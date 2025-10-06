México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 6 de octubre

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La garita de San Ysidro
La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del mundo (Infobae Imagen Ilustrativa)

La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del planeta y es una de las tres principales que se encuentran en Tijuana, Baja California y dan acceso a San Diego, California, en Estados Unidos.

Esto implica que las personas que intentan pasar a territorio estadounidense por este método tengan en cuenta el tiempo que eso conlleva, ya sea al hacerlo andando o con un coche.

Es por eso que aquí te dejamos el estado de la garita de San Ysidro, pero también la de Otay Mesa y la de Chaparral y averigua cuántos minutos tardar en cruzarlas la mañana de este lunes 6 de octubre.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

5 líneas abiertas

56 minutos

Sentri

8 líneas abiertas

34 minutos

ReadyLane

13 líneas abiertas

58 minutos

Tiempo de espera caminando:

General

12 líneas abiertas

24 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

Sin demora

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

1:12 horas

Sentri

3 líneas abiertas

34 minutos

ReadyLane

5 líneas abiertas

1:49 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

39 minutos

¿Cuáles son los horarios de las garitas de Tijuana?

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Andrea Legarreta explota porque Dalilah Polanco le quitó el segundo lugar a Abelito en La Casa de los Famosos México

La conductora de Hoy criticó el orden de la final y celebró la autenticidad del ganador Aldo de Nigris con un emotivo mensaje

Andrea Legarreta explota porque Dalilah

Cómo preparar tapioca al coco, una receta nutritiva por sus vitaminas y propiedades

Este postre es libre de gluten por lo que se posiciona como una opción ligera y refrescante, siendo perfecta para experimentar con texturas y sabores nuevos

Cómo preparar tapioca al coco,

Cómo utilizar la flor de cempasúchil como repelente natural de insectos

Esta planta posee cualidades que ayudan a ahuyentar plagas como mosquitos, moscas, cucarachas y hormigas

Cómo utilizar la flor de

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

A qué hora juegan los

La Casa de los Famosos México rompe récord con 41 millones de votos en la final más intensa de su historia

Galilea Montijo anunció la inédita cifra ante los finalistas y confirmó la llegada de una cuarta temporada para el reality

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Policías de Tonalá protagonizan pleito

Policías de Tonalá protagonizan pleito por no pagar tacos en plena fiesta patronal: “Eres un servidor público”

Cae “Don José” en Durango, presunto líder de red de secuestro y tráfico de personas en Durango

Disparos en el patio, un homicidio y el contraste con la baja de asesinatos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a dos personas que tenían una charola con de metanfetamina en polvo en Edomex

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México rompe récord con 41 millones de votos en la final más intensa de su historia

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional

Qué dijo el papá de Abelito sobre propuesta de Aldo de Nigris de darle parte de sus 4 millones de pesos: “Chulada”

Redes explotan contra el papá de Abelito por enfurecer en vez de consolar a su hijo: “Ya se veía con el dinero”

La Llorona Xochimilco 2025: estas son las fechas, horarios y todo lo que debes saber

DEPORTES

A qué hora juegan los

A qué hora juegan los Dodgers de Ohtani: todos los partidos de las series divisionales hoy 6 de octubre 2025

Toluca repite como súper líder, América le pisa los talones y Chivas ya pelea puestos de Liguilla

Esta es la televisora que transmitirá la Fórmula 1 en México hasta 2028

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil