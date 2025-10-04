Resultados Sorteo Superior 2859 de la Lotería Nacional 3 de octubre 2025

La lotería nacional hace homenaje a los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala. (Loteria Nacional)

El Sorteo Superior reparte 17 millones de pesos divididos en dos series cada viernes a las 20:00 en el Salón de Sorteos del Edificio Édison en CDMX, aunque en esta ocasión se celebrará en el Teatro Xicoténcatl del centro de Tlaxcala. Este juego, organizado por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, se ha consolidado como uno de los más emblemáticos y populares del país gracias a su historia y a la magnitud de sus premios.

En la edición del 3 de octubre de 2025, el diseño del cachito del Sorteo Superior 2859 hace homenaje a los 500 años de la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl, capital del estado del mismo nombre. Es un lugar lleno de encanto colonial, ruinas prehispánicas y tradiciones vivas que parecen sacadas de un cuento histórico. Ubicada en el altiplano central, a unos 130 km de la Ciudad de México y a 2,230 metros sobre el nivel del mar.

“Este aniversario no es solo una mirada al pasado, es un llamado a la unidad en el presente y un compromiso con el futuro. Queremos que todas y todos se reconozcan en esta celebración; que cada familia, cada comunidad, cada barrio sienta que esta fiesta también les pertenece.

Tlaxcala es el estado más pequeño, conocido como la “cuna de la nación” por su papel en la historia del mestizaje y la alianza con los españoles, con una capital que conserva su trazo colonial de 1525”, se lee en la página oficial de la Lotería Nacional.

Resultados del Sorteo Superior del 3 de octubre de 2025

Premio mayor de 17 millones de pesos : 05170

Premio de 1 millón 440 mil pesos: 04055

Premio de 275 mil pesos: 27230

Premio de 275 mil pesos: 36633

Premio de 275 mil pesos: 18788

Premio de 275 mil pesos: 55875

Premio de 144 mil pesos: 10306

Premio de 144 mil pesos: 15243

Premio de 144 mil pesos: 41075

Premio de 144 mil pesos: 46864

Premio de 90 mil pesos: 27598

Premio de 90 mil pesos: 05328

Premio de 90 mil pesos: 12707

Premio de 90 mil pesos: 02401

Premio de 90 mil pesos: 12935

Premio de 90 mil pesos: 56996

Premio de 90 mil pesos: 20407

Premio de 90 mil pesos: 03383

Premio de 90 mil pesos: 10170

Premio de 90 mil pesos: 55434

Reintegros 0 y 5

La estructura del Sorteo Superior

Este sorteo involucra 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000, divididos en dos series. Cada billete se compone de 20 cachitos, y los participantes pueden comprar desde un cachito hasta las dos series completas.

El costo por jugar el Sorteo superior de la Lotería Nacional es:

Un cachito: $40 MXN.

Una serie (20 cachitos): $800 MXN.

Dos series (40 cachitos): $1,600 MXN.

Este concurso ofrece un total de 12,896 premios y reintegros, con un monto global de más de 51 millones de pesos por sorteo.

¿Cómo se cobra un premio de lotería?

Plazo: Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Dónde cobrar:

Premios menores (hasta $10,000 MXN): En expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.

Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Los recursos de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para el gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.