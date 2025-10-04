Dalilah Polanco y la cifra millonaria que habría ganado por estar en La Casa de los Famosos México

Dalilah Polanco no se va de La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

En la recta final de La Casa de los Famosos México, las cifras económicas detrás del reality han salido a la luz, centrando la atención en Dalilah Polanco, una de las participantes más polémicas y resistentes de esta temporada.

Según filtraciones recientes, la actriz y conductora de Cuéntamelo, ya! estaría entre quienes más dinero han acumulado durante su paso por el programa, lo que ha generado debate y asombro entre el público.

Desde el inicio de la competencia, se especuló sobre los honorarios semanales de los habitantes de la casa. Diversos reportes, que fueron compartidos en redes sociales por varios influencers a lo largo de la temporada, señalan que Dalilah Polanco habría negociado un pago de 280 mil pesos mexicanos por semana.

(Captura de pantalla YouTube)

Teniendo en cuenta que logró mantenerse en el reality durante diez semanas, la cifra ascendería a 2 millones 800 mil pesos mexicanos, solo por su permanencia y participación en el encierro televisivo.

El monto podría crecer todavía más. Si Dalilah, una de las favoritas de la audiencia según encuestas, logra levantar el trofeo este domingo y proclamarse ganadora absoluta de la temporada 2025, sumaría a su fortuna otros 4 millones de pesos mexicanos correspondientes al premio mayor. ¿El total? Una cifra que rondaría los 6 millones 800 mil pesos mexicanos, un incentivo tan jugoso como demandante considerando el nivel de exposición y desgaste que implica el reality.

La resistencia de Dalilah dentro de la competencia no ha pasado desapercibida. Pese a lesiones, constantes nominaciones y una convivencia marcada por alianzas, estrategias y conflictos, la exparticipante de La Familia P.Luche se mantuvo firme hasta la gala decisiva.

Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Su capacidad para sortear obstáculos y mantenerse entre los nombres clave de la temporada, la posiciona como una potencial ganadora frente a figuras como Mar Contreras, Shiky, Aldo de Nigris y Abelito.

Mientras tanto, la revelación del supuesto sueldo de Dalilah Polanco vive su propio debate en redes sociales y grupos de seguidores de la competencia, quienes discuten si tantos ceros en el cheque justifican todo el esfuerzo (y polémica) de llegar hasta la final.

De acuerdo con Odalys Ramírez y Diego de Erice hasta el viernes por la noche las votaciones para la gran final ya habrían alcanzado los 30 millones de votos.

La gran final de La Casa de los Famosos México se llevará a cabo este domingo 5 de octubre, cuando Galilea Montijo revele a través de Las Estrellas el resultado final de las votaciones.