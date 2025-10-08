¿Colesterol alto o gota? Prepara estos deliciosos tacos al pastor sin carne

Foto: Gobierno de México

Disfrutar de tacos al pastor sin carne ya es una realidad para quienes siguen una dieta vegana o buscan alternativas más saludables para reducir niveles de colesterol. Actualmente la cocina mexicana ofrece opciones que replican el sabor tradicional de este platillo emblemático, utilizando ingredientes vegetales como la soya texturizada o las setas, y logrando resultados igual de sabrosos y satisfactorios.

La tendencia de adaptar recetas clásicas a versiones veganas o vegetarianas ha ganado popularidad entre quienes desean mantener la esencia de la gastronomía mexicana sin recurrir a productos de origen animal.

Receta de tacos al pastor con soya texturizada

Ingredientes

2 tazas de soya texturizada natural

½ taza de jugo de naranja

2 cucharaditas de pasta de achiote

1 diente de ajo

¼ de taza de vinagre blanco

¼ de cebolla

Consomé vegetal en polvo al gusto

4 chiles guajillos secos sin semillas

1 cucharadita de cebolla picada

2 cucharadas de aceite vegetal

Tortillas de maíz para servir

Piña en cubos (para acompañar)

Cilantro picado (para acompañar)

Cebolla picada (para acompañar)

Paso a paso

Coloca la soya texturizada en agua caliente y hiérvela durante 2 minutos.

Escurre la soya y resérvala.

Hierve los chiles guajillos hasta que se ablanden.

Licúa los chiles guajillos con el jugo de naranja, la pasta de achiote, el diente de ajo, el vinagre blanco y el cuarto de cebolla.

Cuela la mezcla obtenida para lograr una salsa suave.

En una sartén, sofríe la cucharadita de cebolla picada en las dos cucharadas de aceite vegetal.

Agrega la salsa colada a la sartén y sazona con consomé vegetal al gusto.

Cocina hasta que la salsa espese ligeramente.

Incorpora la soya reservada y cocina durante 10 minutos, permitiendo que absorba los sabores.

Sirve la preparación caliente sobre tortillas de maíz y acompaña con piña, cilantro y cebolla picados.

Receta de tacos al pastor con setas o champiñones

Ingredientes

400 gramos de setas o champiñones fileteados

2 cucharadas de pasta de achiote

¼ de taza de jugo de piña natural

2 cucharadas de vinagre blanco

2 dientes de ajo triturados

½ cebolla blanca picada

½ cucharadita de comino molido

½ cucharadita de orégano seco

Una pizca de clavo molido

Sal y pimienta al gusto

Tortillas de maíz pequeñas

Cebolla morada picada (para acompañar)

Cilantro fresco picado (para acompañar)

Rodajas de piña (para acompañar)

Limón (para acompañar)

Paso a paso

Mezcla la pasta de achiote, el jugo de piña, el vinagre blanco, los ajos triturados, la cebolla blanca, el comino, el orégano, el clavo, la sal y la pimienta, hasta obtener una marinada homogénea. Añade las setas o champiñones fileteados a la marinada y mezcla para cubrirlos bien. Deja reposar la mezcla durante veinte minutos. Cocina las setas o champiñones en una sartén antiadherente a fuego medio hasta que suelten sus jugos y doren un poco. Calienta las tortillas de maíz pequeñas. Rellena las tortillas con la mezcla de setas o champiñones. Agrega cebolla morada, cilantro fresco picado y rodajas de piña al gusto. Añade un toque de jugo de limón antes de servir.