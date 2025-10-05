México

Hallan tres cadáveres maniatados y con signos de violencia en Jacona, Michoacán

La serie de descubrimientos en diferentes puntos del municipio ha puesto en alerta a la población y movilizado a las autoridades estatales

Por Mariana Campos

Las autoridades ya investigan cada uno de los casos. (EFE/ Iván Villanueva)

Tres cadáveres maniatados y con evidentes signos de violencia fueron localizados en el municipio de Jacona, Michoacán, en hechos que han generado inquietud entre los habitantes de la región debido al alza de la violencia en la entidad.

Las autoridades informaron que los cuerpos, hallados en distintos puntos de la localidad de Villa Fuerte y sus alrededores, presentaban lesiones y condiciones que apuntan a un acto violento, lo que motivó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense quienes, en conjunto, ya iniciaron las carpetas de investigación correspondientes para dar con los responsables de estos delitos.

Ola de violencia aqueja Michoacán

El primer hallazgo se realizó en la calle 20 de Noviembre, en la colonia Villa Fuerte. La víctima fue identificada como José B., de 40 años, vecino de la misma comunidad. Presentaba ataduras en las muñecas y diversas huellas de violencia, según el reporte de las autoridades locales. Este descubrimiento marcó el inicio de una serie de hallazgos que, en pocas horas, evidenciaron la gravedad de la situación en la zona poniendo en alerta a todos los vecinos.

Poco después, se localizó un segundo cadáver a un costado de la brecha que conecta Villa Fuerte con Rancho Nuevo, también en el municipio de Jacona. La víctima, un hombre no identificado de entre 40 y 45 años, vestía una playera negra con rayas blancas, pantalón de mezclilla azul y tenis Converse negros. Al igual que en el primer caso, el cuerpo mostraba marcas de sujeción en ambas muñecas y presentaba golpes en el cráneo.

Personal especializado llegó a las zonas afectadas para iniciar las labores de indagación. (EFE/Iván Villanueva)

En la misma área, se encontró un tercer cuerpo, correspondiente a un hombre de entre 60 y 65 años, que vestía únicamente un pantalón gris y se encontraba en avanzado estado de descomposición. Las autoridades no han logrado identificar a esta víctima hasta el momento.

Los tres cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Zamora, donde se realizarán las necropsias para determinar con mayor precisión las causas de muerte y recabar elementos que contribuyan a la investigación. La FGE ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades en estos crímenes.

Encuentran supuesta fosa clandestina

Autoridades mexicanas informaron sobre el hallazgo de restos óseos durante actividades de búsqueda en la región de Cuitzeo, Michoacán. Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas estatal, la Fiscalía General del Estado, SEDENA y la Policía Municipal participaron en la excavación utilizando maquinaria y herramientas manuales. Los restos recuperados fueron remitidos al Ministerio Público para estudios forenses, que permitirán determinar sexo, edad, causas de muerte y antigüedad de los cuerpos.

La Fiscalía estatal anunció que se realizarán pruebas de ADN, invitando a familiares de desaparecidos a colaborar con muestras genéticas para la identificación. Aunque las investigaciones continúan, el hallazgo cobra relevancia en una zona marcada por altos índices de desapariciones en los últimos años. El análisis de la evidencia recolectada buscará esclarecer la magnitud y circunstancias del caso.

A principios de 2025, colectivos de búsqueda y autoridades hallaron otras fosas clandestinas en el estado, entre ellas una en Aquila con tres cuerpos tras una denuncia ciudadana. Registros recientes indican la recuperación de más de 100 cuerpos en diversas localidades de Michoacán, mostrando la gravedad del problema y la persistente violencia en la región.

