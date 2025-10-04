México

Susana Zabaleta llama “cochino” a Christian Nodal y lanza fuerte crítica a Ángela Aguilar

La cantante y actriz reflexionó sobre cómo la prensa suele responsabilizar a las mujeres en los escándalos, usando de ejemplo el caso de los intérpretes de “Dime cómo quieres”

Por Jazmín González

La artista señala que los medios tienden a juzgar con mayor dureza a figuras femeninas, usando como ejemplo la reciente polémica entre los intérpretes de música regional mexicana. (Cuartoscuro /AFP)

En medio de las recientes polémicas que han enfrentado Ángela Aguilar y Christian Nodal, surgen nuevas declaraciones de Susana Zabaleta sobre las duras críticas que ha enfrentado la integrante de la dinastía Aguilar aunque el sonorense también está involucrado.

Durante una entrevista con María Julia Lafuente para Telediario, la soprano habló sobre los conflictos que ha enfrentado con la prensa y están relacionados con su relación con Ricardo Pérez, integrante de ‘La Cotorrisa‘.

Al abordar el tema de las relaciones y el impacto de la prensa, Zabaleta hizo alusión a la relación de los intérpretes de “Dime cómo quieres”, pues desde que hicieron oficial su amor han enfrentado varias controversias y críticas, las cuales, en la mayoría de casos, están dirigidas a la hija de Pepe Aguilar.

Zabaleta ejemplifica con el caso de Ángela Aguilar y Nodal la desigualdad mediática en las críticas. (IG: @angela_aguilar_)

Susana Zabaleta asegura que la prensa tienen una practica misógina

En un momento de la plática, la cantante y actriz aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la diferencia en el trato mediático hacia hombres y mujeres cuando se desatan controversias amorosas.

Principalmente, se refirió a la parodia realizada por su pareja para su canal de YouTube, la cual centró la atención de los medios sobre ella en lugar de enfocar la reacción hacia el comediate.

Lo que para la artista refleja una práctica misógina, ya que considera que “los medios priorizan atacar a la mujer antes que al hombre involucrado”.

Zabaleta utiliza su experiencia personal con la prensa para reflexionar sobre el trato a las mujeres. (Instagram: Ricardo Pérez)

El dardo que Susana Zabaleta lanzó contra Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ante sus declaraciones, la soprano puso como ejemplo de su postura lo ocurrido entre Ángela y Nodal tras llegar al altar el 2024. Pese a que la actriz admitió la culpabilidad de Ángela Aguilar, aseguró que el principal es su esposo, pero la prensa siempre busca atacar a la mujer.

“Yo sé que Angelita no hizo lo correcto, pero el culpable es Nodal. O sea, el guilo, cochino, pit* flojo es Nodal, el que traicionó a su mujer es él, pero siempre tendemos a abuchear y a decir que la mujer es la que tiene la culpa", sentenció.

Sus afirmaciones generaron respuestas encontradas en redes sociales; mientras un grupo de usuarios respaldó el valor de Zabaleta, otros usuarios debatieron acerca de las responsabilidades individuales dentro de las relaciones sentimentales.

Susana Zabaleta critica el trato misógino de la prensa hacia Ángela Aguilar en su relación con Christian Nodal. (TikTok // IG: @angela_aguilar_)

Sin embargo, la actriz de melodramas como Fuego en la sangre insistió en su llamado a que la prensa y la opinión pública ofrezcan una perspectiva más justa y menos sesgada contra las mujeres en estos episodios.

