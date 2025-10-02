Estas son las vistas para el concierto de Zoé en cada sección del Estadio GNP Seguros de CDMX

León Larregui de Zoé cantó para 180 mil personas. Crédito: Infobae México | Rubi Martinez

La magnitud de la convocatoria de Zoé quedó patente al congregar a más de 180 mil personas en los tres primeros conciertos de su gira de aniversario en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

Este recinto, considerado actualmente el espacio para conciertos más relevante del país, ha sido escenario de figuras internacionales como Shakira, Metallica y Taylor Swift, y próximamente recibirá a Bad Bunny.

Durante estas tres veladas, la banda liderada por León Larregui ofreció un repertorio de 27 canciones que incluyó tanto sus éxitos más reconocidos como temas seleccionados especialmente para sus seguidores más fieles.

ARCHIVO - El vocalista de Zoé, León Larregui, se presenta durante el festival Vive Latino en la Ciudad de México, el 23 de marzo de 2012. (Foto AP/Christian Palma, archivo)

Cada noche, la asistencia rondó los 60 mil espectadores, lo que no solo permitió superar la cifra total de 180 mil asistentes, sino que también reafirmó la vigencia y el poder de convocatoria de Zoé en la escena musical mexicana.

Además de estos tres espectáculos iniciales, Zoé tiene programadas dos presentaciones adicionales en el mismo recinto: una el 2 de octubre y otra el 13 de noviembre.

Cómo se verá el concierto de Zoé desde mi asiento en el Estadio GNP Seguros

El Estadio GNP Seguros dispone de una amplia variedad de localidades, adaptadas a diferentes preferencias. Si quieres saber cómo se verá el show de Zoé desde la sección que compraste, aquí te dejamos algunas imágenes para que tengas una idea.

General B, por ejemplo, no cuenta con asientos asignados, por lo que la ubicación dependerá del orden de llegada. Aunque muchos buscan acercarse lo máximo posible al escenario, elegir un espacio con menor concentración de público puede ofrecer una perspectiva más despejada del espectáculo.

Estas son dos posibles vistas desde Estadio GNP en el Foro Sol (youtube: capturas de pantalla)

Para quienes priorizan la comodidad y una visión sin obstáculos, Zona GNP, las gradas más cercanas al escenario constituyen una de las opciones más recomendadas. Estas zonas disponen de asientos numerados, lo que garantiza un lugar fijo y una experiencia sin interrupciones visuales.

Así se ve en Zona GNP (captura de pantalla)

En las secciones más alejadas, las áreas Naranja y Verde B y C ofrecen diferentes puntos de vista; por supuesto, las secciones B están un poco más cerca del escenario. Aunque la proximidad con el artista disminuye en estas localidades, el estadio está equipado con pantallas gigantes que permiten seguir el concierto con claridad incluso desde los puntos más distantes.

Así se ve desde gradas (captura de pantalla)

A diferencia de otros eventos donde se habilitan entradas Platino, en esta ocasión Zoé ha optado por una sección de General A. En este sector no hay asientos y la cercanía al escenario dependerá de la hora de llegada. No obstante, la visibilidad es óptima desde casi cualquier punto de esta zona.

Así se ve en Platino (captura de pantalla)