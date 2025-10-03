Zoé anuncia sexta fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos y preventa

Luego de cuatro conciertos que fueron todo un éxito y un quinto en puerta para el 13 de noviembre, Zoé anunció una sexta fecha para el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La agrupación liderada por León Larregui confirmó el espectáculo durante su show del 2 de octubre con un mensaje que transmitió en las pantallas gigantes del escenario. El nuevo concierto está programado para el 12 de noviembre.
La magnitud de la convocatoria alcanzada por Zoé en el Estadio GNP ha dejado una huella en la escena musical nacional. Pues hasta ahora, la banda logró reunir a más de 240 mil personas en las primeras cuatro presentaciones, una cifra que refleja la vigencia y el poder de convocatoria del grupo.
El recinto, reconocido actualmente como el lugar para conciertos más relevante de México, ha sido escenario de artistas internacionales como Shakira, Metallica y Taylor Swift, y próximamente recibirá a Bad Bunny.
La serie de conciertos de Zoé se distinguió por la interpretación de 27 canciones en cada velada, combinando éxitos emblemáticos con temas seleccionados especialmente para sus seguidores más fieles:
1. Memorex
2. Vinyl
3. Vía Láctea
4. No me destruyas
5. Corazón atómico
6. Mrs Nitro
7. Nunca
8. Paula
9. Triste Sister
10. Paz
11. Rexsexsex
12. Solo
13. Veneno
14. No hay mal
15. Fin de semana.
16. Últimos días.
17. Karmadame
18. Skr
19. Campo de fuerza
20. Arrullo de estrellas
21. Miel
22. Labios rotos
23. Azul
24. Hielo
25. Luna (Denise)
26. Soñé
27. Dead
La respuesta del público no solo subraya la relevancia de Zoé en la música contemporánea mexicana, sino que también posiciona a la banda como una de las agrupaciones con mayor capacidad de convocatoria en el país.
¿Cuánto costarán los boletos para la sexta fecha de Zoé en el Estadio GNP Seguros?
La preventa Banamex para el sexto concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros se llevará a cabo el 6 de octubre a las 11 de la mañana. Se espera que los precios sean los mismos que se publicaron para las primeras 5 fechas:
Platino A: $3,355
Platino B: $2,806
Platino C: $2,318
Platino D: $1,952
Platino E: $1,708
Zona GNP: $1,830
Verde B: $1,220
Naranja B: $1,098
Verde C: $854
Naranja C: $549
General B: $1,037