México

El Corona Capital visitó una prestigiosa universidad en México para revelar secretos del ‘backstage’

Expertos revelan los pilares detrás de la creación del festival más grande del país

Por Jorge Contreras

Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital 2024

La Universidad del Claustro de Sor Juana se convirtió en el epicentro del conocimiento musical y de producción de espectáculos al recibir a un panel de expertos que compartieron, de primera mano, cómo se construye un festival del tamaño y prestigio del Corona Capital, el cual se llevará a cabo este año los días 14, 15 y 16 de noviembre.

Bajo un formato de diálogo abierto, estudiantes y profesionales del mundo del entretenimiento escucharon las experiencias y secretos detrás de la planeación, ejecución y evolución del festival, desde su curaduría artística hasta su identidad visual y oferta gastronómica.

Armando Calvillo, director de marketing comercial de OCESA, destacó que el festival nació del deseo de traer a México un evento de talla internacional con una identidad propia.

“Queríamos un festival con personalidad, que reuniera a la mayor cantidad de artistas anglo en un solo lugar. Hoy, el Corona Capital es uno de los tres festivales más reconocidos del mundo y es un orgullo que suceda en nuestra ciudad”, afirmó.

Apostarán por las hamburguesas

Corona Capital backstage Universidad del Claustro de Sor Juana

Uno de los momentos más esperados fue la participación de Marcello Lara “Burgerman”, encargado de la curaduría gastronómica, quien anunció una de las novedades más celebradas para la edición 2025: la creación de Burgerlandia, un espacio dedicado exclusivamente a las hamburguesas, inspirado en la petición directa de los fans.

“La comida dejó de ser un complemento para convertirse en parte esencial de la experiencia del festival. Hoy la gastronomía motiva a la gente a regresar”, señaló.

En el ámbito visual, Alfredo Cornique “Hey Pogo”, diseñador del cartel oficial del festival, compartió el desafío creativo que implica construir una narrativa gráfica que esté a la altura del line up.

“Cada cartel es un reto porque no hay manera de representar todo lo que vas a vivir, pero siempre debe tener alma musical”, explicó.

Alfredo Cornique “Hey Pogo”, diseñador del cartel oficial del festival, dijo que cada cartel es un reto porque no hay manera de representar todo lo que vas a vivir, pero siempre debe tener alma musical (Ocesa)

Por su parte, el fotógrafo especializado en conciertos, Santiago Covarrubias, destacó el rol de la documentación visual como parte de la memoria colectiva del público. “Una fotografía no solo captura un momento, sino la emoción de una generación. Para eso hay que entender el contexto, respetar al fan y darle su protagonismo”, expresó.

El panel concluyó con múltiples anécdotas sobre emergencias técnicas, encuentros con artistas internacionales y decisiones creativas que marcaron la historia del festival. Los expertos coincidieron en que el éxito del Corona Capital no es casualidad, sino el resultado de una maquinaria compuesta por profesionales apasionados, resilientes y en constante innovación.

A quince años de su nacimiento, el festival no solo se ha consolidado como uno de los más importantes del planeta, sino como un fenómeno cultural que redefine la manera en que México vive la música, la gastronomía y la experiencia colectiva.

