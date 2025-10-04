México

¿Taylor Swift volverá al Estadio GNP Seguros de CDMX? Esto dijo la cantante sobre una gira de “The Life of a Showgirl”

El nuevo álbum de la artista ya despierta las ganas de los fans de volver a verla en vivo

Por Ignacio Izquierdo

ARCHIVO - Taylor Swift se
ARCHIVO - Taylor Swift se presenta en la Arena Paris Le Defense durante su concierto Eras Tour en París, el 9 de mayo de 2024. (Foto AP/Lewis Joly, archivo)

El lanzamiento de The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift, ha generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde la comunidad mexicana ha mostrado un interés particular por las 12 canciones que componen este trabajo.

La artista, reconocida por su capacidad para reinventarse, ha optado en esta ocasión por una colaboración con Max Martin, el productor sueco célebre por su participación en éxitos como ‘...Baby One More Time’ de Britney Spears y en el disco ‘1989’, que marcó la transición de Taylor del country al pop internacional. Esta decisión supuso un cambio respecto a sus producciones anteriores, ya que dejó de trabajar con Jack Antonoff, quien había sido su colaborador habitual.

Esta imagen de portada del
Esta imagen de portada del álbum publicada por Republic Records muestra "The Life of a Showgirl" de Taylor Swift. (Republic Records via AP)

Con una duración total de 41 minutos, The Life of a Showgirl representa una nueva etapa en la carrera de Taylor Swift. El impacto del álbum se ha visto reflejado en las plataformas digitales, donde rápidamente se convirtió en el disco más escuchado en un solo día en Spotify. Este logro se suma a una serie de récords recientes de la artista, cuyo álbum anterior, The Tortured Poets Department, había establecido la misma marca de reproducciones diarias tras su lanzamiento el 19 de abril de 2024.

¿Habrá un “Life Of a Showgirl Tour” en México?

Taylor dio 4 shows en
Taylor dio 4 shows en el Estadio GNP Seguros de CDMX. REUTERS/Jennifer Gauthier NO COMMERCIAL OR BOOK SALES/File Photo

El éxito de la cantante en el ámbito digital se complementa con el impacto de su gira The Eras Tour, que concluyó el año pasado y que incluyó cuatro presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Este tour se consolidó como el más exitoso en la historia de la música en vivo, reforzando la posición de Taylor Swift como una de las figuras más influyentes de la industria.

A pesar de la expectativa generada por el lanzamiento de The Life of a Showgirl y el deseo de los seguidores mexicanos de volver a verla en concierto, la posibilidad de una nueva gira mundial parece lejana.

En una entrevista concedida a BBC Radio 1, la intérprete de abordó directamente este tema y expresó: “Voy a ser muy honesta contigo. Me canso muchísimo de pensar en volver a hacerlo porque me gustaría hacerlo realmente bien otra vez”.

Aunque no descartó la idea de regresar a los escenarios en el futuro, dejó claro que, por el momento, no tiene planes de embarcarse en una nueva gira, por lo que los fans mexicanos deberán esperar para una próxima visita.

