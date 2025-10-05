México

Homicidio en Culiacancito: autoridades hallan cuerpo envuelto en plástico a lado del canal con impactos de bala

El cuerpo de un joven fue localizado cerca de la carretera a Culiacancito; la policía mantiene la investigación y espera que familiares acudan al Servicio Médico Forense

Por Fabián Sosa

El hallazgo de un hombre
El hallazgo de un hombre asesinado y envuelto en plástico movilizó a las autoridades en La Higuerita, Culiacán. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Jesús Bustamante)

El hallazgo de un hombre asesinado a balazos y envuelto en plástico movilizó a corporaciones de seguridad la noche del sábado 4 de octubre en La Higuerita, sindicatura de Culiacancito, al norte de Culiacán.

Según información recabada por medios locales, el cuerpo fue encontrado a un costado de un canal, en la zona conocida como la segunda loma de la Higuerita y cerca de la carretera a Culiacancito.

Autoridades informaron que la víctima, un hombre de aproximadamente 25 años, presentaba tez morena y complexión delgada, aunque hasta el cierre de esta nota no se había logrado su identificación oficial.

Cómo se reportó el hallazgo

Residentes reportaron el hallazgo a
Residentes reportaron el hallazgo a las 17:00 horas, pero el homicidio se confirmó hasta las 21:30 horas. (Visuales IA)

Residentes de la zona notificaron el hallazgo alrededor de las 17:00 horas, pero el homicidio solo se confirmó poco después de las 21:30 horas.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las unidades aseguraron el perímetro y solicitaron el apoyo de personal especializado de la dirección general de investigación pericial, conforme a los protocolos para este tipo de crímenes. Los investigadores aún se encargan de integrar la carpeta de investigación correspondiente a este homicidio.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado sobre posibles sospechosos o detenciones en torno al caso. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde está previsto que se lleve a cabo la necropsia de ley y permanezca hasta que sea reclamado oficialmente por familiares ante el Ministerio Público.

Elementos de la Policía Estatal
Elementos de la Policía Estatal Preventiva y la SSPC aseguraron el área y solicitaron apoyo pericial. (Fiscalía General de Sinaloa)

En el norte del país, las personas suelen encontrar de manera constante bolsas de plástico con cadáveres o restos humanos que reportan a las autoridades para que atiendan la situación.

Uno de los hechos recientes, ocurrido el pasado 28 de junio del presente año a las 23:15 horas, resaltó debido a que en menos de ocho horas se localizaron tres cadáveres e hechos distintos. El primero de ellos ocurrió en la colonia Villa Bonita, por la calle Iturbe, entre Cobalto y Cobre, según información publicada por Noroeste.

La siguiente víctima fue hallada a las 5:50 horas del domingo en la colonia Revolución, en la calle José María Yañez, entre Manuel Estrada y Fray de Balbuena.

Según la misma fuente: “En el lugar se encontró el cuerpo de la víctima envuelto en plástico negro desde la cadera hasta la cabeza, por lo que se alcanzó a observar que vestía un pantalón de mezclilla y huaraches de vaqueta”.

El tercer hecho se reportó en las inmediaciones de la carretera La 20, la cual conduce de la sindicatura de Costa Rica a Villa Juárez. Las autoridades refieren que se localizó a la altura del poblado Campo Cuba y que se encuentra en las mismas condiciones que las dos otras anteriores.

