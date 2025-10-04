La íntima petición que Alexis Ayala le hizo a su esposa, Cinthia Aparicio, tras salir de LCDLFMX

Tras más de 60 días separados, la pareja se reencontró y Alexis Ayala compartió sus planes de ampliar la familia. (IG)

La reciente eliminación de Alexis Ayala como sexto finalista de La Casa de los Famosos México 2025 generó diversas reacciones tanto en el público como en el propio actor.

Por lo que, durante la gira de medios posterior a su salida, admitió públicamente que tiene asuntos pendientes por cumplir junto a su esposa, Cinthia Aparicio, revelando así uno de sus deseos personales.

El actor fue sorprendido con la llegada de Aarón Mercury al foro de Cuéntamelo Ya! Crédito: Cuéntamelo ya! / Televisa

Cabe recordar que durante su participación en el reality, el villano de melodramas creó una estrecha amistad con Aarón Mercury, relación fue vista por gran parte de la audiencia como una dinámica de ‘padre e hijo’.

La íntima petición que Alexis Ayala le hizo a su esposa, Cinthia Aparicio

Bajo dicho contexto, en su participación en el programa Cuéntamelo Ya!, compartió detalles sobre el reencuentro que tuvo con su esposa, Cinthia Aparicio, luego de permanecer más de 60 días separados, y reveló los deseos que tiene como pareja.

De acuerdo con el intérprete de 60 años, tiene intenciones de darle un hermanastro a Aarón Mercury, pues aunque la relación de ‘padre e hijo’ fue creada por la audiencia, afirmó que el cariño que siente por cada miembro de su ‘manada’ nació de manera auténtica durante su participación en el programa 24/7.

“Quiero un Aarón Mercury de hijo, mi amor. Hay que darle al hijastro un hermanastro”, mencionó emocionado al reencontrarse con el influencer.

El actor sorprendió al revelar que, después de su paso por el reality, quiere darle un hermanastro a Aarón Mercury. (@alexisayala)

¿Qué significa Aarón Mercury para Alexis Ayala?

Durante su visita al programa de revista, la presentadora Cinthya Urias, panelista de LCDLFMX, compartió con Alexis Ayala detalles sobre la interacción entre Aarón Mercury y la hija del actor.

De acuerdo con la presentadora, Mercury ya tuvo un encuentro con la hija del actor, quien llegó a llamarlo “hermano”. Al conocer esa información, Ayala se mostró visiblemente conmovido y rompió en llanto, expresando públicamente el profundo significado que el tiktoker tiene en su vida.

“En muchas cosas es yo a esa edad. Alguien que ya se empieza a hacer responsable de su casa, ayuda a su madre, a su hermano. Tiene todos los talentos, merece una carrera increíble, importante y merece respeto”, señaló.

El actor se reencontró con el influencer durante su gira de medios. (Cuéntamelo Ya! / Televisa)

Con esas palabras, el actor resaltó la admiración y aprecio que siente por Mercury, subrayando los valores y el esfuerzo que identifica en él. Mientras que sobre el vínculo establecido con sus compañeros de ‘manada’, manifestó que la relación continuará fuera del programa, pese a que su participación terminó.