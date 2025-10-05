Homicidio en Culiacancito: autoridades hallan cuerpo envuelto en plástico a lado del canal con impactos de bala

El hallazgo de un hombre asesinado a balazos y envuelto en plástico movilizó a corporaciones de seguridad la noche del sábado 4 de octubre en La Higuerita, sindicatura de Culiacancito, al norte de Culiacán.
Según información recabada por medios locales, el cuerpo fue encontrado a un costado de un canal, en la zona conocida como la segunda loma de la Higuerita y cerca de la carretera a Culiacancito.
Autoridades informaron que la víctima, un hombre de aproximadamente 25 años, presentaba tez morena y complexión delgada, aunque hasta el cierre de esta nota no se había logrado su identificación oficial.
Cómo se reportó el hallazgo
Residentes de la zona notificaron el hallazgo alrededor de las 17:00 horas, pero el homicidio solo se confirmó poco después de las 21:30 horas.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Las unidades aseguraron el perímetro y solicitaron el apoyo de personal especializado de la dirección general de investigación pericial, conforme a los protocolos para este tipo de crímenes. Los investigadores aún se encargan de integrar la carpeta de investigación correspondiente a este homicidio.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre posibles sospechosos o detenciones en torno al caso. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde está previsto que se lleve a cabo la necropsia de ley y permanezca hasta que sea reclamado oficialmente por familiares ante el Ministerio Público.
En el norte del país, las personas suelen encontrar de manera constante bolsas de plástico con cadáveres o restos humanos que reportan a las autoridades para que atiendan la situación.
Uno de los hechos recientes, ocurrido el pasado 28 de junio del presente año a las 23:15 horas, resaltó debido a que en menos de ocho horas se localizaron tres cadáveres e hechos distintos. El primero de ellos ocurrió en la colonia Villa Bonita, por la calle Iturbe, entre Cobalto y Cobre, según información publicada por Noroeste.
La siguiente víctima fue hallada a las 5:50 horas del domingo en la colonia Revolución, en la calle José María Yañez, entre Manuel Estrada y Fray de Balbuena.
Según la misma fuente: “En el lugar se encontró el cuerpo de la víctima envuelto en plástico negro desde la cadera hasta la cabeza, por lo que se alcanzó a observar que vestía un pantalón de mezclilla y huaraches de vaqueta”.
El tercer hecho se reportó en las inmediaciones de la carretera La 20, la cual conduce de la sindicatura de Costa Rica a Villa Juárez. Las autoridades refieren que se localizó a la altura del poblado Campo Cuba y que se encuentra en las mismas condiciones que las dos otras anteriores.