Feid rompe récord Guinness en CDMX: un ‘Cofi Pari’ con 50 mil fans y un setlist exclusivo de más de dos horas. (Instagram)

La noche del 3 de octubre, Feid convirtió la Plaza de Toros México en una auténtica celebración urbana al reunir a más de 50 mil personas —un lleno absoluto— en el Cofi Pari más grande que haya realizado en su carrera. El evento, concebido como una experiencia íntima y alternativa a los conciertos tradicionales, terminó siendo una de las fiestas multitudinarias más emotivas y memorables del año en la Ciudad de México y selló para el colombiano su segundo récord Guinness, en esta ocasión por la coffee party más grande del mundo.

El fenómeno comenzó desde la mañana del 1 de octubre, cuando más de 600 mil personas intentaron registrarse para hacerse de un pase doble gratuito, colapsando la plataforma en cuestión de minutos.

A pesar del sistema de registro y los códigos QR enviados por SMS, la saturación fue tal que, al final, la organización permitió la entrada a todo el que se formó en el recinto, garantizando que nadie se quedara fuera y logrando abarrotar cada rincón de la Monumental. El récord Guinness fue entregado en pleno show, desatando la locura entre los asistentes y coronando un encuentro que fue mucho más allá de lo esperado.

El colombiano hizo historia llenando la Plaza de Toros, regalando música nunca antes tocada y abrazando a sus verdaderos seguidores. (Instagram)

A diferencia de los grandes conciertos de su última gira —donde el despliegue técnico y visual era protagonista—, este Cofi Pari fue una oda a la cercanía, la música y el cariño del público mexicano.

Feid prescindió de una elaborada producción en el escenario y dejó que las canciones y su conexión directa con la audiencia hablaran por sí solas. En agradecimiento, regaló a los fans ediciones exclusivas de LP’s y cassettes inéditos que nunca saldrán a la venta.

Pero más allá del récord de asistencia y las sorpresas materiales, lo realmente histórico fue el repertorio: durante casi dos horas y media, Feid interpretó más de 30 canciones, en una selección que incluyó joyas que nunca forman parte de sus giras.

Feid llena la Plaza de Toros y bate récord Guinness con el Cofi Pari más grande

Esta vez los fans de hueso colorado disfrutaron de temas lanzados durante sus inicios solistas —entre 2015 y 2017— y fueron testigos de una noche donde la comunidad, los viejos seguidores y los nuevos fanáticos corearon al unísono cada verso, sin importar la época ni el disco.

El “Cofi Pari más grande del mundo” logró que el público se sumergiera en una experiencia emocional en la que la nostalgia, el flow y la gratitud eran palpables. Feid dedicó palabras de amor y agradecimiento a sus seguidores, cumpliendo la promesa de una convivencia genuina y personalizada que otros países habían experimentado, pero nunca a esta escala. “Es un regalo para la gente que ha estado conmigo desde siempre”, expresó el cantante entre canciones.

Guinness, regalos y nostalgia: así fue el Cofi Pari de Feid que convirtió a 50 mil fans en testigos de historia. (Instagram)

Ya en diciembre de 2024, Feid había pasado a la historia tras convertirse en el artista que más distancia ha recorrido durante un concierto, recorriendo 10 mil metros en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, logro también avalado por Guinness World Records.

Una vez más, Ferxxo lo volvió a hacer: batió récords y demostró que su música, la lealtad de sus seguidores y el espíritu de comunidad son su mejor escenografía.

Con una plaza totalmente abarrotada, una avalancha de voces y un show basado en la energía compartida, Feid consolidó una vez más el “Cofi Pari” como algo más que un concierto: la manifestación viva de un movimiento donde el protagonista es la relación entre artista y fan.