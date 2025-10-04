México

Emotiva y divertida: así fue la última Noche de Cine en La Casa de los Famosos México

La producción del reality preparó dos películas cargadas de emociones que llegaron directo al corazón de los finalistas

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Los finalistas presenciaron las últimas
Los finalistas presenciaron las últimas películas en el reality. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La última función de cine en La Casa de los Famosos México 2025 no solo fue un momento de entretenimiento para los finalistas, sino también una montaña rusa emocional que los llevó a revivir los mejores y más divertidos momentos que han vivido dentro del reality. Con sentimientos encontrados, risas y algo de nostalgia, los habitantes disfrutaron de una especial “Noche de Cine del Recuerdo”.

Bajo los títulos Ritmo, Pasión y Alegría y Travesuras sin Fin, los finalistas se convirtieron en espectadores de su propia historia, reviviendo momentos únicos que marcaron esta temporada.

Ambas películas fueron una recopilación de anécdotas, bromas y fiestas inolvidables que los hicieron reír, emocionarse y hasta pedirle a La Jefa que les proyectara más cintas parecidas.

Los habitantes presenciaron dos películas
Los habitantes presenciaron dos películas cargadas de los mejores y más emotivos momentos durante el reality. Foto: (Televisa Univisión)

La primera cinta en proyectarse fue Ritmo, Pasión y Alegría, la cual comenzó con escenas de la primera fiesta de la temporada, donde todos los habitantes celebraron con energía y buena vibra. También se recordó el popular trend que recrearon juntos, mostrando la complicidad y entusiasmo que los unió desde el principio. Otros momentos destacados fueron la fiesta árabe —con su característico colorido— y el divertido sketch que protagonizaron Shiky y Abelito, demostrando una vez más su química en pantalla.

Uno de los fragmentos que más carcajadas provocó fue la parodia de la “boda en Tulum”, donde Shiky y Abelito sellaron su peculiar amistad con una ceremonia simbólica llena de humor. También apareció el día que “visitaron la nieve” dentro de la casa, una dinámica en la que Aldo y Abelito no pudieron seguirle el ritmo a Mar Contreras, pero terminaron amanecidos en una fiesta épica.

La segunda cinta, Travesuras sin Fin, se enfocó en los momentos más cómicos y ocurrentes de los habitantes. Desde el primer día, cuando los hombres caminaron en tacones como parte de un reto, hasta la inolvidable escena en la que Dalílah rompió accidentalmente el banco de Abelito. La recopilación también incluyó bromas como la vez que Aldo y Abelito escondieron comida o cuando Shiky jugó una broma pesada a Facundo al dejarle vello público en su almohada.

Los finalistas expresaron su nostalgia
Los finalistas expresaron su nostalgia ante el próximo cierre de la temporada. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El humor continuó con escenas de los juegos de luchitas, los sustos inesperados dentro de la casa, las fallidas jugadas en el billar, y el ya famoso desfile en traje de baño protagonizado por Guana, Abelito y Aldo, que causó sensación en su momento.

Al terminar la función, los finalistas no ocultaron su emoción. “Qué chingón la última película, te hace recordar todo”, comentó Aldo a Abelito con una sonrisa nostálgica. La experiencia fue tan grata que incluso pidieron a La Jefa que les proyectara más cintas similares para seguir rememorando lo que, sin duda, ha sido una experiencia inolvidable.

Esta última Noche de Cine no solo sirvió como repaso de los mejores momentos, sino como una forma de cerrar con broche de oro una etapa que marcó a cada uno de los habitantes de esta edición 2025.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025Noche de CineFinalistasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Muere mujer tras ser golpeada por un tren en la estación Aquiles Serdán del Metro CDMX

El STC Metro suspendió momentáneamente las actividades mientras autoridades trabajaban en el retiro del cuerpo

Muere mujer tras ser golpeada

¿Quién fue Edu dos Santos, futbolista que dejó una inmortal huella en el Club América?

El azulcrema y aficionados lamentaron el reciente fallecimiento del jugador que murió a los 58 años de edad

¿Quién fue Edu dos Santos,

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 4 de octubre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Pronóstico del tiempo en México: variaciones climáticas por entidad este 4 de octubre

Revisar el clima antes de salir de casa puede ayudar a estar preparado y evitar sorpresas meteorológicas

Pronóstico del tiempo en México:

La Casa de los Famosos México en vivo: hoy sábado 4 de octubre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y dinámicas que ocurren dentro del reality más viral de México

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Iztapalapa a Erasmo

Detienen en Iztapalapa a Erasmo Carlos “N”, presunto líder de célula del “Güero Fresa”

Cae “El Fresa”, líder del Cártel de Sinaloa en Chiapas acusado de secuestro

Hombres encapuchados y con armas largas “vigilan” concierto en feria de Oaxaca: Fiscalía ya investiga

Balacera en carretera de Chiapas deja dos personas muertas y dos heridas

Fiscalía de Sonora investiga el hallazgo de un cuerpo decapitado dentro de vehículo incendiado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025: así vivieron los finalistas su último viernes en el reality

Dalílah Polanco sospecha que Aldo de Nigris tiene TDAH y así reacciona el influencer: “Yo nunca he ido a terapia”

Las 10 mejores películas para disfrutar en Netflix México este fin de semana

Pepe Aguilar estaría produciendo el nuevo disco de Christian Nodal, revela compositor

Vientos oscuros, la serie de suspenso que arrasa en Netflix México esta semana

DEPORTES

¿Quién fue Edu dos Santos,

¿Quién fue Edu dos Santos, futbolista que dejó una inmortal huella en el Club América?

Alexis Gutiérrez y la indirecta que mandó para Cruz Azul y Chivas: “Estoy en el mejor equipo de México”

¿Por qué no están? Las ausencias que marcan la convocatoria del Tri para octubre

Entrenador de México Sub 20 manda mensaje de aliento previo al duelo ante Marruecos: “Depende de nosotros”

Shakur Stevenson se rinde ante Canelo Álvarez y considera que está infravalorado: “Es el mexicano más grande que he visto”