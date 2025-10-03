Zoé anuncia sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos y preventa

Zoé ha demostrado ser todo un éxito, llenando 5 fechas en el estadio GNP Seguros (Foto AP/Christian Palma, archivo)

Luego de cuatro conciertos que fueron todo un éxito y un quinto en puerta para el 13 de noviembre, Zoé anunció una sexta fecha para el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La agrupación liderada por León Larregui confirmó el espectáculo durante su show del 2 de octubre con un mensaje que transmitió en las pantallas gigantes del escenario. El nuevo concierto está programado para el 12 de noviembre.

La magnitud de la convocatoria alcanzada por Zoé en el Estadio GNP ha dejado una huella en la escena musical nacional. Pues hasta ahora, la banda logró reunir a más de 240 mil personas en las primeras cuatro presentaciones, una cifra que refleja la vigencia y el poder de convocatoria del grupo.

El recinto, reconocido actualmente como el lugar para conciertos más relevante de México, ha sido escenario de artistas internacionales como Shakira, Metallica y Taylor Swift, y próximamente recibirá a Bad Bunny.

La serie de conciertos de Zoé se distinguió por la interpretación de 27 canciones en cada velada, combinando éxitos emblemáticos con temas seleccionados especialmente para sus seguidores más fieles:

Zoé dará un sexto show en el antiguo Foro Sol (Foto AP/Aurea Del Rosario)

1. Memorex

2. Vinyl

3. Vía Láctea

4. No me destruyas

5. Corazón atómico

6. Mrs Nitro

7. Nunca

8. Paula

9. Triste Sister

10. Paz

11. Rexsexsex

12. Solo

13. Veneno

14. No hay mal

15. Fin de semana.

16. Últimos días.

17. Karmadame

18. Skr

19. Campo de fuerza

20. Arrullo de estrellas

21. Miel

22. Labios rotos

23. Azul

24. Hielo

25. Luna (Denise)

26. Soñé

27. Dead

La respuesta del público no solo subraya la relevancia de Zoé en la música contemporánea mexicana, sino que también posiciona a la banda como una de las agrupaciones con mayor capacidad de convocatoria en el país.

¿Cuánto costarán los boletos para la sexta fecha de Zoé en el Estadio GNP Seguros?

León Larregui de Zoé en el segundo día del Vive Latino 2025. Crédito: Infobae México | Rubi Martinez

La preventa Banamex para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros se llevará a cabo el 6 de octubre a las 11 de la mañana. Se espera que los precios sean los mismos que se publicaron para las primeras 5 fechas:

Platino A: $3,355

Platino B: $2,806

Platino C: $2,318

Platino D: $1,952

Platino E: $1,708

Zona GNP: $1,830

Verde B: $1,220

Naranja B: $1,098

Verde C: $854

Naranja C: $549

General B: $1,037