México

La íntima petición que Alexis Ayala le hizo a su esposa, Cinthia Aparicio, tras salir de LCDLFMX

El villano de telenovelas quiere cumplir varias cosas que dejó pendientes ahora que terminó su participación en el reality

Por Jazmín González

Guardar
Tras más de 60 días
Tras más de 60 días separados, la pareja se reencontró y Alexis Ayala compartió sus planes de ampliar la familia. (IG)

La reciente eliminación de Alexis Ayala como sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025 generó diversas reacciones tanto en el público como en el propio actor.

Por lo que, durante la gira de medios posterior a su salida, admitió públicamente que tiene asuntos pendientes por cumplir junto a su esposa, Cinthia Aparicio, revelando así uno de sus deseos personales.

El actor fue sorprendido con la llegada de Aarón Mercury al foro de Cuéntamelo Ya! Crédito: Cuéntamelo ya! / Televisa

Cabe recordar que durante su participación en el reality, el villano de melodramas creó una estrecha amistad con Aarón Mercury, relación fue vista por gran parte de la audiencia como una dinámica de ‘padre e hijo’.

La íntima petición que Alexis Ayala le hizo a su esposa, Cinthia Aparicio

Bajo dicho contexto, en su participación en el programa Cuéntamelo Ya!, compartió detalles sobre el reencuentro que tuvo con su esposa, Cinthia Aparicio, luego de permanecer más de 60 días separados, y reveló los deseos que tiene como pareja.

De acuerdo con el intérprete de 60 años, tiene intenciones de darle un hermanastro a Aarón Mercury, pues aunque la relación de ‘padre e hijo’ fue creada por la audiencia, afirmó que el cariño que siente por cada miembro de su ‘manada’ nació de manera auténtica durante su participación en el programa 24/7.

Quiero un Aarón Mercury de hijo, mi amor. Hay que darle al hijastro un hermanastro”, mencionó emocionado al reencontrarse con el influencer.

El actor sorprendió al revelar
El actor sorprendió al revelar que, después de su paso por el reality, quiere darle un hermanastro a Aarón Mercury. (@alexisayala)

¿Qué significa Aarón Mercury para Alexis Ayala?

Durante su visita al programa de revista, la presentadora Cinthya Urias, panelista de LCDLFMX, compartió con Alexis Ayala detalles sobre la interacción entre Aarón Mercury y la hija del actor.

De acuerdo con la presentadora, Mercury ya tuvo un encuentro con la hija del actor, quien llegó a llamarlo “hermano”. Al conocer esa información, Ayala se mostró visiblemente conmovido y rompió en llanto, expresando públicamente el profundo significado que el tiktoker tiene en su vida.

“En muchas cosas es yo a esa edad. Alguien que ya se empieza a hacer responsable de su casa, ayuda a su madre, a su hermano. Tiene todos los talentos, merece una carrera increíble, importante y merece respeto”, señaló.

El actor se reencontró con
El actor se reencontró con el influencer durante su gira de medios. (Cuéntamelo Ya! / Televisa)

Con esas palabras, el actor resaltó la admiración y aprecio que siente por Mercury, subrayando los valores y el esfuerzo que identifica en él. Mientras que sobre el vínculo establecido con sus compañeros de ‘manada’, manifestó que la relación continuará fuera del programa, pese a que su participación terminó.

Temas Relacionados

Alexis AyalaCinthia AparicioAarón MercuryLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 3mexico-entretenimiento

Más Noticias

Muere a los 58 años de edad, Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América

Figura clave en los 90, brilló con técnica y carisma, seleccionado con Brasil y dejó huella en el Azteca

Muere a los 58 años

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

Adrián Michel “N” fue localizado con un lanzagranadas, armas de fuego y drogas

Capturan a “Terry”, integrante de

Gobierno federal habilita mil 152 refugios temporales en costa del Pacífico ante posible impacto de Priscila

Se han habilitado mil 152 refugios temporales en los estados potencialmente afectados

Gobierno federal habilita mil 152

Agua de cereza para dormir mejor y más rápido

La melatonina y los antioxidantes que contiene el fruto puede favorecer descanso profundo y prolongado en adultos

Agua de cereza para dormir

¿Le gustó a los mexicanos? Los mejores memes que dejó “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift

Los fans de la cantante reaccionaron en redes sociales al nuevo trabajo discográfico

¿Le gustó a los mexicanos?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “Terry”, integrante de

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

Cae en Morelos “La Voz”, hija del exlíder del Cártel de Tláhuac

Detienen a “El Coyote”, presunto líder de brazo armado de La Barredora

Aseguran armas, granadas y equipo táctico del CJNG en Michoacán tras enfrentamiento: agresores huyeron heridos

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

ENTRETENIMIENTO

¿Le gustó a los mexicanos?

¿Le gustó a los mexicanos? Los mejores memes que dejó “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

La noche que México no durmió: cuando Verónica Castro y Juan Gabriel mantuvieron despierto a su público

Susana Zabaleta acusa a ex de Ricardo Pérez de recibir dinero para hablar del comediante

Belinda se someterá a una operación: “Literalmente todos los días estoy en rehabilitación”

DEPORTES

Muere a los 58 años

Muere a los 58 años de edad, Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América

¿Cuál fue el último partido que jugó Carlos Acevedo con la Selección Nacional de México?

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025

¿Cómo quedará el América vs Santos de acuerdo a la IA?

Lista la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia y Ecuador