casa de los famosos México (Foto: Instagram)

La exesposa afirmó que su experiencia la llevó al activismo por la autonomía económica de las mujeres, y actualmente funge como vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa, donde impulsa proyectos para fortalecer la independencia financiera femenina.

“Las mujeres sin autonomía económica están en riesgo. Si no tienes recursos ni redes de apoyo, estás en una circunstancia vulnerable. Es importante tener un plan B y no depender totalmente de nadie”.

Aunque aseguró que ya no le interesa la vida personal de Osorio, Emireth dejó entrever que su historia puede repetirse si no hay una reflexión profunda sobre el patrón de comportamiento del productor:

“Ahí están las pruebas y los antecedentes. Así ha sido con todas sus historias previas”.

A 3 años de hacer pública su relación, la pareja anunció su compromiso mediante sus redes sociales. (soyevadaniela, Instagram)

La boda de Juan Osorio y Eva Daniela, un final de telenovela

El pasado fin de semana, Juan Osorio y Eva Daniela protagonizaron una boda de ensueño que Televisa Espectáculos describió como “llena de magia y complicidad”.

Con más de 120 invitados y la presencia de figuras como Livia Brito, Catherine Siachoque y Daniel Elbittar, el evento combinó tradición, lujo y espectáculo, incluyendo fuegos artificiales y un concierto de la Sonora Santanera.

Durante la ceremonia, el productor se mostró emocionado:

“No puede tener más seriedad, amor mío, que la presencia de la Virgen de Guadalupe y del amor de todos los que están presentes”.

Foto: Instagram/@juanosorio.oficial

Por su parte, Eva Daniela le prometió amor y cuidado incondicional:

“Voy a cuidarte, respetarte y protegerte en cualquier circunstancia”.

La pareja inició su relación en 2021 y anunció su compromiso en octubre de 2024. Su historia ha generado opiniones divididas por la diferencia de edad y por las anteriores relaciones mediáticas de Osorio, como la que tuvo con Niurka Marcos, madre de su hijo Emilio.