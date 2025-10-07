México

“Le impone”: redes tunden a Aldo De Nigris tras su triunfo en LCDLFM por presunta burla a Gala Montes

El joven se convirtió en el ganador de la tercer temporada del reality

Por Zurisaddai González

Guardar
(Youtube/IG)
(Youtube/IG)

Aldo De Nigris, reciente ganador de La Casa de los Famosos México 2025, se ha convertido en el centro de una intensa polémica digital tras su salida del reality.

Apenas celebró su triunfo, las redes sociales comenzaron una funa en su contra, impulsada por videos y fragmentos de podcasts pasados donde se le atribuyen supuestos comentarios hacia Gala Montes.

La controversia, que se ha viralizado especialmente en plataformas como TikTok, ha puesto bajo la lupa la relación entre los participantes y la percepción pública de sus declaraciones, mientras el exfutbolista enfrenta la exposición mediática que sigue a la finalización del programa.

¿Por qué están criticando a Aldo?

Todo comenzó después de que Gala Montes reveló en una entrevista que su favorita para ganar el reality era Dalílah Polanco, quien finalmente obtuvo el segundo lugar, a pesar de que Aldo y Abelito figuraban entre los favoritos del público.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Esta preferencia reavivó el interés por el pasado de De Nigris, y pronto circularon clips donde, durante el podcast Más allá del fierro con Yetus y El Temach, se abordaba la idea de que a los hombres se les tacha de misóginos si expresan antipatía hacia una mujer.

“A uno como hombre cuando te cae mal una mujer te dicen misógino y la chin…, pero distorsionan esa madre que les cae mal un vato que es medio de la ver…, a mí me cae mal una mujer que simplemente no me agrada y ya”.

En ese contexto, Yetus preguntó: “¿quién, la Gala Montes?”.

Cabe señalar que en su momento, Aldo jamás confirmó que se estuviera refiriendo a ella y sólo entre todos se rieron.

De igual manera, previo a entrar a La Casa de los Famosos México, De Nigris comentó a Marie Claire que uno de sus favoritos de la edición anterior era Adrián Marcelo.

“Me gustaba el conflicto que había entre Gala y Adrián. A Gala nunca la conocí en persona, a Adrián sí, se me hizo muy buena onda”, señaló.

Usuarios debatieron respecto a si se refería a ella o no (tiktok clipsaraverenelbano)

La reacción en redes

La viralización de estos videos en TikTok y otras redes sociales desató una ola de comentarios que acusan a De Nigris de actitudes misóginas, aunque hasta el momento no existen pruebas de que haya dirigido declaraciones directas contra Gala Montes.

Aldo de Nigris gana La
Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos México. (X)

Estos son algunos de los comentarios que aparecieron:

  • “¿Cómo que Aldo con el Temach?"
  • “Es que a ellos les duele que una mujer como Gala sea super top”.
  • “Le impone Gala”.

No obstante, otros aclararon que Aldo nunca se refirió directamente a ella:

  • “Aldo en ningún momento dijo Gala, el que dijo es el otro, cómo les encanta distorsionar y afectar a las personas”.
  • “Lo dijo Yetus, no lo dijo él”.

Así fue la salida de Adrián Marcelo de la casa

El antecedente de Adrián Marcelo añade una capa de complejidad al ambiente en La Casa de los Famosos México. En septiembre de 2024, el youtuber abandonó el reality tras una fuerte discusión con Gala Montes.

La producción informó a los habitantes de la casa sobre su salida durante la madrugada, sin que Marcelo se despidiera ni recogiera sus pertenencias. La decisión se produjo en medio de una creciente presión social y la pérdida de patrocinadores para el programa, lo que generó reacciones encontradas entre los internautas: algunos celebraron la medida, mientras otros la atribuyeron a intereses comerciales.

Adrián Marcelo reanudó su rivalidad
Adrián Marcelo reanudó su rivalidad con Gala Montes tras revelarse que la actriz sostiene una relación abierta con su mánager. (galamontes, adrianmarcelopresenta / Instagram)

La polémica se originó cuando, durante una gala de eliminación, Marcelo pronunció la frase: “Una mujer menos para maltratar”, lo que provocó indignación y fue calificado como un acto misógino.

Aunque el influencer intentó justificar sus palabras como una broma irónica, la situación escaló hasta un enfrentamiento verbal con Montes, quien le recriminó: “Sigue haciéndolo, sigue violentándome. (...) Es una persona misógina y no debería estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces”. El episodio marcó un punto de inflexión en la dinámica del reality y en la percepción pública de sus participantes.

Temas Relacionados

Aldo De NigrisLa Casa de los Famosos MéxicoGala MontesLa Casa de los Famosos 2025Adrián Marcelomexico-entretenimiento

Más Noticias

SRE confirma repatriación de seis mexicanos detenidos en Israel tras participar en la Flotilla Global Sumud

Los connacionales fueron trasladados a Jordania y ya iniciaron su retorno a México, informó la cancillería

SRE confirma repatriación de seis

Activistas alertan por aumento de anuncios ilegales pese a nueva ley en CDMX

A tres años de la implementación de la Ley de Publicidad Exterior, vecinos denuncian que hay saturación de murales publicitarios

Activistas alertan por aumento de

Metro CDMX y Metrobús hoy 7 de octubre: implementan marcha lenta por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

‘La Mañanera’ hoy martes 7 de octubre | EN VIVO

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aborda temas de relevancia nacional e internacional y responde las preguntas de la prensa en su conferencia de las 07:30 horas

‘La Mañanera’ hoy martes 7

Tijuana con cielo despejado este martes 7 de octubre: ¿Cuál será la temperatura mínima?

La previsión meteorológica anticipa variaciones en la nubosidad y ráfagas de viento que podrían modificar la sensación térmica

Tijuana con cielo despejado este
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Posadas Ocampo a Bertoldo

De Posadas Ocampo a Bertoldo Pantaleón Estrada, tres décadas de violencia contra líderes religiosos en México

Operativo militar en carretera Tampico–Mante por “situación de riesgo” habría dejado muertos y heridos

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Lucerito Mijares primero explota porque

Lucerito Mijares primero explota porque Abelito no ganó LCDLFM y luego felicita a Aldo De Nigris: “Te adoramos”

Ingrid Martz y la difícil decisión de vivir con tu ex por el bien de los hijos: “No se debe seguir así”

Madrina de Christian Nodal asegura que el cantante no es un padre ausente: “No se sientan jueces”

Super Junior en México: setlist para sus conciertos en CDMX y Monterrey

Dalílah Polanco y Mar Contreras explicaron la verdad sobre su rivalidad en La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Ernesto Rivera busca seguir los

Ernesto Rivera busca seguir los pasos de Checo Pérez y dará el salto a la Fórmula 3 en 2026

¿Cuántos años podría pasar en prisión Omar Bravo si es encontrado culpable de abuso sexual infantil?

Caso Omar Bravo: lo que se sabe hasta ahora sobre la denuncia en su contra por abuso sexual infantil

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

Por qué Javier Aguirre dejó fuera a Gilberto Mora de la selección mexicana mayor para la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026