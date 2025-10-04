México

Germán Larrea y Fernando Chico Pardo: cuál de los dos empresarios que se relacionan con Banamex tienen mayor patrimonio

Tanto Larrea como Chico Pardo son empresarios mexicanos muy reconocidos y tienen diferentes negocios

Por Miguel Flores

Guardar
Recientemente, Fernando Chico Pardo adquirió
Recientemente, Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de Banamex, mientras que Grupo México, de Larrea, propuso adquirir el 100%. (Cuartoscuro/Archivo Infobae)

La batalla por Banamex ha colocado a Germán Larrea y Fernando Chico Pardo en el centro de la atención empresarial mexicana. Ambos figuran entre los empresarios mexicanos más influyentes y han protagonizado movimientos clave en la puja por el control de una de las instituciones financieras más relevantes del país. Aunque los dos cuentan con trayectorias destacadas y fortunas considerables, la diferencia patrimonial entre ellos resulta notable y ha despertado el interés público sobre quién ostenta la mayor riqueza.

La disputa por Banamex se intensificó cuando Grupo México, encabezado por Larrea, presentó una oferta para adquirir la totalidad de la institución financiera. Este movimiento se produjo poco después de que Chico Pardo, conocido por su presencia en los sectores hotelero y aeroportuario, anunciara la compra del 25% de las acciones del Banco Nacional de México. En este contexto, Grupo México expresó su disposición a mantener a la familia Chico como inversionista, señalando en un comunicado: “Si la familia Chico decidiera mantener su participación, nos daría mucho gusto tenerlos como inversionistas”.

Al comparar las fortunas de ambos empresarios, la diferencia es contundente. Germán Larrea cuenta con un patrimonio estimado en USD 46 mil 600 millones, de acuerdo con cifras de Forbes. Por su parte, Fernando Chico Pardo posee una fortuna de USD 3 mil 300 millones. Esta brecha patrimonial refleja no solo la magnitud de los negocios de Larrea, sino también el alcance de su influencia en el ámbito empresarial mexicano.

Negocios y sectores de Germán Larrea

El emporio de Larrea se extiende por diversos sectores estratégicos. Es propietario de Grupo México, un conglomerado con operaciones en minería, transporte ferroviario y entretenimiento. La división minera de Grupo México opera en España, México y Perú, y en 2024 generó ingresos por USD 16 mil 100 millones. Además, la compañía controla tres cuartas partes de Southern Copper Corporation. En el sector ferroviario, Grupo México Transporte anunció recientemente su salida de la Bolsa Mexicana de Valores. Larrea también es dueño de Grupo Cinemex, una de las principales cadenas de cines en México. Entre sus activos en proceso de venta se encuentran Concesionaria de Infraestructura del Bajío y Operadora de Infraestructura del Bajío, por los que recibirá USD 7 mil 700 millones.

Larrea es dueño de Grupo
Larrea es dueño de Grupo México. Foto: Archivo Infobae

Negocios y sectores de Fernando Chico Pardo

En contraste, Fernando Chico Pardo ha construido su fortuna a partir de una diversificación en sectores como aeropuertos, capital privado, puertos y hotelería de lujo. Inició su carrera empresarial a los 27 años y se formó en Wall Street. Actualmente, preside el Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), una de las principales operadoras aeroportuarias del país. Es fundador de Promecap, firma de capital privado que administra activos por más de USD 5 mil millones. Además, Chico Pardo es el mayor accionista individual de Carrix, operador privado de puertos en Estados Unidos, y lidera dos plataformas hoteleras de lujo que gestionan más de 12 mil habitaciones en alianza con marcas como Four Seasons, One&Only, Rosewood y Hyatt.

Banamex, por su parte, representa un activo estratégico en el sector financiero mexicano. La competencia por su control ha puesto de relieve el peso económico y la capacidad de influencia de los empresarios involucrados, así como la relevancia de sus conglomerados en la economía nacional.

Chico Pardo posee un patrimonio
Chico Pardo posee un patrimonio de poco más de USD 3 mil millones+. (Foto AP/Marco Ugarte)

La magnitud de la fortuna de Germán Larrea lo posiciona como el empresario más acaudalado entre los protagonistas de la disputa por Banamex, con una diferencia patrimonial que lo sitúa muy por encima de su competidor.

Temas Relacionados

BanamexGermán LarreaFernando Chico PardoGrupo MéxicoGrupo Aeroportuario del SuresteEmpresarios mexicanosmexico-noticias

Más Noticias

José Eduardo Derbez ignora públicamente a Dalílah Polanco y enciende la polémica en La Casa de los Famosos México

El mensaje del hijo de Eugenio Derbez, quien convivió con la comediante en el pasado, disparó aplausos y críticas en las redes sociales

José Eduardo Derbez ignora públicamente

El Corona Capital visitó una prestigiosa universidad en México para revelar secretos del ‘backstage’

Expertos revelan los pilares detrás de la creación del festival más grande del país

El Corona Capital visitó una

Extranjero irrumpe en domicilio de mujer yucateca: “Está es mi casa y no se quiere ir, viene drogado”

La residente compartió el incidente en Facebook y solicitó apoyo de la policía ante la negativa del intruso a retirarse

Extranjero irrumpe en domicilio de

¿Cómo puedes ver el nuevo documental de Claudia Sheinbaum? En estos canales lo transmitirán el 5 de octubre

La mandataria estrenó ayer el documental sobre su primer año de gobierno, en el que destaca sucesos como la elección judicial

¿Cómo puedes ver el nuevo

Inés Gómez Mont estaría escondida en Dubái, según versión de Javier Ceriani

Las declaraciones del periodista y la ausencia de información oficial mantienen la atención mediática en torno a la prófuga

Inés Gómez Mont estaría escondida
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en Durango da con

Operativo en Durango da con bodegas de huachicol y narcolaboratorios repletos de precursores químicos

¿“La Voz” tenía precio? Esta era la recompensa para detener a la hija de “El Ojos” del Cártel de Tláhuac

Harfuch anuncia golpe al Tren de Aragua en México: cae “Nelson” y dos cómplices por trata de personas y feminicidios

“El Irving” de La Unión Tepito no irá a casa: juez rechaza prisión domiciliaria y lo deja en el Reclusorio Norte

Muere el policía Alexander, escolta del hijo de Rubén Rocha Moya que fue rescatado tras operativo en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbez ignora públicamente

José Eduardo Derbez ignora públicamente a Dalílah Polanco y enciende la polémica en La Casa de los Famosos México

El Corona Capital visitó una prestigiosa universidad en México para revelar secretos del ‘backstage’

Inés Gómez Mont estaría escondida en Dubái, según versión de Javier Ceriani

Proponen a Aaron Mercury y Aldo de Nigris como dupla para el Mundial 2026: ¿Llegarán las cápsulas de ‘Aldrón’?

La fiebre de Pokémon GO llegó a Cancún: el movimiento gamer transformó la ciudad con playas incluidas

DEPORTES

Penta Zero Miedo habla de

Penta Zero Miedo habla de su futuro en WWE y sus posibles ingresos con TNA y AAA: “Yo vengo a conquistar todo”

César ‘Chelito’ Delgado emula a Chicharito Hernández y anuncia su “interesante” proyecto en YouTube

Alessandro Del Piero comparte por error la posible indumentaria de México rumbo al Mundial 2026

India Sioux y Bandido destacan en la Arena México en la apertura del mes de las Amazonas del CMLL

GP de Azerbaiyán: por qué Checo Pérez es conocido como el “Rey de Bakú”