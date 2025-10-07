México

Trump plantea acuerdos individuales con México y Canadá y no descarta renegociar el T-MEC

El presidente de Estados Unidos considera reemplazar el tratado comercial por acuerdos bilaterales específicos; destacó la cooperación mexicana en materia migratoria y contra el fentanilo

Por Andrés García S.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se encontraron este martes en la Casa Blanca. (Crédito: Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno analiza la posibilidad de sustituir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por acuerdos bilaterales con cada país. La declaración se dio durante su reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Casa Blanca, en medio de tensiones por las políticas arancelarias impuestas por Washington.

Trump fue cuestionado por la prensa sobre el futuro del acuerdo comercial norteamericano y respondió que existen diversas opciones sobre la mesa. “Podríamos renegociarlo, y eso sería bueno, o simplemente podemos hacer acuerdos diferentes. Se nos permite hacer acuerdos diferentes”, señaló. Añadió que su prioridad es lograr “el mejor trato posible” para Estados Unidos, aunque reconoció que mantiene en consideración a México y Canadá como socios estratégicos.

Cruces irregulares “en cero” en la frontera sur de EEUU

El mandatario abordó también temas relacionados con la frontera sur y el tráfico de drogas. Aseguró que los cruces irregulares entre México y Estados Unidos “están en cero” y que los tres gobiernos trabajan de manera conjunta para frenar el tráfico de fentanilo. “La situación ha mejorado”, afirmó, al destacar la cooperación tanto mexicana como canadiense.

Las declaraciones de Trump se producen mientras la Casa Blanca mantiene abiertas las discusiones sobre la política comercial con América del Norte. Aunque el T-MEC está vigente desde 2020, Washington ha impulsado revisiones a distintos capítulos, principalmente en los sectores automotriz, energético y laboral.

En el encuentro bilateral, Trump insistió en que Estados Unidos ha logrado “grandes avances” en las negociaciones con Canadá, pese a los desacuerdos persistentes. Defendió su estrategia arancelaria como una corrección frente a lo que consideró un trato desigual en décadas pasadas. “Somos los reyes de que nos tomen el pelo”, declaró, al referirse a los acuerdos heredados de administraciones anteriores.

El presidente estadounidense reiteró que su gobierno impone ahora “la cifra justa” de aranceles a sus socios y que los nuevos esquemas comerciales buscan equilibrar las condiciones de competencia. Citó como ejemplo el acuerdo con la Unión Europea, que fijó un arancel del 15% para las importaciones automotrices, tras lo cual dijo estar “satisfecho” con el resultado.

El primer ministro canadiense (izquierda)
El primer ministro canadiense (izquierda) definió su visita a Washington como una reunión de trabajo enfocada en restaurar las relaciones bilaterales y fortalecer la cooperación económica y de seguridad. (Crédito: Reuters)

Restaurar las relaciones bilaterales

Por su parte, el primer ministro canadiense definió su visita como una “reunión de trabajo” enfocada en restaurar las relaciones bilaterales y fortalecer la cooperación económica y de seguridad. Carney, quien dirigió previamente el Banco de Inglaterra, enfrenta presiones en su país por los efectos de la guerra comercial impulsada por la administración estadounidense, que provocó una caída de 1.5% en el Producto Interno Bruto canadiense durante el segundo trimestre.

Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron comentarios distendidos. “Tenemos un conflicto natural. También tenemos amor mutuo. Amo Canadá y la gente de Canadá”, dijo Trump. Carney matizó el comentario y prefirió hablar de “competencia” en lugar de conflicto, aunque coincidió en que los avances recientes podrían allanar el camino hacia un nuevo entendimiento.

Con sus declaraciones, Trump vinculó los temas de frontera, comercio y seguridad en un mismo mensaje, al destacar la cooperación con México y Canadá, sin descartar la posibilidad de reconfigurar el marco comercial norteamericano si eso representa, dijo, un beneficio para Estados Unidos.

