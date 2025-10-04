Receta de mole de olla tradicional: estos son los ingredientes que necesitas

Mole de olla

El mole de olla es uno de los guisos más representativos de la gastronomía mexicana. Nació como una fusión entre ingredientes prehispánicos y técnicas introducidas durante la época colonial, dando como resultado un caldo espeso y aromático que ha trascendido generaciones.

Su nombre proviene del término náhuatl mulli, que significa “mezcla” o “salsa”, y hace alusión a la diversidad de sabores que lo componen.

A diferencia de otros tipos de mole más espesos, se distingue por su textura tipo caldo, rica en vegetales y especias. Es considerado un platillo casero por excelencia, ideal para los días fríos o para compartir en familia, ya que ofrece un equilibrio entre lo nutritivo y lo reconfortante.

Ingredientes esenciales

La base de este guiso está en la carne, tradicionalmente de res, aunque existen variantes con cerdo o pollo según la región. Se utilizan cortes como el chambarete o el espinazo, cocidos lentamente para obtener un caldo sabroso y concentrado.

Entre los ingredientes más comunes se encuentran el chile guajillo que aporta color y un toque ligeramente picante, a este se suman verduras frescas como calabaza, chayote, zanahoria, ejotes y elote, además de hierbas como el epazote, que realza el aroma del platillo.

Otros componentes importantes son los jitomates, ajo y cebolla, que se asan previamente para acentuar el sabor, y las bolitas de masa de maíz, que ayudan a espesar el caldo y otorgan una textura tradicional. Todo se combina en una cocción lenta que permite integrar cada elemento hasta lograr un sabor profundo y equilibrado.

Mole de olla, un platillo típico mexicano con caldo de res, verduras y especias, ideal para una comida casera sabrosa y nutritiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Platillo con raíces profundas

Para preparar un mole de olla al estilo tradicional, se inicia cocinando la carne en una olla grande con agua, ajo, cebolla y sal, hasta que quede suave. Mientras tanto, se licúan los chiles remojados junto con los jitomates, el ajo y la cebolla asados, para obtener una salsa tersa y de color rojizo.

La mezcla se cuela y se incorpora al caldo con la carne. Posteriormente, se agregan las verduras, las bolitas de masa y las hojas de epazote. Se deja cocinar a fuego medio hasta que los vegetales estén tiernos y el caldo adquiera un sabor concentrado.

Se sirve caliente, adornado con cebolla picada, cilantro fresco y unas gotas de limón. En algunas regiones se acompaña con queso fresco, chile piquín o tostadas, lo que aporta texturas y contrastes que enriquecen la experiencia culinaria.

Herencia y sabor de hogar

El guiso no solo representa una receta tradicional, sino también un símbolo de unión familiar y de la riqueza cultural de México. Su sabor evoca la cocina de las abuelas, donde el tiempo, la paciencia y el amor eran los ingredientes principales. Cada cucharada es un viaje a las raíces del país, donde la tradición sigue viva en cada mesa mexicana.