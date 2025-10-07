“No sé de quién hablas”: Adrián Di Monte reacciona con sarcasmo al ingreso de Sandra Itzel a La Granja VIP

Adrián Di Monte- Sandra Itzel. (Instagram / vix)

A pocos días del estreno de La Granja VIP, el reality show con el que TV Azteca busca competir frente a La Casa de los Famosos México, uno de los nombres que más ruido ha generado es el de Sandra Itzel, actriz y cantante que fue anunciada como la cuarta participante del programa.

Pero mientras la intérprete de Carita de ángel asegura estar lista para una nueva etapa en su carrera, su ex, Adrián Di Monte, reaccionó con ironía y desinterés al enterarse de su participación en vivo durante una entrevista con Javier Ceriani, generando comentarios inmediatos entre los seguidores de ambos.

Adrián Di Monte sobre Sandra Itzel

Durante una conversación en el programa de Youtube de Javier Ceriani, el argentino abordó al actor cubano sobre la final de La Casa de los Famosos México y sus próximos proyectos, pero no perdió oportunidad de mencionar a Sandra Itzel, quien próximamente ingresará a La Granja VIP.

Cuando Ceriani le comentó:

“Tu ex se va a La Granja VIP. A Sandra Itzel parece que le gustan los realities también. ¿Vas a estar pendiente si dice algo, si va a hacer alguna campaña…?”,la respuesta de Di Monte no se hizo esperar: “No tengo ni idea de lo que me acabas de decir. ¿De quién estás hablando?”, dijo entre risas.

La cantante Sandra Itzel confirmó que demandará a su esposo Adrián Di Monte por acoso y por divulgar videos íntimos de ella. Foto: @sandraitzel, @adriandimonte, IG

El conductor insistió, recordándole que se trataba de su expareja, a lo que el actor, con tono burlón, añadió:

“No me acuerdo, no sé de quién hablas (ríe)”.

Ceriani remató con ironía:

“Vos pensás que va a vivir de ti un tiempo más o en La Granja algo va a hablar, supongo. No tiene otro tema”.

A lo que Adrián se negó a responder algo, mientras Ceriani remató con su característico sentido del humor: “No sabemos qué animal eligió. Hay que ver qué animal eligió la granja. La hiena, la serpiente... La gallina... Bueno, no sabemos todavía”.

El intercambio se viralizó rápidamente por el tono mordaz del actor, quien evitó cualquier comentario serio sobre Sandra Itzel y aprovechó el momento para bromear.

Sandra Itzel responde con determinación: “Vengo de familia de rancho”

En contraste con la actitud despreocupada de Di Monte, Sandra Itzel se mostró entusiasmada y segura tras ser confirmada como participante de La Granja VIP. En una entrevista con Venga la Alegría, la actriz de 31 años expresó:

“Estoy muy lista para dejarlo todo, además vengo de familia de rancho. Desde ordenar vacas y lidiar con animales”.

Reconoció que en MasterChef Celebrity fue duramente criticada por mostrarse vulnerable, pero prometió una nueva faceta:

“El público ha visto una Sandra muchas veces débil, emocional, que llora mucho, porque yo estaba pasando un momento de oscuridad muy fuerte. Hoy viene esa Sandra que siempre ha existido, pero que ya no le cortan las alas: fuerte, aguerrida y resiliente”.

La actriz, recordada por su papel de Chabelita en Carita de ángel y su participación en El Señor de los Cielos, competirá junto a Alfredo Adame, Kim Shantal y Jawy Méndez, en un formato donde los famosos deberán convivir con animales y superar pruebas rurales.

Mientras tanto, Adrián Di Monte aseguró que se prepara para un nuevo proyecto televisivo en enero, sin mostrar interés alguno por el nuevo reto de su ex.