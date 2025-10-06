México

Así es como el perdón modifica y beneficia a tu cerebro

Evitar guardar resentimiento puede traer ventajs a la salud neurológica

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La neurociencia ha confirmado que perdonar implica mucho más que un cambio emocional: literalmente transforma el cerebro y contribuye al bienestar psicológico y físico. Según investigaciones recientes citadas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este proceso activa diversas zonas cerebrales relacionadas tanto con el manejo emocional como con la capacidad de empatía y la toma de decisiones.

Especialistas como la Dra. Judith Salvador Cruz, de la FES Zaragoza (UNAM), han detallado que, al perdonar, se ponen en funcionamiento la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza prefrontal ventromedial y la corteza cingulada anterior, áreas asociadas al control cognitivo.

Esta capacidad resulta fundamental para regular emociones, inhibir impulsos automáticos de venganza y evaluar racionalmente el contexto social. La investigadora señaló: “Estas estructuras son responsables del control cognitivo, un conjunto de funciones que nos permite regular nuestras emociones, suprimir impulsos automáticos, evaluar el contexto social y tomar decisiones conscientes”, según la Gaceta UNAM.

La influencia de la estructura cerebral en la predisposición al perdón fue destacada por el estudio Neuroanatomical correlates of forgiving unintentional harms publicado en Nature en 2017.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Allí, Indrajeet Patil y colaboradores demostraron que mayores volúmenes de materia gris en el surco temporal superior anterior izquierdo facilitan que una persona perdone daños de carácter accidental, lo cual sugiere una base biológica más allá de factores culturales o educativos.

El sistema nervioso autónomo, especialmente el sistema simpático que prepara al organismo para afrontar situaciones de estrés, también responde al perdón. Cuando alguien permanece atrapado en el resentimiento, este sistema se activa con reiteración, lo que puede predisponer a la ansiedad, el enojo y otros daños en la salud.

Pero tras soltar el rencor, el cuerpo experimenta una reducción en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la liberación de neurotransmisores asociados al estrés. Según la Dra. Salvador Cruz, “El perdón ayuda a desactivar o reducir la activación constante del sistema nervioso simpático, lo que contribuye a disminuir el estrés, mejorar la regulación emocional y prevenir daños físicos y psicológicos”, enfatizó en declaraciones recogidas por Gaceta UNAM.

Beneficios de perdonar

  • Reduce los niveles de estrés: Al perdonar, disminuye la activación constante del sistema nervioso simpático, lo que baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial.
  • Mejora la salud mental: Perdonar lleva a niveles más bajos de depresión, ansiedad y hostilidad, según datos recogidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
  • Aumenta la autoestima: Las personas que practican el perdón reportan una mejor valoración de sí mismas.
  • Favorece la satisfacción con la vida: Se observa mayor bienestar subjetivo y satisfacción personal en quienes son capaces de dejar ir el resentimiento.
  • Reduce el abuso de sustancias: La propensión a consumir alcohol u otras sustancias disminuye en quienes perdonan.
  • Disminuye la rumiación: Perdonar facilita dejar de pensar de manera repetitiva en experiencias negativas, lo cual protege la salud física y psicológica.
  • Mejora la regulación emocional: El acto de perdonar fortalece las funciones cerebrales responsables del control de las emociones.
  • Favorece la empatía y la conexión social: El perdón activa regiones cerebrales asociadas con la comprensión y la compasión hacia los demás.
  • Previene daños físicos derivados del estrés: Menor exposición al estrés crónico reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otros trastornos relacionados.
  • Potencia la resiliencia: Perdonar ayuda a superar experiencias dolorosas y promueve la capacidad de adaptación ante la adversidad.

Temas Relacionados

PerdónNeurocienciamexico-noticias

Más Noticias

Papá de Abelito aclara supuesto enojo porque su hijo no ganó La casa de los famosos México

El gesto de Abel Sáenz Martínez tras el tercer lugar de su hijo se volvió viral, generando opiniones divididas sobre el verdadero significado de su actitud durante la emotiva noche del reality show

Papá de Abelito aclara supuesto

Encuentran muerto al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada: inician investigación por homicidio

Agentes de la Policía Investigadora Ministerial y peritos acudieron al sitio para levantar el cuerpo

Encuentran muerto al sacerdote Bertoldo

Policías capitalinos protestan en el Zócalo por las agresiones que sufrieron compañeros en la marcha del 2 de octubre

En la manifestación de esa fecha, casi 100 integrantes de la SSC resultaron lesionados

Policías capitalinos protestan en el

Línea 1 del Metro CDMX: qué fecha de octubre sería la reapertura de toda la línea hasta Observatorio

Clara Brugada confirmó que en este mes la línea volverá a operar de Pantitlán a Observatorio

Línea 1 del Metro CDMX:

En solo una semana, Aarón Mercury será parte de este reality show tras fin de La casa de los famosos México

El influencer no pudo ocultar su alegría y agradecimiento al enterarse, en pleno programa, de que formará parte de otro reality show

En solo una semana, Aarón
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chino”, presunto implicado en

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

ENTRETENIMIENTO

Papá de Abelito aclara supuesto

Papá de Abelito aclara supuesto enojo porque su hijo no ganó La casa de los famosos México

En solo una semana, Aarón Mercury será parte de este reality show tras fin de La casa de los famosos México

Gobierno de Nuevo León tuvo que desmentir un comunicado de suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en LCDLF

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. confiesa

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano

“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales