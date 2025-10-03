México

Susana Zabaleta acusa a ex de Ricardo Pérez de recibir dinero para hablar del comediante

La cantante y actriz habló sin rodeos sobre las versiones que apuntan a una supuesta traición por parte del comediante

Por Jazmín González

Guardar
La cantante desmiente versiones y
La cantante desmiente versiones y acusa a la ex de Pérez de recibir dinero para hablar de él.(@ricardomedijo, @susanazabaleta, @samii.herrera, Instagram)

Susana Zabaleta rompió el silencio públicamente ante las constantes especulaciones acerca de una supuesta infidelidad en su relación con Ricardo Pérez, integrante de La Cotorrisa.

Los rumores han ganado notoriedad tras varios incidentes recientes, entre ellos un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México que provocó la caída de la cantante y actriz.

Dicho episodio derivó en un aumento del dimes y diretes que no solo se han limitado a lo ocurrido en la CDMX, también se han visto envueltos en una serie de comentarios y versiones contrapuestas acerca de su vida personal.

(IG: @susanazabaleta // @ricardomedijo)

A pesar de la atención mediática y las múltiples versiones que circulan, ‘La Zabaleta’ decidió aclarar la situación y manifestar su postura respecto a los acontecimientos relacionados con la supuesta infidelidad del creador de contenido, su actual pareja.

Susana Zabaleta acusa a ex de Ricardo Pérez de recibir dinero para hablar de él

En una entrevista concedida a María Julia Lafuente para Telediario, la cantante soprano abordó con franqueza sus sentimientos hacia Ricardo Pérez y los recientes episodios de tensión con la prensa.

Durante la conversación, la intérprete de melodramas como Fuego en la sangre desmintió de manera enfática los señalamientos de infidelidad dirigidos a su pareja, argumentando que carecen de fundamento y hasta podrían existir intereses económicos.

“Ahora sacaron el rollo de que Ricardo me es infiel, entonces tú dices: ‘¿de verdad creen que nos pueden separar por algo así?’”, cuestionó.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Sobre Samii Herrera, exnovia de su pareja, lamentó que haya participado en la difusión de mensajes que presuntamente fueron enviados por Pérez, y sugirió públicamente la posibilidad de que existiera un incentivo económico detrás de esas acciones.

“La novia se prestó, yo no sé si le han de haber pagado, seguro le pagaron un dinero para que dijera, entonces son muy tristes todas estas cosas”, explicó.

Además de expresar su malestar ante la exposición de asuntos privados y compartir sus sospechas, dejó claro que, a pesar de las controversias y los conflictos generados, su relación permanece estable.

Ricardo Pérez y Slobotzky se
Ricardo Pérez y Slobotzky se burlaron de ‘Ventaneando’ y otros programas de televisión tras un tenso encuentro entre el standupero y su pareja, Susana Zabaleta, en el aeropuerto de la CDMX. (La Corporisa, YouTube)

Susana Zabaleta asegura que Ricardo Pérez la defendió de la prensa

En la misma plática se refirió a la difusión de un video en el que Ricardo Pérez realizó una parodia de los programas de espectáculos. De acuerdo con la soprano, la grabación fue la manera en que el comediante intentó defenderla tras el altercado ocurrido con reporteros.

“Para mí fue un hombre protegiendo a su mujer, lo cual se me hace maravilloso y él tiene la forma, algunos lo hacen a trancazos, otros a mentadas de madre, él lo hizo de la forma en que lo sabe hacer”, concluyó.

