Bad Bunny sorprende con imitación de Quico en un sketch del ‘El Chavo del 8′ en SNL tan inesperado como extraño

El reguetonero se ganó los aplausos del público por su actuación en un segmento que mezcló nostalgia y humor

Por Víctor Cisneros

El reguetonero se ganó los aplausos del público por su actuación en un segmento que mezcló nostalgia y humor. (Especial)

Bad Bunny volvió a generar conversación global tras aparecer en el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live (SNL). El cantante puertorriqueño, recientemente anunciado como la estrella del show de medio tiempo del Super Bowl LX, se convirtió en tendencia al imitar nada menos que a “Quico”, uno de los personajes más icónicos de El Chavo del 8.

Un inesperado y extraño sketch

La participación del artista, quien fungió como anfitrión del programa, se desarrolló en un sketch que recreó la dinámica de la famosa vecindad creada por Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. Aunque la comedia fue presentada en inglés, los gestos, diálogos y situaciones recordaron a millones de televidentes la esencia de la serie que marcó a varias generaciones en América Latina.

En la parodia, “El Chavo” fue interpretado por el comediante Marcello Hernández, de origen cubano y dominicano. Sarah Sherman dio vida a “La Chilindrina”, mientras que Bad Bunny encarnó a “Quico”, replicando sus característicos cachetes inflados y tono de voz peculiar. El sketch incluyó también la participación de Jon Hamm como el “Profesor Jirafales”.

El sketch incluyó también la participación de Jon Hamm como el “Profesor Jirafales”. (@nbcsnl, Instagram)

Con risas grabadas, pastelazos y frases reconocibles, la recreación mostró un choque cultural curioso: un clásico de la televisión mexicana adaptado al estilo estadounidense del late night más famoso del mundo.

La elección de Bad Bunny para encarnar a “Quico” resultó tan inesperada que rápidamente se viralizó en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes lo celebraron como un guiño a la cultura latina y quienes lo consideraron extraño o incluso fuera de lugar.

La elección de Bad Bunny para encarnar a “Quico” resultó tan inesperada que rápidamente se viralizó en redes sociales. (@nbcsnl, X)

Super Bowl y polémica

La imitación llega en un momento clave para el puertorriqueño, ya que su confirmación como encargado del show de medio tiempo del próximo Super Bowl ha desatado un debate público. Críticos señalan que el trap latino no representa a la base tradicional de aficionados de la NFL, mientras que otros celebran la inclusión como un signo de diversidad y alcance global.

Las redes sociales se dividieron entre quienes celebraron el sketch como un guiño a la cultura latina y quienes lo consideraron extraño o incluso fuera de lugar. (SNL, Instagram)

La liga, que busca conquistar nuevas audiencias, apostó por el artista más escuchado en el mundo, lo que ha generado expectativas y resistencias a partes iguales. Así, cada aparición del intérprete de "Tití Me Preguntó" se analiza bajo la lupa, reforzando su papel como figura disruptiva en la cultura pop internacional.

Críticos señalan que Bad Bunny no representa a la base tradicional de aficionados de la NFL.

‘Chespirito’, entre la nostalgia y la polémica

La elección de El Chavo del 8 como sketch en SNL también ocurre en un momento donde el legado de Roberto Gómez Bolaños se encuentra en el ojo del huracán. La reciente serie Chespirito: Sin querer queriendo, estrenada en HBO Max, ha sido criticada por Florinda Meza, quien la calificó de “vulgar” y “llena de mentiras”.

Esta producción reavivó viejos debates sobre la vida personal del comediante y las tensiones con actores como Carlos Villagrán, precisamente el original “Quico”.

Que Bad Bunny dé vida a ese mismo personaje en uno de los escenarios más influyentes de la televisión estadounidense refuerza el impacto que aún tiene la creación de Chespirito más allá de México.

Más allá de las opiniones encontradas, lo cierto es que la interpretación de Bad Bunny como “Quico” confirma su habilidad para sorprender y mantenerse en el centro de la conversación cultural. Lo mismo provoca aplausos que críticas, pero difícilmente deja a alguien indiferente.

En medio de la expectativa por su actuación en el Super Bowl, este sketch en SNL fue una jugada estratégica que, entre humor y nostalgia, volvió a ponerlo en boca de todos.

La elección de El Chavo del 8 como sketch en SNL también ocurre en un momento donde el legado de Roberto Gómez Bolaños se encuentra en el ojo del huracán. (Foto: YouTube)

