“Podemos repartirnos el premio”: Ignoran a Abelito tras proponer dividir los 4 MDP de La Casa de los Famosos México

Abelito y los demás habitantes degustaron unos huevos hervidos en esta noche de eliminación del domingo 21 de septiembre. Foto: Vix (Captura de pantalla).

El momento incómodo de Abelito: propone repartir el premio de 4 millones en La Casa de los Famosos México y nadie le responde.

Previo a la final de La Casa de los Famosos México 2025, un instante inesperado llamó la atención de los seguidores del reality y se volvió viral en redes sociales.

Abelito, uno de los finalistas, sorprendió a sus compañeros al sugerir que el codiciado premio de 4 millones de pesos se repartiera entre todos los presentes.

La escena, transmitida en vivo, evidenció un momento incómodo cuando su propuesta fue completamente ignorada por el resto de los finalistas, lo que generó una ola de comentarios y memes en internet.

La situación, ocurrida mientras los concursantes realizaban una rutina de ejercicio grupal, se convirtió en uno de los episodios más comentados de la temporada.

El instante en que Abelito fue ignorado

La tensión en la casa aumentó cuando Abelito, rodeado de Shiky, Mar Contreras, Dalílah Polanco y Aldo De Nigris, lanzó su propuesta:

“No sé qué digan ustedes pero podemos repartirnos el premio. Para todos quedar en primer lugar”.

Abelito y Aldo de Nigris han conquistado La Casa de los Famosos México. (ViX)

La reacción de los demás finalistas fue notoria por su ausencia. Aldo De Nigris, Mar Contreras y Shiky no respondieron ni mostraron señal de haber escuchado la sugerencia, manteniéndose concentrados en su actividad física.

Dalílah Polanco, en cambio, fingió confusión y repitió varias veces un escueto “¿Qué?”, sin obtener respuesta de Abelito ni del resto. La falta de reacción dejó a Abelito en una posición complicada, mientras la audiencia presenciaba cómo su intento de pacto quedaba en el aire, sin eco ni debate.

¿Por qué el premio es tan codiciado?

El premio principal de La Casa de los Famosos México 2025 asciende a 4 millones de pesos mexicanos, una suma que ha sido la base en distintas ediciones del reality, incluida la primera temporada.

Además de este monto, los participantes reciben un salario semanal por su permanencia en la casa, el cual varía según la popularidad de cada famoso antes de ingresar al programa.

Existen incentivos adicionales que se otorgan a través de dinámicas especiales.

Estos beneficios hacen que la competencia por el premio mayor sea aún más intensa, ya que representa no solo un reconocimiento simbólico, sino también una recompensa económica significativa.

La viralidad del momento protagonizado por Abelito no solo expuso la tensión entre los finalistas, sino que también reflejó la naturaleza impredecible y competitiva del reality, donde incluso las propuestas más solidarias pueden quedar en el olvido ante la ambición de la victoria.