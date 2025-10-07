Entre lágrimas, Dalílah Polanco reveló quién fue su persona favorita del cuarto noche en La Casa de los Famosos México

La actriz se sinceró en una de las entrevistas que tuvieron los finalistas. (La Casa de los Famosos México)

Durante una transmisión en vivo que reunió a figuras como Dalílah Polanco, Marie Claire, Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras y Shiky, los exintegrantes del popular reality La Casa de los Famosos México participaron en una dinámica centrada en los recuerdos y vínculos construidos en el programa. A lo largo de la conversación con Marie Claire, cada uno de los presentes compartió sus impresiones sobre la convivencia dentro de la casa y el impacto de sus relaciones personales.

Uno de los momentos más destacado de la jornada se produjo cuando Dalílah Polanco reveló quién fue su persona favorita del cuarto noche durante la estancia en el reality. Con un discurso sincero, la actriz dedicó palabras directas y emotivas a Abelito, quien también participó en la transmisión especial.

Los finalistas del reality junto con el ganador tuvieron diversas entrevistas. (Captura de pantalla YouTube)

La dinámica, similar a los posicionamientos que regularmente se realizaban en las galas de eliminación, consistió en que cada famoso subiera al estrado para escuchar las opiniones de sus compañeros sobre su paso por la casa. Cuando Abelito se ubicó al frente, Polanco no dudó en expresar el aprecio y la gratitud que sentía: “La primera vez que te vi reír, te lo dije... tú eres mío. Cada vez que tú ríes me sumas días de vida. Eres maravilloso, el día que te quise ‘secuestrar’ y me agarraste a pedos más te quise”, manifestó la actriz, provocando reacciones entre sus compañeros.

La Casa de los Famosos México ha sido un espacio donde las alianzas, tensiones y amistades han adquirido un papel central. Según relató Dalílah Polanco durante el evento, su vínculo con el influencer logró que estrechara lazos con los demás integrantes del cuarto noche, quienes inicialmente no figuraban entre sus favoritos del grupo.

La actriz rompió en llanto al dedicarle algunas palabras a Abelito. (Captura de pantalla YouTube)

“Y te lo dije qué bueno que estás en noche porque tengo a una persona que me gusta de ese cuarto. Porque todos los demás me caían mal antes. Pero lo dije, eres mi persona favorita de noche, y gracias a ti empecé a tener vínculo con con todos los demás. Gracias por ser ese eslabón que me hizo reconciliarme”, agregó con voz entrecortada durante su intervención.

Ante las palabras de Dalílah, Abelito le agradeció por todo lo que compartieron en el reality show.

Durante la gran final de La Casa de los Famosos México, Abelito consiguió el tercer lugar con 6 millones 247 mil 210 votos. Mientras que Dalílah Polanco obtuvo 10 millones 619 mil 904 votos, por lo que se quedó con el segundo puesto.