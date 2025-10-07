México

SRE confirma repatriación de seis mexicanos detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud

Los connacionales fueron trasladados a Jordania y ya iniciaron su retorno a México, informó la cancillería

Por Andrés García S.

El embajador de México en
El embajador de México en Israel, Mauricio Escanero (de saco y corbata), acompañará a los connacionales hasta su arribo en la Ciudad de México. (Crédito: X | @SRE_mx)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las seis personas mexicanas detenidas en Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a Gaza, abandonaron ese país y se encuentran en proceso de repatriación a México.

Los connacionales identificados como Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán fueron trasladados a Amán, Jordania, donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, Jacob Prado, acompañado por el embajador de México en Israel, Mauricio Escanero, quien los acompañará hasta su llegada a la Ciudad de México.

La dependencia señaló que el traslado fue posible gracias a las gestiones diplomáticas realizadas ante el gobierno jordano, al que expresó su reconocimiento por la cooperación y facilidades otorgadas para el tránsito seguro del grupo.

De acuerdo con la SRE, desde que se conoció la detención de los participantes de la Flotilla Global Sumud, el personal diplomático mexicano mantuvo contacto constante con las autoridades israelíes y con los familiares de los involucrados para garantizar su integridad y gestionar su liberación.

El gobierno mexicano reiteró que la prioridad de la cancillería es salvaguardar la seguridad y los derechos de sus ciudadanos en el exterior, especialmente en zonas de conflicto o riesgo humanitario.

El grupo de connacionales fue
El grupo de connacionales fue trasladado a Amán, Jordania, donde fueron recibidos por el embajador de México en ese país, Jacob Prado (de saco y corbata roja). (Crédito: X | @SRE_mx)

La Flotilla Global Sumud fue organizada por activistas internacionales con el propósito de llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza, en medio del bloqueo y la escalada de violencia en la región. Durante su travesía, varios integrantes fueron detenidos por las fuerzas israelíes bajo el argumento de haber ingresado sin autorización en aguas restringidas.

Tras su liberación y salida del territorio israelí, los seis mexicanos permanecieron temporalmente en Jordania mientras se completaban los trámites de repatriación.

Este lunes, Escanero realizó una visita consular a los seis connacionales que permanecían detenidos en el centro de detención de Ktziot, al sur de Israel. Tras el encuentro, la SRE informó que los mexicanos ya habían recibido información sobre su próxima repatriación, luego de que el gobierno israelí autorizara su salida del país.

La dependencia añadió que mantuvieron comunicación constante con los familiares de los detenidos y que se efectuaron las gestiones necesarias para el suministro de medicamentos solicitados durante su estancia en Ktziot.

Durante la conferencia matutina de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los medicamentos requeridos no respondían a una situación grave, sino a tratamientos ordinarios, y aseguró que los connacionales se encontraban en buen estado de salud.

