México

Qué tan bueno es tomar Vitamina C todos los días

Este suplemento se encuentra naturalmente en algunos alimentos

Por Mariana L. Martínez

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo diario de vitamina C se ha estudiado ampliamente por su papel en la función inmunológica, la formación de colágeno y la protección antioxidante.

Efectos a corto plazo

  • Refuerzo del sistema inmunológico, con menor duración e intensidad de síntomas ante ciertos procesos infecciosos comunes, como el resfriado.
  • Mejora en la absorción de hierro proveniente de fuentes vegetales.
  • Apoyo en la cicatrización de heridas y en la salud de piel y encías.

Efectos a largo plazo

  • Protección antioxidante frente al daño celular producido por radicales libres.
  • Contribución al mantenimiento de huesos, cartílagos y vasos sanguíneos sanos.
  • Potencial reducción del riesgo de enfermedades crónicas cuando se mantiene una ingesta adecuada, principalmente a través de una dieta rica en frutas y verduras.

El consumo diario de un suplemento de vitamina C puede ser útil en personas con una dieta deficiente o con necesidades aumentadas, pero para la mayoría de la población no es necesario si la alimentación es variada y equilibrada.

La vitamina C es importante para la función inmunológica, la reparación de tejidos y como antioxidante. Sin embargo, consumir dosis elevadas en forma de suplemento puede provocar efectos adversos como molestias gastrointestinales y, en casos poco frecuentes, cálculos renales.

La ingesta diaria recomendada para adultos es de 75-90 mg. Superar consistentemente los 2.000 mg al día (dosis máxima tolerable) puede causar problemas de salud.

Alimentos ricos en vitamina C

  • Guayaba
  • Kiwi
  • Naranja
  • Fresa
  • Mandarina
  • Papaya
  • Mango
  • Brócoli
  • Pimiento rojo y verde
  • Tomate
  • Coles de Bruselas
  • Espinaca
  • Melón
  • Lima
  • Toronja

El consumo de estos alimentos suele ser suficiente para cubrir los requerimientos diarios de vitamina C en la mayoría de las personas.

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, cumple funciones esenciales en el organismo humano. Entre sus principales aportes, destaca su papel en la síntesis de colágeno, una proteína indispensable para la integridad de la piel y los tejidos conectivos. Además, actúa como antioxidante, protegiendo las células frente al daño causado por los radicales libres, y contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico. Este micronutriente también favorece la absorción de hierro y es clave para el mantenimiento de huesos y dientes sanos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Escuela de Medicina de Harvard, la ingesta adecuada de vitamina C resulta suficiente para mantener un sistema inmunológico saludable en la mayoría de las personas, sin que sea necesario recurrir a suplementos en dosis elevadas. Mantener una dieta equilibrada que incluya suficiente vitamina C suele cubrir los requerimientos diarios del organismo.

Temas Relacionados

Vitamina Cmexico-noticias

Más Noticias

Detienen a dos personas que tenían una charola con de metanfetamina en polvo en Edomex

Ángel “N” y Gabriel ”N” fueron capturados en Ecatepec también dosis de marihuana

Detienen a dos personas que

Ataque a balazos en Baja California deja un menor muerto

Tres sujetos resultaron heridos por la agresión armada

Ataque a balazos en Baja

Receta de cheesecake de mango, el postre que mejorar la digestión y fortalece el sistema inmune

Esta versión del famoso postre es una manera fresca de prepararla

Receta de cheesecake de mango,

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre, Mar queda en quinto lugar

Los finalistas están viviendo las últimas horas en el reality y en la noche se dará a conocer al favorito del público

La Casa de los Famosos

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Coahuila, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son los destinos imperdibles del estado mexicano

¿Cuáles son los 5 Pueblos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas que

Detienen a dos personas que tenían una charola con de metanfetamina en polvo en Edomex

Cae “El Mapa” en Michoacán, sujeto acusado de asesinar a dos hombres en un auto en llamas

Caen hermanos, presuntos extorsionadores de productores y empresarios de limón en Michoacán

Cae Néstor “N”, objetivo prioritario y jefe de plaza de una célula criminal que operaba en cuatro municipios del Edomex

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: quién gana el final de la temporada hoy 5 de octubre, Mar queda en quinto lugar

Cuánto cuesta el boleto más barato para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Top 10 Netflix México: “Las guerreras k-pop” dominan el listado de las mejores películas de la plataforma

Por esta razón los fans de Chespirito están indignados con ‘El Chavo del 8′ que presentó Bad Bunny en Saturday Night Live

Top 10 K-pop iTunes México: “Golden” de HUNTR/X arrasa el ranking de las canciones más populares hoy

DEPORTES

Chivas vence a Pumas en

Chivas vence a Pumas en Ciudad Universitaria: así fueron los goles

Quién es Omar Bravo, ex futbolista y goleador histórico de Chivas que fue acusado de abuso infantil

Chile vs México cambia de horario: a qué hora será el partido de octavos de final del Mundial Sub-20

Ángel “Tashiro” Fierro es descalificado por patear a Abraham Cordero: así fue la agresión ilegal

Omar “N”, ex futbolista de Chivas, es imputado por abuso sexual infantil