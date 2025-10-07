“Le impone”: redes tunden a Aldo De Nigris tras su triunfo en LCDLFM por presunta burla a Gala Montes

(Youtube/IG)

Aldo De Nigris, reciente ganador de La Casa de los Famosos México 2025, se ha convertido en el centro de una intensa polémica digital tras su salida del reality.

Apenas celebró su triunfo, las redes sociales comenzaron una funa en su contra, impulsada por videos y fragmentos de podcasts pasados donde se le atribuyen supuestos comentarios hacia Gala Montes.

La controversia, que se ha viralizado especialmente en plataformas como TikTok, ha puesto bajo la lupa la relación entre los participantes y la percepción pública de sus declaraciones, mientras el exfutbolista enfrenta la exposición mediática que sigue a la finalización del programa.

¿Por qué están criticando a Aldo?

Todo comenzó después de que Gala Montes reveló en una entrevista que su favorita para ganar el reality era Dalílah Polanco, quien finalmente obtuvo el segundo lugar, a pesar de que Aldo y Abelito figuraban entre los favoritos del público.

(Captura de pantalla YouTube)

Esta preferencia reavivó el interés por el pasado de De Nigris, y pronto circularon clips donde, durante el podcast Más allá del fierro con Yetus y El Temach, se abordaba la idea de que a los hombres se les tacha de misóginos si expresan antipatía hacia una mujer.

“A uno como hombre cuando te cae mal una mujer te dicen misógino y la chin…, pero distorsionan esa madre que les cae mal un vato que es medio de la ver…, a mí me cae mal una mujer que simplemente no me agrada y ya”.

En ese contexto, Yetus preguntó: “¿quién, la Gala Montes?”.

Cabe señalar que en su momento, Aldo jamás confirmó que se estuviera refiriendo a ella y sólo entre todos se rieron.

De igual manera, previo a entrar a La Casa de los Famosos México, De Nigris comentó a Marie Claire que uno de sus favoritos de la edición anterior era Adrián Marcelo.

“Me gustaba el conflicto que había entre Gala y Adrián. A Gala nunca la conocí en persona, a Adrián sí, se me hizo muy buena onda”, señaló.

Usuarios debatieron respecto a si se refería a ella o no (tiktok clipsaraverenelbano)

La reacción en redes

La viralización de estos videos en TikTok y otras redes sociales desató una ola de comentarios que acusan a De Nigris de actitudes misóginas, aunque hasta el momento no existen pruebas de que haya dirigido declaraciones directas contra Gala Montes.

Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos México. (X)

Estos son algunos de los comentarios que aparecieron:

“¿Cómo que Aldo con el Temach?"

“Es que a ellos les duele que una mujer como Gala sea super top”.

“Le impone Gala”.

No obstante, otros aclararon que Aldo nunca se refirió directamente a ella:

“Aldo en ningún momento dijo Gala, el que dijo es el otro, cómo les encanta distorsionar y afectar a las personas”.

“Lo dijo Yetus, no lo dijo él”.

Así fue la salida de Adrián Marcelo de la casa

El antecedente de Adrián Marcelo añade una capa de complejidad al ambiente en La Casa de los Famosos México. En septiembre de 2024, el youtuber abandonó el reality tras una fuerte discusión con Gala Montes.

La producción informó a los habitantes de la casa sobre su salida durante la madrugada, sin que Marcelo se despidiera ni recogiera sus pertenencias. La decisión se produjo en medio de una creciente presión social y la pérdida de patrocinadores para el programa, lo que generó reacciones encontradas entre los internautas: algunos celebraron la medida, mientras otros la atribuyeron a intereses comerciales.

Adrián Marcelo reanudó su rivalidad con Gala Montes tras revelarse que la actriz sostiene una relación abierta con su mánager. (galamontes, adrianmarcelopresenta / Instagram)

La polémica se originó cuando, durante una gala de eliminación, Marcelo pronunció la frase: “Una mujer menos para maltratar”, lo que provocó indignación y fue calificado como un acto misógino.

Aunque el influencer intentó justificar sus palabras como una broma irónica, la situación escaló hasta un enfrentamiento verbal con Montes, quien le recriminó: “Sigue haciéndolo, sigue violentándome. (...) Es una persona misógina y no debería estar aquí. Yo no inventé esos adjetivos, te los mereces”. El episodio marcó un punto de inflexión en la dinámica del reality y en la percepción pública de sus participantes.