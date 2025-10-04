Emotiva y divertida: así fue la última Noche de Cine en La Casa de los Famosos México

Los finalistas presenciaron las últimas películas en el reality. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La última función de cine en La Casa de los Famosos México 2025 no solo fue un momento de entretenimiento para los finalistas, sino también una montaña rusa emocional que los llevó a revivir los mejores y más divertidos momentos que han vivido dentro del reality. Con sentimientos encontrados, risas y algo de nostalgia, los habitantes disfrutaron de una especial “Noche de Cine del Recuerdo”.

Bajo los títulos Ritmo, Pasión y Alegría y Travesuras sin Fin, los finalistas se convirtieron en espectadores de su propia historia, reviviendo momentos únicos que marcaron esta temporada.

Ambas películas fueron una recopilación de anécdotas, bromas y fiestas inolvidables que los hicieron reír, emocionarse y hasta pedirle a La Jefa que les proyectara más cintas parecidas.

Los habitantes presenciaron dos películas cargadas de los mejores y más emotivos momentos durante el reality. Foto: (Televisa Univisión)

La primera cinta en proyectarse fue Ritmo, Pasión y Alegría, la cual comenzó con escenas de la primera fiesta de la temporada, donde todos los habitantes celebraron con energía y buena vibra. También se recordó el popular trend que recrearon juntos, mostrando la complicidad y entusiasmo que los unió desde el principio. Otros momentos destacados fueron la fiesta árabe —con su característico colorido— y el divertido sketch que protagonizaron Shiky y Abelito, demostrando una vez más su química en pantalla.

Uno de los fragmentos que más carcajadas provocó fue la parodia de la “boda en Tulum”, donde Shiky y Abelito sellaron su peculiar amistad con una ceremonia simbólica llena de humor. También apareció el día que “visitaron la nieve” dentro de la casa, una dinámica en la que Aldo y Abelito no pudieron seguirle el ritmo a Mar Contreras, pero terminaron amanecidos en una fiesta épica.

La segunda cinta, Travesuras sin Fin, se enfocó en los momentos más cómicos y ocurrentes de los habitantes. Desde el primer día, cuando los hombres caminaron en tacones como parte de un reto, hasta la inolvidable escena en la que Dalílah rompió accidentalmente el banco de Abelito. La recopilación también incluyó bromas como la vez que Aldo y Abelito escondieron comida o cuando Shiky jugó una broma pesada a Facundo al dejarle vello público en su almohada.

Los finalistas expresaron su nostalgia ante el próximo cierre de la temporada. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El humor continuó con escenas de los juegos de luchitas, los sustos inesperados dentro de la casa, las fallidas jugadas en el billar, y el ya famoso desfile en traje de baño protagonizado por Guana, Abelito y Aldo, que causó sensación en su momento.

Al terminar la función, los finalistas no ocultaron su emoción. “Qué chingón la última película, te hace recordar todo”, comentó Aldo a Abelito con una sonrisa nostálgica. La experiencia fue tan grata que incluso pidieron a La Jefa que les proyectara más cintas similares para seguir rememorando lo que, sin duda, ha sido una experiencia inolvidable.

Esta última Noche de Cine no solo sirvió como repaso de los mejores momentos, sino como una forma de cerrar con broche de oro una etapa que marcó a cada uno de los habitantes de esta edición 2025.