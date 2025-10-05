México

Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan desaparece en el Estado de México tras acudir a un ciber café para hacer su tarea

Las cámaras de videovigilancia de un café internet captaron a la joven saliendo del establecimiento alrededor de las 16:00 horas

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Reportan desaparición de estudiante de
Reportan desaparición de estudiante de CCH Naucalpan. Foto: Composición Fotográfica

La desaparición de Kimberly Hilary Moya González, una joven de 16 años estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, motivó la movilización de familiares, amigos y vecinos, quienes bloquearon el boulevard Luis Donaldo Colosio para demandar acciones inmediatas por parte de las autoridades. La adolescente fue vista por última vez el 2 de octubre cuando salió de su domicilio en la colonia San Rafael Chamapa, en el Estado de México, con la intención de sacar copias para una tarea.

La ficha de búsqueda señala que Kimberly vestía pantalón de mezclilla azul, blusa verde de tirantes, sudadera gris, tenis blancos y llevaba una mochila rosa al momento de su desaparición. Las cámaras de videovigilancia de un café internet, ubicado en el Mercado Filomeno Mata, captaron a la joven saliendo del establecimiento alrededor de las 16:00 horas. Desde ese instante no se dispone de información sobre su paradero.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió una Alerta Amber para solicitar colaboración en la localización de la estudiante. El boletín oficial especifica que la menor tiene como señas particulares el uso de pantalón gris, sudadera, blusa verde y tenis en tonos blancos, grises y azul claro. El llamado a la comunidad incluye la recomendación de reportar cualquier pista al número 800 89 029 40.

Familiares protestan por la desaparición

La jornada de protesta de este viernes incluyó el bloqueo de ambos sentidos del boulevard Luis Donaldo Colosio, principal arteria que enlaza a municipios del poniente mexiquense, la carretera Naucalpan-Toluca y los límites con Tlalnepantla. El corte vehicular causó fuertes afectaciones en la movilidad, lo que obligó a algunos usuarios de transporte público a caminar en zonas oscuras de la avenida.

El Gobierno de Naucalpan informó, a través de sus redes sociales, que elementos de la Guardia Municipal y la Célula de Búsqueda trabajan en las labores de localización. La administración local reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para reunir información útil sobre el paradero de la joven.

El caso de Kimberly Hilary ha generado inquietud entre la comunidad y habitantes de la colonia San Rafael Chamapa, quienes sostienen que la exigencia principal es obtener una respuesta efectiva de las autoridades ministeriales. Diversas personas difundieron en redes sociales imágenes y videos recientes de la adolescente para fortalecer la búsqueda y elevar la presión sobre las instituciones encargadas.

La FGJEM mantiene activa la Alerta Amber como mecanismo prioritario, subrayando que cualquier novedad relacionada con esta desaparición debe reportarse sin demora a los canales oficiales.

