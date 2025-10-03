Tunden a Mariana Botas por supuesto desplante a Alexis Ayala durante su reencuentro en LCDLFMX

Alexis Ayala y Mariana Botas protagonizaron un incómodo momento. Crédito: Vix

La noche del 2 de octubre se vivió una velada marcada por diversas sorpresas para los finalistas de La Casa de los Famosos México 2025.

Aldo de Nigris, Abelito, Mar Contreras, Shiky y Dalílah Polanco recibieron la inesperada visita de sus antiguos compañeros de programa, conformando así una reunión especial entre los 16 participantes de la tercera temporada del reality show.

Durante el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar un espectáculo de música en vivo a cargo de Grupo Firme, cuya presentación era uno de los momentos más esperados de la noche para los televidentes.

No obstante, antes de la actuación de la agrupación originaria de Tijuana, Baja California, se registró un episodio incómodo entre dos de los ex habitantes de la casa, situación que atrajo la atención de los internautas.

¿Mariana Botas le niega el saludo a Alexis Ayala durante su reencuentro?

Tras la conclusión del reencuentro de los finalistas de La Casa de los Famosos, comenzó a circular en redes sociales un video que muestra el momento en que varios ex habitantes se saludan antes de ingresar nuevamente a la casa.

La cuenta “Vaya, vaya” identificó un detalle particular en el material audiovisual, pues parece que Mariana Botas no tiene intención de saludar a Alexis Ayala.

En el fragmento grabado se observa a Ninel Conde, Guana, Facundo y la actriz de “Una familia de diez” interactuando, hasta que son abordados por el villano de melodramas, quien se acerca para saludarlos pese a los conflictos previos que sostuvieron durante su estancia en el programa.

Sin embargo, lo que más resalta del material es la ausencia de cualquier gesto de saludo entre Botas y Ayala, un momento que no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales.

Tunden a Mariana Botas por supuesto desplante a Alexis Ayala

Aunque la grabación no muestra explícitamente que la integrante del proyecto “Envinadas” rechace el saludo de su ex compañero, múltiples comentarios comenzaron a surgir en redes, cuestionando la actitud de Botas.

Incluso, diversos internautas han recordado el incidente ocurrido semanas atrás con Doña Alegría, la abuela de Aldo de Nigris, durante una de las galas a la que asistieron como invitadas.

“Alexis terminó de jugar y los otros traumados siguen”, “Mariana ignorando y dice que no es mal educada”, “La que quedó traumada por algo que ella misma trae en su cabeza”, “No que eres muy respetuosa” y “Mariana tuvo que hacerse la tonta con el celular para no ver de frente a Alexis”, son algunos de los comentarios que circulan en Internet.