México

Entre lágrimas, Dalílah Polanco reveló quién fue su persona favorita del cuarto noche en La Casa de los Famosos México

La actriz se sinceró en una de las entrevistas que tuvieron los finalistas

Por Cinthia Salvador

Guardar
La actriz se sinceró en
La actriz se sinceró en una de las entrevistas que tuvieron los finalistas. (La Casa de los Famosos México)

Durante una transmisión en vivo que reunió a figuras como Dalílah Polanco, Marie Claire, Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras y Shiky, los exintegrantes del popular reality La Casa de los Famosos México participaron en una dinámica centrada en los recuerdos y vínculos construidos en el programa. A lo largo de la conversación con Marie Claire, cada uno de los presentes compartió sus impresiones sobre la convivencia dentro de la casa y el impacto de sus relaciones personales.

Uno de los momentos más destacado de la jornada se produjo cuando Dalílah Polanco reveló quién fue su persona favorita del cuarto noche durante la estancia en el reality. Con un discurso sincero, la actriz dedicó palabras directas y emotivas a Abelito, quien también participó en la transmisión especial.

Los finalistas del reality junto
Los finalistas del reality junto con el ganador tuvieron diversas entrevistas. (Captura de pantalla YouTube)

La dinámica, similar a los posicionamientos que regularmente se realizaban en las galas de eliminación, consistió en que cada famoso subiera al estrado para escuchar las opiniones de sus compañeros sobre su paso por la casa. Cuando Abelito se ubicó al frente, Polanco no dudó en expresar el aprecio y la gratitud que sentía: “La primera vez que te vi reír, te lo dije... tú eres mío. Cada vez que tú ríes me sumas días de vida. Eres maravilloso, el día que te quise ‘secuestrar’ y me agarraste a pedos más te quise”, manifestó la actriz, provocando reacciones entre sus compañeros.

La Casa de los Famosos México ha sido un espacio donde las alianzas, tensiones y amistades han adquirido un papel central. Según relató Dalílah Polanco durante el evento, su vínculo con el influencer logró que estrechara lazos con los demás integrantes del cuarto noche, quienes inicialmente no figuraban entre sus favoritos del grupo.

La actriz rompió en llanto
La actriz rompió en llanto al dedicarle algunas palabras a Abelito. (Captura de pantalla YouTube)

“Y te lo dije qué bueno que estás en noche porque tengo a una persona que me gusta de ese cuarto. Porque todos los demás me caían mal antes. Pero lo dije, eres mi persona favorita de noche, y gracias a ti empecé a tener vínculo con con todos los demás. Gracias por ser ese eslabón que me hizo reconciliarme”, agregó con voz entrecortada durante su intervención.

Ante las palabras de Dalílah, Abelito le agradeció por todo lo que compartieron en el reality show.

Durante la gran final de La Casa de los Famosos México, Abelito consiguió el tercer lugar con 6 millones 247 mil 210 votos. Mientras que Dalílah Polanco obtuvo 10 millones 619 mil 904 votos, por lo que se quedó con el segundo puesto.

Temas Relacionados

Dalílah PolancoAbelitoLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Cuántos años podría pasar en prisión Omar Bravo si es vinculado y encontrado culpable de abuso sexual infantil?

El exfutbolista de Chivas fue detenido en Zapopan y enfrenta una acusación formal por abuso sexual infantil agravado; permanece bajo prisión preventiva en Puente Grande

¿Cuántos años podría pasar en

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 7 de octubre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

Familiares de Kimberly Moya, estudiante desaparecida del CCH Naucalpan, exigen su localización

La joven de 16 años desapareció en el Edomex tras acudir a un ciber café para imprimir su tarea

Familiares de Kimberly Moya, estudiante

Caso Omar Bravo: lo que se sabe hasta ahora sobre la denuncia en su contra por abuso sexual infantil

El exfutbolista de las Chivas fue detenido el fin de semana luego de que una menor de edad lo acusara de acosarla por varios años

Caso Omar Bravo: lo que

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños, así inició los festejos por sus 22 años

La cantante adelantó su cumpleaños y compartió los detalles en redes sociales

Ángela Aguilar presume su primer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran a hombre que llevaba

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar presume su primer

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños, así inició los festejos por sus 22 años

Papá de Abelito habría sido atendido por paramédicos en la final de LCDLFM: “Se empezó a pegar”

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje y desata rumores de ruptura con Ricardo Pérez: “No me gusta que se termine”

Ranking Netflix México: estas son las series más populares de la plataforma que no te puedes perder

Así reaccionó Facundo en sus redes sociales tras triunfo de Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

DEPORTES

¿Cuántos años podría pasar en

¿Cuántos años podría pasar en prisión Omar Bravo si es vinculado y encontrado culpable de abuso sexual infantil?

Caso Omar Bravo: lo que se sabe hasta ahora sobre la denuncia en su contra por abuso sexual infantil

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

Por qué Javier Aguirre dejó fuera a Gilberto Mora de la selección mexicana mayor para la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

Zurdo Ramírez confirma pláticas con David Benavídez para una pelea en 2026