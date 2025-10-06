Susana Zabaleta acusa de censura a gobiernos de la 4T y los compara con los sexenios más oscuros del PRI

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

Susana Zabaleta volvió a colocarse en el centro de la polémica tras la difusión de una entrevista con Jorge ‘Burro’ Van Rankin, donde denunció que en la llamada Cuarta Transformación se vive un retroceso en materia de libertad de expresión, al nivel de los sexenios más autoritarios del PRI.

El video, que se ha viralizado en redes sociales, muestra a Zabaleta asegurando que ya no se puede hablar de política como antes. Al ser cuestionada por Van Rankin sobre si existe un control de medios como en las décadas de Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz, la intérprete respondió tajante: “Yo creo que sí, en esa época estamos. Como que volvimos”.

La actriz Susana Zabaleta enfrenta críticas en redes sociales tras la viralización de una reciente entrevista en la que asegura que en México, desde que gobierna Morena, no se puede hablar libremente. Crédito: @aldohinojosaart, X

Añora los sexenios del PAN

La actriz también recordó que con presidentes como Vicente Fox y Ernesto Zedillo existía mayor margen para la crítica, mientras que hoy percibe un ambiente de censura y miedo. “Antes nos burlábamos y nos cagábamos de la risa. Ahora ya no hay tolerancia”, lamentó.

La controversia se da en medio de un momento complicado para Zabaleta. Apenas unas semanas atrás, la actriz fue abucheada en el aeropuerto de la Ciudad de México por un grupo de reporteros que la recibieron con gritos de “¡Prensa digna!” La escena, captada en video, se viralizó rápidamente y dejó en claro el tenso vínculo que mantiene con el gremio.

El distanciamiento comenzó después de que su pareja, el comediante Ricardo Pérez, lanzara una parodia en su pódcast La Cotorrisa en la que se burló de programas como Ventaneando y Sale el Sol, así como de periodistas como Gustavo Adolfo Infante, Flor Rubio y Ana María Alvarado. La sátira fue interpretada como un ataque al periodismo de espectáculos y encendió los ánimos entre comunicadores.

Ricardo Pérez y Slobotzky se burlaron de ‘Ventaneando’ y otros programas de televisión tras un tenso encuentro entre el standupero y su pareja, Susana Zabaleta, en el aeropuerto de la CDMX. (La Corporisa, YouTube)

Zabaleta ha defendido que no debe cargar con las consecuencias de las declaraciones de Pérez: “Yo no tengo la culpa de los millones de vistas que tiene ‘La Cotorrisa’. Eso es echarle la culpa a una mujer, a la pareja”, dijo recientemente.

La actriz fue abucheada en el aeropuerto. (Crédito: Instagram susanazabaleta)

El debate sobre la censura en la 4T

Las palabras de la actriz coinciden con un debate nacional sobre la presunta censura en gobiernos vinculados a Morena. Casos como el del periodista Jorge González Valdez en Campeche, el columnista Héctor de Mauleón en Tamaulipas o la polémica “Ley de Ciberseguridad” en Puebla han sido señalados por organizaciones como intentos de limitar la libertad de prensa.

Aunque desde la 4T se ha defendido que existe plena apertura para la crítica, Zabaleta sostiene lo contrario: que hoy se vive con miedo, con límites cada vez más estrictos para opinar en público y con sanciones que recuerdan a los tiempos más oscuros del PRI.

Con su postura, la actriz no solo reaviva su enfrentamiento con la prensa, sino que también se suma a las voces que cuestionan la relación entre el poder y los medios en México.