México

Antes de casarse con Ángela Aguilar, Nodal mostró interés por alguien que ahora estará en La Granja VIP

El cantante de regional mexicano desató un sinfín de rumores hace unos años por esta situación

Por Zurisaddai González

Guardar
(Instagram)
(Instagram)

Christian Nodal habría mostrado interés por una mujer que pronto será el centro de atención en la televisión mexicana, pues está a punto de convertirse en una de las participantes de La Granja VIP.

Antes de formalizar su relación con Ángela Aguilar y la polémica con Cazzu, los rumores sobre la cercanía entre Nodal y esta famosa encendieron las redes sociales. Ahora, con la inminente participación de la sinaloense en el reality show, el interés por este triángulo mediático vuelve a tomar fuerza.

¿A quién habría intentado enamorar Nodal?

Carolina Ross, nacida en Culiacán, Sinaloa, el 23 de septiembre de 1995, es una cantante y compositora que alcanzó notoriedad tras su participación en La Voz México en 2013.

Desde pequeña mostró su pasión por la música, presentándose en escenarios desde los seis años y consolidando su carrera con covers de pop y baladas, aunque siempre con una inclinación especial por el regional mexicano.

Foto: Ig/@carolinaross CUARTOSCURO
Foto: Ig/@carolinaross CUARTOSCURO

Su paso por el reality le abrió las puertas a una audiencia más amplia, y temas como “Recuérdame” junto a William Espinosa se convirtieron en éxitos de ventas.

¿Cómo fue el acercamiento de Nodal con Carolina?

En 2022, la carrera de Ross experimentó un impulso notable cuando fue invitada a abrir varios conciertos de Christian Nodal, incluyendo presentaciones en Las Vegas, el Auditorio Nacional en Ciudad de México y el Auditorio Telmex en Guadalajara.

Durante estos eventos, la química entre ambos artistas no pasó desapercibida para el público. Un gesto en particular —un beso en la mejilla de Nodal a Ross durante un show— alimentó los rumores de un posible romance.

Además, el propio Nodal expresó públicamente su admiración por el talento de Ross, afirmando en un concierto: “Es uno de los talentos más increíbles que he escuchado en toda mi vida”.

Foto: Ig/@carolinaross
Foto: Ig/@carolinaross

La interacción entre ambos no se limitó al escenario. Ross, agradecida por la oportunidad, compartió en sus redes sociales su emoción por colaborar con Nodal y reconoció la influencia que él tuvo en su carrera, especialmente por los covers que ella interpretaba de sus canciones.

Uno de estos, “De los besos que te di”, fue especialmente bien recibido por el propio Nodal.

¿Qué pasó con ellos?

Sin embargo, ambos se distanciaron y tras el inicio del noviazgo entre Nodal y Ángela Aguilar, usuarios se percataron que el cantante ya no seguía Ross en redes sociales.

Los seguidores especularon sobre posibles celos o distanciamiento motivado por la nueva relación de Nodal.

Foto: Ig/@carolinaross
Foto: Ig/@carolinaross

Ross, por su parte, declaró en entrevista que no supo en qué momento ocurrió el unfollow y que prefiere quedarse con la mejor imagen del intérprete, sin buscar explicaciones: “Es que ni yo me di cuenta. O sea, de pronto me metí a mis redes y vi que no aparecía, y yo dije ‘ah, pues pasó algo’, y ya”.

Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar han hecho comentarios públicos sobre el distanciamiento con Ross, mientras que la cantante sinaloense ha optado por enfocarse en su carrera y en los recuerdos positivos de su relación profesional con el sonorense.

La Granja VIP: el reality show que reúne a celebridades

La Granja VIP es la nueva apuesta de TV Azteca para el prime time mexicano, con estreno programado para el 12 de octubre de 2025 a las 20:00 (centro de México) por Azteca Uno.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

El formato reunirá a 16 celebridades e influencers, entre ellos Carolina Ross, quienes deberán adaptarse a la vida rural y enfrentar desafíos poco habituales para figuras del espectáculo.

El programa propone una dinámica en la que los participantes trabajarán para obtener comodidades y alimentos, mientras cada semana se elegirá a un capataz con beneficios especiales.

Temas Relacionados

Carolina RossChristian NodalLa Granja VIPÁngela AguilarTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Operativo deja tres detenidos y decomiso de casi 100 dosis metanfetamina en Ciudad Juárez

Autoridades detuvieron a tres personas durante un operativo en Portal del Roble, como parte de acciones para frenar el narcomenudeo en la región fronteriza

Operativo deja tres detenidos y

Guardia Nacional asegura más de 10 mil cartuchos útiles y cargadores tras revisiones en San Ignacio, Sinaloa

La incautación de todo el armamento se da en medio de una crisis de seguridad y asesinatos a personal policial en regiones importantes de la entidad

Guardia Nacional asegura más de

Popocatépetl tuvo 23 exhalaciones este 8 de octubre

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo México, el estado del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl tuvo 23 exhalaciones este

Esta es la trayectoria del huracán Priscilla que provocará lluvias en el norte del país

El fenómeno se mantiene como huracán categoría 1 y generará lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en Baja California Sur, además de afectar costas del Pacífico norte

Infobae

‘La Granja VIP’: así serán las nominaciones, salvaciones y votaciones del reality de TV Azteca

Aunque es un concepto inédito en México, el proyecto sigue una estructura similar a la de ‘La Casa de los Famosos’, pero con un enfoque mucho más exigente

‘La Granja VIP’: así serán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo deja tres detenidos y

Operativo deja tres detenidos y decomiso de casi 100 dosis metanfetamina en Ciudad Juárez

Guardia Nacional asegura más de 10 mil cartuchos útiles y cargadores tras revisiones en San Ignacio, Sinaloa

Guardia Nacional tendrá un papel clave para reforzar la seguridad en carreteras de México, afirma Sheinbaum

Chiapas y su crisis por violencia contra defensores de DDHH: 156 ataques en año y medio

“No somos la guerra contra el narco de Calderón”: Sheinbaum lamenta asesinato de trabajadores en Tamaulipas por militares

ENTRETENIMIENTO

‘La Granja VIP’: así serán

‘La Granja VIP’: así serán las nominaciones, salvaciones y votaciones del reality de TV Azteca

Wendy Guevara reacciona a su ‘pelea viral’ con Galilea Montijo en fiesta de La Casa de los Famosos México

Mar Contreras habla de su supuesto beso con Aldo de Nigris y aclara rumores de una crisis matrimonial

Sylvia Pasquel rompe en llanto tras emotivo homenaje póstumo a Silvia Pinal en La Más Draga: “Mueve el corazón”

¿Regresará a Monterrey? Esto dijo Aldo de Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Todo lo que necesitas saber

Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 6

Que siempre no se va: Santos Escobar se queda en la WWE tras acuerdo de última hora

Javier Aguirre analiza la llegada de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “si es elegible y está jugando bien”

Hugo Sánchez asegura que Gilberto Mora le recuerda a histórico futbolista del Real Madrid

Este es el estado de salud de la familia de Daniel Suárez, piloto mexicano de Nascar tras sufrir accidente automovilístico