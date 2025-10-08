México

¿Quién es Matilde la Muerta, hija de una famosa conductora mexicana? 

La artista mexicana prioriza el autoconocimiento y la independencia en su vida personal

Por Mariana L. Martínez

Guardar
La tatuadora ha construido una
La tatuadora ha construido una identidad visual gótica. Crédito: Morningstar Ink

El nombre de Matilda la Muerta destaca cada vez más en el ámbito cultural mexicano. Aunque su mamá es Mónica Garza, una presentadora de televisión, ha construido una identidad propia como tatuadora mexicana, artista y creadora del pódcast Muerte Curiosa.

Matilda se define como una figura multifacética. Su principal fuente de ingresos es el tatuaje, disciplina en la que suma nueve años de experiencia. Además, cultiva la pintura, aunque reconoce que el tiempo dedicado a esta pasión ha sido limitado por las exigencias de su trabajo y otros proyectos. “Mi ingreso es el tatuaje, 100%”, afirmó ante el podcast Mujeres Chingonas - Maldito Diario, subrayando la prioridad que otorga a su labor artística. Si bien incursionó en el modelaje, nunca buscó ser reconocida por esa faceta, sino por su trabajo como artista. El reconocimiento público, sin embargo, llegó también por su imagen, lo que la llevó a replantear sus prioridades y a enfocarse en el desarrollo de su oficio.

El pódcast Muerte Curiosa representa una extensión natural de sus intereses más arraigados. Nació primero como una página de Instagram dedicada a recopilar datos y curiosidades sobre la muerte y la historia, y evolucionó hasta convertirse en un espacio semanal donde Matilda explora temas poco convencionales con rigor y pasión. “El pódcast me dio mucho miedo y ahí fue cuando supe que lo tenía que hacer”, confiesa, aludiendo al reto personal que implicó exponerse ante el público y superar la ansiedad de ser juzgada. El programa, que se transmite cada martes, ha crecido de manera orgánica y se distingue por la autenticidad de su contenido y el compromiso de su creadora con la investigación y la veracidad.

La familia conformada por Mónica
La familia conformada por Mónica Garza y Pedro Ávila, divorciados desde 1998, se ha mostrado cercana y abierta en momentos públicos. (@lagarcita, Instagram)

La trayectoria de Matilda ha estado marcada por crisis personales y transformaciones profundas. Durante varios años atravesó etapas de autodesvalorización, búsqueda de pertenencia y exposición a entornos poco saludables.

“Del 2019 al 2023 fueron fácil los años más canónicos de toda mi vida”, relata, refiriéndose a un periodo de excesos y desconexión consigo misma. El proceso de cambio no obedeció a un solo evento, sino a la acumulación de experiencias difíciles que la llevaron a replantear su relación con su entorno, su familia y, sobre todo, consigo misma. El apoyo de sus padres, quienes han mantenido una relación cercana y amistosa pese a su divorcio, y el de su pareja actual, resultaron fundamentales en este proceso de reconstrucción personal.

El peso de la fama familiar ha sido una constante en la vida de Matilda. Desde los catorce años, el escrutinio público la ha acompañado, muchas veces en forma de prejuicios y críticas infundadas. “Por desgracia, por donde vengo y quién es mi mamá, que es una persona muy pública, desde que... por lo menos desde los catorce años ya el público me analiza con lupa”, explica.

Esta exposición temprana la enfrentó a malentendidos y juicios sobre su personalidad y estilo de vida, tanto en medios tradicionales como en redes sociales. A pesar de ello, Matilda ha aprendido a relativizar las opiniones ajenas y a desarrollar una “piel más dura”, como le aconsejó su madre.

Temas Relacionados

Matilda la MuertaMónica Garzamexico-entretenimiento

Más Noticias

Atacan a balazos a heladero mientras realizaba transmisión en vivo en Salvatierra: “Te amo, ya me mataron”

Don Nico denunciaba el mal estado de la carretera en Urireo cuando fue atacado a balazos por sujetos a bordo de una motocicleta

Atacan a balazos a heladero

Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

La actriz de “La Familia P.Luche” fue pasada por alto por los reporteros en Televisa, mientras sus compañeros acaparaban la atención tras el final de “La Casa de los Famosos”

Dalílah Polanco habría sido ignorada

Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

El periodista Javier Ceriani afirmó que la actitud del padre de Abelito estaría relacionada con la historia personal de la novia, sumando una nueva capa de intriga al drama familiar

Aseguran que el enojo del

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Nayarit, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son los destinos imperdibles del estado

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El narrador deportivo analizó la actuación del Tri y evidenció algunas deficiencias

Martinoli menosprecia la goleada de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así es como una familia

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

Dan 20 años de prisión a exalcaldesa en Veracruz por el homicidio de su secretario particular

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

Ejército y Guardia Nacional reportan enfrentamiento armado en municipio de Michoacán donde opera el CJNG

Caen dos presuntos miembros del CJNG en Edomex, ligados con secuestros, venta de droga y cobro de piso

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco habría sido ignorada

Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

¿Se terminó la amistad? Kunno ya no dará declaraciones sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Abelito se pone celoso cuando le recuerdan a Aldo de Nigris su amistad con Yetus Prime

Los podcasts de terror arrasan en el ranking de Spotify México esta semana

DEPORTES

Martinoli menosprecia la goleada de

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”

Argentina vs Nigeria, IA predice al próximo rival de México en el Mundial Sub-20