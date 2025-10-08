México

Becas Benito Juárez 2025: cuándo depositan los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre

Estudiantes de educación media superior y superior recibirán un pago acumulado por ambos bimestres

Por Lorna Huitrón

Estudiantes de educación media superior
Estudiantes de educación media superior y superior recibirán un pago acumulado por ambos bimestres

Una noticia ha sorprendido a miles de estudiantes en México: los pagos de las Becas Benito Juárez correspondientes a los últimos dos bimestres del año no se realizarán en octubre como estaba previsto.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) informó que estos depósitos se realizarán hasta diciembre de 2025, de manera acumulada, incluyendo los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre.

Este ajuste en el calendario afecta principalmente a beneficiarios de educación media superior —preparatoria o bachillerato— y educación superior, incluidos los estudiantes que forman parte de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro.

De acuerdo a la CNBBBJ, el retraso responde a ajustes administrativos y de planeación presupuestal dentro del programa, con el objetivo de garantizar que todos los pagos se realicen de manera segura antes de finalizar el año.

Los pagos de los bimestres
Los pagos de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre 2025 de las Becas Benito Juárez se realizarán de manera acumulada en diciembre, informó la CNBBBJ

Qué es la Beca Benito Juárez y quiénes la reciben

La Beca Benito Juárez es uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México, diseñado para apoyar a estudiantes en situación de vulnerabilidad económica y evitar la deserción escolar.

Otorga un apoyo económico directo, sin intermediarios, y está dirigido a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.

Los montos regulares por nivel educativo son los siguientes:

  • Media Superior (preparatoria o bachillerato): mil 900 pesos bimestrales.
  • Educación Superior (licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado): 5 mil 800 pesos bimestrales.

Estos pagos se depositan directamente en las Cuentas del Bienestar o mediante la app Bienestar Azteca, según corresponda.

Nuevo calendario de pagos 2025

La CNBBBJ informó que los últimos dos bimestres del año se fusionarán en un solo depósito acumulado que se realizará en diciembre. Esto significa que los estudiantes recibirán un pago doble, equivalente a cuatro meses de apoyo.

Detalle de los montos acumulados:

  • Media Superior: 3 mil 800 pesos (septiembre-octubre y noviembre-diciembre).
  • Educación Superior: 11 mil 600 pesos (mismos bimestres).

El cambio no afecta el monto total del apoyo, pero sí retrasa su entrega, lo que ha generado preocupación entre los becarios que contaban con el depósito de octubre para cubrir gastos escolares.

Los pagos de los bimestres
Los pagos de los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre 2025 de las Becas Benito Juárez se realizarán de manera acumulada en diciembre, informó la CNBBBJ

Cómo consultar tu pago

Los estudiantes pueden verificar la fecha exacta de depósito a través de distintos canales oficiales:

  • Buscador de Estatus de Becas Benito Juárez: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta usando su CURP.
  • App del Banco del Bienestar o Bienestar Azteca, donde recibirán notificaciones cuando el pago sea depositado.
  • Escuela o institución educativa, que recibirá avisos oficiales sobre los pagos y podrá informar a los estudiantes.

Los beneficiarios de media superior y superior recibirán su apoyo acumulado en diciembre de 2025, garantizando la continuidad del programa y la permanencia de los estudiantes en sus estudios, pese al retraso temporal en los depósitos. Mantener activa la Tarjeta del Banco del Bienestar o la app de pago digital será clave para recibir el dinero sin contratiempos.

Becas Benito Juárezeducación media superioreducación superiorbimestre septiembre-octubrebimestre noviembre-diciembremexico-noticias

El principal indicador de la

Emiliano Aguilar comparte fotos inéditas

La mañanera de hoy 8

Arriban al AICM seis connacionales

Temblor hoy 8 de octubre
Así es como una familia

Emiliano Aguilar comparte fotos inéditas

Abogado de la menor que

