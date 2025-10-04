México

“Ni siquiera le alcanza para tratarla bien”: Mariana Ochoa lanza dardo a Nodal por pensión a Inti

La famosa de OV7 defendió a Ángela Aguilar del hate que recibe en redes y aplaudió a Cazzu

Por Zurisaddai González

(Instagram)
(Instagram)

Mariana Ochoa, integrante del grupo OV7, sorprendió durante un reciente encuentro con la prensa al hablar sin filtros sobre Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar.

La cantante no solo lanzó una indirecta al intérprete de Botella tras botella al mencionar su papel como padre, sino que también aprovechó para defender a Ángela de las críticas que ha recibido tras su relación con el sonorense.

Mariana Ochoa critica a Nodal y su papel como padre

Al ser cuestionada por las recientes declaraciones de Cazzu sobre la pensión que Nodal aporta para su hija Inti, Mariana Ochoa respondió entre risas, pero con un mensaje contundente:

“Pues tendría que saber más detalles. O sea, como de cuánto estamos hablando (risas).”

(Captura de pantalla // Telemundo:
(Captura de pantalla // Telemundo: Hoy Día // IG: @cazzu)

La exintegrante de OV7 agregó que, desde su perspectiva, Nodal no estaría cumpliendo adecuadamente con su papel paterno.

“Pero ni siquiera Nodal le alcanza para tratar muy bien a su bebé, ¿no? Y hay, y hay, hay muchas maneras, o sea, desde un fideicomiso educativo hasta... ¿no?”

Asimismo, reconoció el esfuerzo de Cazzu como madre y artista, destacando cómo ha sabido mantener su carrera pese al escándalo mediático:

“Yo a Cazzu la veo como una mujer talentosa, este, que está saliendo adelante, que de alguna manera está aprovechando también esta ola, pues, para que su música se vuelva popular. Claro, si tiene los ojos encima por X o por Y motivo, que ella no sabía que iba a vivir, pues que la aproveche también para cantar".

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Incluso, Mariana dejó entrever que su próxima producción musical podría incluir una canción dedicada a los padres que también enfrentan retos similares:

“También hay papás luchones. (...) Tal vez en mi siguiente EP haga la canción del papá luchón porque también se la merecen.”

Sin embargo, la frase que más llamó la atención fue su referencia directa a Nodal:

“Ay, el coscolino fue Nodal. No. Muchachas, hay que fijarse bien quién fue quién fue".

Mariana Ochoa defiende a Ángela Aguilar

Sobre Ángela Aguilar, la cantante mostró empatía y resaltó su talento, pidiendo al público dejar de atacarla por su relación con Nodal.

“Ay, la verdad, a mí me gusta muchísimo la música que hace Ángela. Me encantan las versiones, por ejemplo, la de La Llorona es mi versión favorita de todas las que he escuchado".

(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)

Mariana Ochoa señaló que el escándalo ha sido injusto con la joven artista y que probablemente su historia fue un caso de enamoramiento sin medir consecuencias:

“Siento feo porque al final de cuentas siento que es una niña que se enamoró y que tal vez no midió muchas consecuencias, ¿no? Pero bueno, mira, todo pasa, toda tormenta pasa y, y yo, pues le deseo que sea feliz porque se lo merece".

También opinó que las figuras públicas son juzgadas no solo por su talento, sino por su vida personal:

“Los fans nos adoptan, no solo por lo que cantamos, sino por lo que también somos como personas. (...) Les gusta no solo lo que Mariana hace en el escenario, sino Mariana con su familia.”

Con sus declaraciones, Mariana Ochoa dejó claro que no teme opinar sobre uno de los temas más comentados del espectáculo latino: el triángulo mediático entre Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar.

