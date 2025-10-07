¿Huerto casero en otoño? ¡Sí se puede! Este taller te enseña cómo hacerlo

El taller “Huerto en otoño” de Sedema enseña técnicas sostenibles para cultivar en temporada de lluvias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes un huerto o te interesa empezar uno, esta temporada puede ser tu mejor aliada.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) invita al público en general a participar en el taller “Huerto en otoño”, una experiencia práctica pensada para ayudarte a cultivar de forma sostenible y adaptada al clima.

El otoño, que comprende de septiembre a febrero, es una etapa clave para la siembra de múltiples cultivos. Las condiciones climáticas favorecen el desarrollo saludable de plantas y permiten aprovechar al máximo los recursos del suelo y la humedad del ambiente.

Además, las temperaturas más bajas contribuyen a mejorar la calidad de lo que siembras: frutas y hortalizas pueden desarrollar sabores más intensos y texturas más firmes, lo que se traduce en cosechas más sabrosas y nutritivas.

Más detalles del taller

El ciclo agrícola otoño-invierno impulsa la seguridad alimentaria y la economía rural en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El taller se llevará a cabo el próximo 10 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas, en el Centro de Cultura Ambiental Acuexcomatl, ubicado en Avenida Año de Juárez 1900, San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.

Con una cuota de recuperación de 84 pesos y registro previo a través del enlace bit.ly/3KAuGYK, las y los asistentes podrán aprender técnicas adaptadas al clima húmedo, propios de esta época del año.

Se recomienda llevar termo con agua, impermeable o chamarra, debido a las lluvias de temporada, y sobre todo, buena actitud para disfrutar de una experiencia formativa y amigable con el medio ambiente.

El ciclo agrícola otoño-invierno en México: clave para la seguridad alimentaria

Para aprovechar esta época es importante planificar, estar atentos del clima, prevenir plagas, cuidar la nutrición del sueli y rotar cultivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

México, con una historia agrícola milenaria, aprovecha dos grandes temporadas para la producción del campo. Una de las más importantes es el ciclo agrícola otoño-invierno, que representa una etapa crucial en la generación de alimentos y materias primas para el país.

Durante los meses de septiembre a febrero, las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de diversos cultivos, gracias a temperaturas más frescas y lluvias que benefician la irrigación natural.

Además, la menor incidencia de plagas y enfermedades en esta temporada permite prácticas más sostenibles, con menor uso de pesticidas.

Este ciclo no solo impulsa la productividad agrícola, también es una oportunidad para promover la soberanía alimentaria y la economía rural.

El periodo otoño-invierno representa una de las temporadas más favorables para el campo mexicano por varias razones:

Mejor aprovechamiento de las lluvias: La humedad natural durante estos meses reduce la necesidad de riego artificial, lo que permite conservar recursos hídricos. Diversidad de cultivos: Se pueden sembrar desde cereales como trigo y cebada, hasta hortalizas de hoja como lechuga, espinaca o brócoli. Seguridad alimentaria: La producción durante estos meses garantiza el abastecimiento de alimentos frescos a lo largo del año.

Principales cultivos del ciclo otoño-invierno

Durante esta etapa, el campo mexicano ofrece una amplia gama de productos. Entre los más representativos están:

Trigo: Fundamental en la alimentación diaria, con más de 3.6 millones de toneladas producidas en 2022. Se usa para hacer pan, harinas y pastas.

Cebada: Con más de un millón de toneladas producidas en 2022, es esencial para la elaboración de cerveza, forraje y panificación. Guanajuato destaca como uno de los principales productores.

Hortalizas de hoja: Lechuga, brócoli, acelga, col rizada y espinaca prosperan gracias al clima fresco.

Legumbres: Como garbanzo, haba, lenteja y chícharo, que aportan proteínas y son fundamentales en la dieta mexicana.