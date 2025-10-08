México

La iglesia en Oaxaca que oculta una ciudad idéntica a Mitla

Investigadores del INAH hallan cámaras funerarias zapotecas bajo el Templo de la Natividad en Teotitlán del Valle

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
El uso de radar y
El uso de radar y tomografía eléctrica permite identificar patrones arquitectónicos inéditos, fortaleciendo la hipótesis de una tumba familiar zapoteca bajo el templo, según expertos del INAH y la UNAM. FOTO: INAH

La presencia de piedras con relieves prehispánicos en la fachada y los muros del Templo de la Natividad en Teotitlán del Valle, Oaxaca, deja en claro que fue edificado sobre una pirámide del señorío zapoteca y ahora un grupo de arqueólogos busca tumbas prehispánicas justo debajo de esta iglesia.

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la organización Archaeology Research and Exploration (ARX Project), buscan revelar la arquitectura oculta bajo el templo

En 1995, durante la ampliación de una calle trasera al templo, se halló un edificio con rasgos arquitectónicos propios de Mitla, como el talud y la modulación de tableros decorados con grecas.

Este hallazgo reforzó la hipótesis de que el templo católico se erigió sobre estructuras prehispánicas de gran relevancia.

Posteriormente, en 2019, la comunidad local y el Centro INAH Oaxaca, bajo la coordinación de Leobardo Pacheco Arias, responsable del Corredor Arqueológico del Valle de Tlacolula, restauraron el monumento correspondiente al periodo Posclásico Tardío (1440-1521 d.C.).

Técnicas geofísicas revelan estructuras prehispánicas
Técnicas geofísicas revelan estructuras prehispánicas ocultas en el subsuelo de un templo oaxaqueño FOTO: INAH

El equipo de investigación ha desarrollado dos fases de trabajo de campo. En la primera, se instalaron geófonos alrededor del centro sagrado de Belguie-Xiguie para captar señales sísmicas.

Cómo descubrieron las tumbas zapotecas

En la segunda, se empleó Radar de Penetración Terrestre (GPR) en la plaza municipal, el atrio y el interior de la nave de la iglesia, complementando estas acciones con mediciones de Tomografía de Resistividad Eléctrica tanto en el sitio arqueológico como en los alrededores del templo.

Las lecturas iniciales, dirigidas por Martín Cárdenas Soto y David Escobedo Zenil del Instituto de Geofísica de la UNAM, incluyeron la colocación de tres receptores sísmicos en la iglesia, el atrio y el sitio arqueológico.

Estas mediciones identificaron anomalías geofísicas que sugieren la posible existencia de estructuras enterradas o cámaras bajo el templo.

El uso de radar y
El uso de radar y tomografía eléctrica sugiere la existencia de una tumba zapoteca en Teotitlán del Valle FOTO: INAH

La segunda etapa, coordinada por Denisse Argote Espino de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, se centró en el área del huerto del conjunto religioso, donde se localiza el monumento prehispánico descubierto en 1995.

El uso del GPR permitió obtener imágenes más detalladas del subsuelo.

Según Argote, “considerando los resultados previos en Mitla, detectamos lo que podría ser una plaza rodeada por cuatro estructuras en cada eje. En el perfil de la tomografía, al centro de la plaza, entre los 3 y 5 metros de profundidad, observamos una geometría similar al patrón de las tumbas zapotecas: una entrada que parte de la superficie (quizá una escalinata o bajada en vertical), a la que sucede una galería dentro de la roca, en forma horizontal, cruzando la plaza de este a oeste”.

La arqueóloga añade que, “con base en ello y en los valores de resistividad, que indican que el relleno de este elemento es más poroso, proponemos como hipótesis la existencia de una tumba o cámaras funerarias, considerando que algunos de estos espacios son verdaderas criptas familiares de los antepasados zapotecos”.

Hasta el momento, no se ha documentado este tipo de arquitectura funeraria en Teotitlán del Valle, salvo en la parte alta del cerro Picacho o Xaquija, un referente esencial en la cosmogonía zapoteca, donde existen restos de lo que pudo ser una tumba cruciforme.

Argote concluye que la aplicación de métodos geofísicos no invasivos permite acceder a información profunda sobre los antiguos centros zapotecos de los Valles Centrales de Oaxaca, los cuales permanecen ocultos bajo la urbanización y aguardan futuras excavaciones específicas.

Temas Relacionados

INAHUNAMMitlaZapotecasOaxacaArqueologíamexico-noticias

Más Noticias

Ampliación de la Línea 12 del Metro CDMX “avanza lento”, reveló la SICT: ¿Qué falta para concluir la obra?

Jesús Esteva Medina se comprometió a entregar el proyecto finalizado durante la gestión de Sheinbaum

Ampliación de la Línea 12

Se confirma otro boleto africano para el Mundial que se jugará en México

Esta selección aseguró su clasificación tras imponerse fuera de casa en la fase eliminatoria rumbo al torneo del 2026

Se confirma otro boleto africano

Claudia Anaya denuncia presencia de la Guardia Nacional en el Senado

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, advirtió que investigaría la situación

Claudia Anaya denuncia presencia de

Wendy Guevara llama “mueble” a Priscila Valverde y la destrozan en redes sociales

Comienzan las controversias tras la final de ‘La Casa de los Famosos México’

Wendy Guevara llama “mueble” a

El principal indicador de la BMV registró ganancia de 1,12% al cierre de este 8 de octubre

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El principal indicador de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Conceden suspensión definitiva a Hernán

Conceden suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena contra orden de captura por delincuencia organizada

Sandra Cuevas anuncia película de “sus amores prohibidos” tras detenciones de El Choko y El Topo

Cae “Kisifur”, presunto líder de banda robacoches en CDMX, tras persecución y tiroteo en Peralvillo

“Nos quieran callar”: colectivo denuncia desalojo violento de madres buscadoras frente a la Fiscalía de Chiapas

Erick denunció una golpiza por parte de mototaxistas y desapareció horas después en Oaxaca; investigan a policías

ENTRETENIMIENTO

Wendy Guevara llama “mueble” a

Wendy Guevara llama “mueble” a Priscila Valverde y la destrozan en redes sociales

Cuántos millones de votos le faltaron a Dalílah Polanco para ganar ‘La Casa de los Famosos México’

Las Estrellas Bailan en Hoy: ellos son todos los famosos confirmados que participarán en el reality show de Televisa

Así se ve ‘La Granja VIP’ por dentro: TV Azteca revela las primeras imágenes del nuevo reality show

Antes de casarse con Ángela Aguilar, Nodal mostró interés por alguien que ahora estará en La Granja VIP

DEPORTES

Se confirma otro boleto africano

Se confirma otro boleto africano para el Mundial que se jugará en México

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 6

Que siempre no se va: Santos Escobar se queda en la WWE tras acuerdo de última hora

Javier Aguirre analiza la llegada de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “si es elegible y está jugando bien”

Hugo Sánchez asegura que Gilberto Mora le recuerda a histórico futbolista del Real Madrid