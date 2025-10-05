México

Así se prepara el polvo de sábila que ayuda a disminuir la apariencia de las arrugas y manchas

El formato seco de aloe vera se consolida como alternativa para el cuidado facial, permitiendo crear mascarillas y lociones personalizadas con beneficios hidratantes y regeneradores

Por Jazmín González

Guardar
El utilizar moños rojos en
El utilizar moños rojos en plantas de los hogares se ha vuelto una creencia muy arraigada en México | Crédito: Freepik

El polvo de sábila ofrece una solución duradera y adaptable para quienes optan por la cosmética natural en el cuidado facial.

El formato seco que se elabora al deshidratar y pulverizar la pulpa del aloe vera, extiende su conservación durante meses y posibilita la preparación de mascarillas, lociones y hasta geles para el cabello.

El polvo de sábila es
El polvo de sábila es una alternativa natural y duradera para el cuidado facial, permitiendo la elaboración de mascarillas y lociones personalizadas. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Cómo preparar el polvo de sábila para disminuir la apariencia de las arrugas y manchas

Preparar el polvo de sábila en casa implica primero escoger hojas maduras y firmes. Tras lavarlas y retirar cuidadosamente los bordes espinosos, debe abrirse la hoja y extraerse el gel transparente interior, evitando el látex amarillo, pues esta parte podría provocar irritaciones en la piel.

El gel obtenido debe extenderse sobre papel encerado en una bandeja. La pulpa requiere de un proceso de deshidratación minucioso para secarse completamente; solo al alcanzar una textura crujiente es posible molerla hasta obtener un polvo fino mediante procesador de alimentos o mortero.

La conservación del polvo de aloe vera exige guardarlo en un recipiente hermético, en un lugar seco, fresco y alejado de la luz, como remarca el medio.

La elaboración casera del polvo
La elaboración casera del polvo de sábila es una opción económica y natural que recupera prácticas tradicionales de autocuidado. (Gobierno de México)

Este formato permite mezclarlo con ingredientes como agua, agua de rosas, aceites naturales o polvos de avena y arcilla, convirtiéndose en una base versátil para la personalización de mascarillas adaptadas a distintos tipos de piel.

Los beneficios de usar polvo de sabila además de las arrugas y manchas

Entre los efectos más valorados, el polvo de sábila logra hidratar, regenerar, calmar y rejuvenecer la piel. Gracias a la concentración que ofrece el proceso de deshidratación, las propiedades de la planta se potencian y se aprovechan aún más en el uso tópico.

Para quienes priorizan alternativas económicas y naturales, la preparación casera del polvo representa un método accesible que recupera prácticas tradicionales. Algunos sitios definen al aloe vera como “la planta milagrosa”, destacando la larga historia que respalda su uso en diversas culturas.

Se recomienda realizar una prueba
Se recomienda realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de usar polvo de sábila, ya que puede causar irritación en algunas personas. (Profeco)

La opción se presenta como un recurso práctico para quienes desean mantener el contacto con rituales de autocuidado de origen natural, reafirmando la vigencia del aloe vera en la cosmética contemporánea.

Es imoportante tomar en cuenta que algunas personas pueden desarrollar irritación, enrojecimiento, picazón o erupciones tras el contacto con aloe vera, incluso en su forma en polvo. Por lo que es recomendable realizar una prueba previa en una pequeña zona de la piel.

Temas Relacionados

SábilaPolvo de sábilaCuidado facialArrugasManchasCosméticaCosmética naturalAloe veraSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Estos son los estados en los que operaba “Nelson”, líder del Tren de Aragua detenido junto a dos colaboradores en CDMX

Este grupo criminal está relacionado con delitos de trata de personas, venta de drogas, extorsión y secuestros

Estos son los estados en

Morena refuerza llamado para acudir a primer informe de Claudia Sheinbaum en el Zócalo este domingo

Desde las redes sociales de Luisa Alcalde se ha reforzado el mensaje para asistir al evento de la presidenta de México

Morena refuerza llamado para acudir

Chiapas registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de magnitud

Estas son las vialidades que cerrarán en CDMX para el primer informe de gobierno de Sheinbaum en el zócalo

Se tiene previsto que el evento comience a las 11:00 horas del domingo y contempla la concentración masiva en la plaza principal del país

Estas son las vialidades que

Flor de cempasúchil: el ingrediente mexicano con múltiples beneficios para la piel

El uso de extractos y aceites la planta tradicional mexicana está ganando popularidad en productos cosméticos y tratamientos caseros

Flor de cempasúchil: el ingrediente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos son los estados en

Estos son los estados en los que operaba “Nelson”, líder del Tren de Aragua detenido junto a dos colaboradores en CDMX

Caen cuatro presuntos integrantes de “Los Roques” con armamento, granadas y drogas en Morelos

Golpe al Huachicol: detienen a conductor por transportar 76 mil litros de combustible robado en Nuevo León

Capturan en Edomex al presunto principal operador de “El Güero Fresa”, dedicado a la extorsión y despojo

Detienen a dos por el asesinato de Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Flor de cempasúchil: el ingrediente

Flor de cempasúchil: el ingrediente mexicano con múltiples beneficios para la piel

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify México

Las 10 producciones más populares de Disney+ en México para engancharse el fin de semana

Alexis Ayala explota en programa de Maxine Woodside por preguntas sobre su ex Paty Díaz

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 4 de octubre en la última tarde de sábado antes de LA GRAN FINAL

DEPORTES

Cruz Azul rescata el empate

Cruz Azul rescata el empate de último minuto ante Tigres y ambos equipos dividen puntos en el Estadio Universitario

Memo Ochoa gana por primera vez en la liga de Chipre

Sergio Mora asegura que la carrera de Canelo Álvarez está cerca del final: “El tiempo lo alcanzó

Pumas vs Chivas, IA predice al ganador del partido de la jornada 12

Este será el rival de la Selección Mexicana en los Octavos de Final del Mundial Sub-20