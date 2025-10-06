México

Reportan detención de Norma Angélica “N”, presunta implicada en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada

La mujer fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla, de acuerdo con el periodista Antonio Nieto; con su captura sumarían 14 los detenidos por los asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz

Por Andrés García S.

Ximena Guzmán se desempeñaba como
Ximena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular de Clara Brugada, mientras que José Muñoz era su asesor y redactor de sus discursos. (Crédito: Reuters)

Norma Angélica “N”, señalada por su presunta participación en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, fue detenida y puesta a disposición de las autoridades. Reportes periodísticos indican que la mujer fue trasladada al penal de Santa Martha Acatitla, donde quedó bajo resguardo mientras se define su situación jurídica.

De acuerdo con información difundida por el periodista Antonio Nieto, la detenida habría colaborado con los autores materiales del ataque al proporcionar información previa y encubrir pruebas después del crimen. Su captura representa el avance más reciente en el caso que, desde el 20 de mayo, mantiene abierta una amplia investigación ministerial.

Con esta detención, el número de personas aseguradas por su presunta relación con el doble asesinato asciende a 14. De los 13 arrestados previamente, seis fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud y asociación delictuosa. Entre los principales implicados se encuentran Jesús “N” y Arlet “N”, acusados directamente de homicidio, así como Nery “N”, quien habría participado en la logística de la operación y permanece en prisión preventiva.

La información fue difundida por
La información fue difundida por el periodista Antonio Nieto desde su cuenta de X. (Crédito: X | @siete_letras)

Crimen con una logística considerable

Las investigaciones señalan que otros involucrados aportaron vehículos, líneas telefónicas y apoyo durante la huida de los atacantes, lo que refleja un nivel de coordinación considerable. Según los primeros dictámenes, el ataque se ejecutó con una planeación minuciosa que implicó al menos cinco vehículos y diversas tareas paralelas, desde la recarga de celulares hasta el ocultamiento de unidades tras la agresión.

El crimen ocurrió en la Calzada de Tlalpan, colonia Moderna. En ese punto, Ximena Guzmán —secretaria particular de Brugada desde 2023— se encontraba con José Muñoz, asesor encargado de análisis de información y redacción de discursos.

Cuando Guzmán llegó en un automóvil para recoger a su compañero, un hombre armado con una pistola calibre nueve milímetros equipada con silenciador disparó a corta distancia. Ocho impactos alcanzaron a Guzmán y cuatro a Muñoz, quienes fallecieron en el lugar.

El ataque ocurrió a plena luz del día y las autoridades capitalinas han confirmado que se llevó a cabo con una logística que buscaba asegurar la huida de los agresores. Por ello, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer el móvil y determinar quiénes son los autores intelectuales.

Pese a los avances, el presunto tirador no ha sido capturado. Las acciones de las autoridades continúan con la ejecución de órdenes de aprehensión, cateos simultáneos y análisis de los dispositivos de comunicación vinculados a la red de participantes.

El asesinato de personas cercanas a Clara Brugada generó conmoción pública por la forma en que se llevó a cabo: en tránsito urbano, en una zona concurrida y con un operativo criminal que reveló planeación y recursos coordinados. Las autoridades esperan que las nuevas detenciones permitan avanzar en la identificación del autor material y de los responsables intelectuales del ataque.

